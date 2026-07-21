Ann Widdecombe uccisa con 21 martellate alla testa nella sua casa di Devon, "Lady Brexit" stava pranzando

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ann Widdecombe, nota come “Lady Brexit”, è stata uccisa con 21 martellate alla testa. A dare notizia del primo esito del referto medico successivo al delitto è stato il pubblico ministero che indaga sull’omicidio avvenuto l’8 luglio scorso nel Devon, dove Widdecombe abitava. All’udienza era presente anche Joshua Kerry, il 28enne accusato del brutale omicidio di “Lady Brexit”.

Com’è morta Ann Widdecombe, nota come “Lady Brexit”

“Trauma cranico da corpo contundente”, questa la causa della morte della 78enne Ann Widdecombe. Lady Brexit è stata colpita alla testa con un martello 21 volte. La donna stava pranzando nella sua casa di Haytor quando è stata aggredita dal 28enne con estrema violenza.

I dettagli del delitto sono stati riferiti dal pubblico ministero Kashif Malik nel corso dell’udienza che si è tenuta oggi, 21 luglio, presso la Westminster Magistrates’ Court.

ANSA

In tribunale presente anche il presunto assassino di Ann Widdecombe

All’udienza era presente anche Joshua Kerry, il 28enne incriminato per l’omicidio, che si è limitato a confermare le sue generalità. L’aggressione è stata compiuta nella cucina della casa di Ann Widdecombe, nota esponente della destra britannica e soprannominata “Lady Brexit”.

Secondo gli inquirenti, l’aggressore Joshua Kerry ha trascorso non più di due minuti nella casa e prima di scappare ha preso il portafoglio dalla borsa della vittima. Kerry è stato trattenuto in custodia cautelare e il suo caso è stato trasferito alla Corte penale dell’Old Bailey.

L’uomo era stato fermato l’11 luglio a Rotherham, nel South Yorkshire, e avrebbe percorso circa 480 chilometri per raggiungere l’abitazione della vittima. Secondo gli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 12:30 dell’8 luglio. Il cadavere è stato scoperto quasi 24 ore più tardi.

Omicidio di Lady Brexit, si indaga sul movente politico

Le autorità del Regno Unito vanno avanti con le indagini per chiarire se dietro l’omicidio di Ann Widdecombe vi sia un movente politico o terroristico. Il sospettato è stato arrestato con l’accusa di preparazione e istigazione di atti di terrorismo.

Il procuratore capo del Crown Prosecution Service, Frank Ferguson, ha affermato che esistono elementi sufficienti per procedere in giudizio, pur precisando che gli accertamenti sul movente restano aperti. L’antiterrorismo ritiene che si sia trattato di un attacco pianificato: secondo gli investigatori, il 28enne avrebbe percorso oltre 400 chilometri per raggiungere la vittima.

Vengono inoltre esaminati eventuali legami con ambienti dell’estrema sinistra e possibili piani contro altri esponenti della destra britannica.