Ann Widdecombe ex ministro britannico trovata morta in casa con "gravi ferite", arrestato un 26enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Uomo di 26 anni arrestato per l’omicidio dell’ex ministra britannica Ann Widdecombe. L’ex deputata conservatrice 78enne era stata trovato morta, con gravi ferite sul corpo nella sua casa nel Devon, in Inghilterra, spingendo la polizia ad aprire un’indagine per omicidio. La notizia del decesso della scrittrice e opinionista, convinta sostenitrice della Brexit, era stata diffusa dallo staff e dalla famiglia.

L’annuncio

La scoperta del cadavere di Ann Widdecombe è avvenuta nella sua abitazione di Haytor, piccolo centro nel Devon, in Cornovaglia.

“Sappiamo che questa notizia sarà un grande shock per i tanti colleghi e amici che ha conosciuto nel corso della sua vita” ha scritto il team dell’ex deputata nel comunicato con cui ha annunciato il decesso, dichiarando di essere “assolutamente devastato” dalla notizia dell’indagine di polizia “dopo 24 ore molto traumatiche e sconvolgenti”.

ANSA

L’arresto per l’omicidio dell’ex ministra

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 luglio, la polizia del Devon aveva comunicato l’apertura di un’inchiesta per omicidio affermando che le indagini “stanno procedendo a ritmo sostenuto” e di essere alla ricerca di un sospettato.

A distanza di qualche ora è arrivato l’annuncio dell’arresto di un 26enne, un cittadino britannico bianco rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina non lontana dal luogo dell’omicidio, e accusato del delitto.

Ancora da chiarire il movente, ma sarebbe al momento escluso il legame con l’attività politica dell’ex deputata.

Sul caso era intervenuto anche il premier dimissionario Keir Starmer, affermando che il sospettato è “chiaramente pericoloso e imploro chiunque abbia informazioni su di lui di aiutare la polizia… a farlo arrestare”.

Chi era Ann Widdecombe

Parlamentare tory di lungo corso, alla Camera dei comuni dal 1987 al 2010, Widdecombe è stata deputata conservatrice durante la stagione di Margaret Thatcher e ha ricoperto il ruolo di ministro degli Interni e del Lavoro nel governo di John Major tra il 1994 e il 1997.

Euroscettica convinta, è stata una fervente sostenitrice dell’uscita del Regno Unito dall’Ue, entrando nelle file del partito di Nigel Farage e venendo eletta come eurodeputata del Brexit Party, di cui è diventata portavoce nella successiva denominazione Reform Uk, e anche responsabile della Giustizia negli ultimi anni della sua carriera pubblica.

Dopo essersi ritirata dalla politica, Widdecombe si è dedicata alla scrittura ed è diventata anche volto noto della Tv, sia come opinionista sia per aver partecipato a show come Strictly Come Dancing (il Ballando Sotto le Stelle britannico), arrivando in finale nel 2018.