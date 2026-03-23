Anna Bellato, al cinema col film 'Il Dio dell’amore': “L’amore e quei personaggi storti che ci assomigliano”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che raccontano i personaggi. E poi ci sono attrici che raccontano gli esseri umani. Anna Bellato appartiene alla seconda categoria. Non parla del mestiere come di una tecnica, né del successo come di un traguardo. Quando parla del suo lavoro lo fa con una parola che torna continuamente, quasi come un filo invisibile che tiene insieme tutto: amore. Non l’amore romantico delle storie facili, ma quello più complicato e ostinato che somiglia alla vita. Quello che resiste. Nel film Il Dio dell’amore di Francesco Lagi, al cinema dal 26 marzo con Vision Distribution dopo la presentazione al Bari International Film Festival, Anna Bellato interpreta Arianna, una donna apparentemente razionale, una dottoressa che ha a che fare ogni giorno con la concretezza della vita e della morte. Eppure, dentro di lei sopravvive una dimensione fragile, quasi magica, quella parte di umanità che accetta che il destino possa cambiare anche con un gesto piccolo, con una moneta lanciata in aria, con una possibilità inattesa, anche dopo la fine del matrimonio con la sua campagna interpretata da Vanessa Scalera. Parlando con Anna Bellato si ha l’impressione che il suo modo di stare dentro i personaggi non passi mai attraverso un’idea di controllo. Anna Bellato non “entra” nei ruoli: li lascia entrare dentro di sé. Li accoglie, li attraversa, li trasforma in qualcosa di vivo. È un processo quasi artigianale, fatto di tentativi, di fragilità, di crepe. Per questo i personaggi che ama raccontare non sono mai perfetti. Sono, come li definisce lei stessa, “personaggi storti”. Persone che portano addosso le fratture della vita: fallimenti, paure, abbandoni, crepe. Ma proprio per questo profondamente riconoscibili. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Anna Bellato emergono molte cose: la paura dell’attesa tra un lavoro e l’altro, la maternità vissuta non come ostacolo ma come risorsa, il teatro come luogo di resistenza collettiva, la convinzione che la cultura non sia un lusso ma un bisogno umano. E poi c’è un pensiero che resta sospeso, quasi alla fine dell’intervista. Una frase semplice, detta con la lucidità di chi conosce bene il peso delle aspettative e delle rinunce: “Alla fine è andata bene”. Non è un bilancio. È una carezza. E forse è proprio questo che rende questa conversazione speciale: Anna Bellato non parla mai da un piedistallo. Parla da dentro la vita. Da quell’angolo fragile e testardo dove gli esseri umani continuano a cercare qualcosa, a sbagliare, a riprovarci. Proprio come fanno i suoi personaggi.

Quando si è ritrovata tra le mani la sceneggiatura di Il Dio dell’amore, questo racconto di un’umanità catturata, e forse anche smarrita, nel caos dei sentimenti, quale emozione ha provato per prima leggendo la storia di Arianna?

“Sì, è vero: mi sono emozionata. Ma è stata un’emozione particolare, difficile da definire. Avevo davanti un personaggio che trovavo poetico e, allo stesso tempo, un po’ sfuggente. C’era una sensazione di riconoscimento, ma anche la percezione di molte piccole contraddizioni. Spesso si ha bisogno che tutto sia chiaro, che esista una linea definita: questo rassicura. In questo caso, invece, emergeva qualcosa di molto umano: una persona composta da frammenti che si muovono dentro un’apparente semplicità. Mi interrogavo, per esempio: può esistere una madre così assente? Essendo madre, questa domanda nasceva spontaneamente. Arianna è anche una donna che svolge una professione molto razionale, una dottoressa, abituata alla concretezza della vita e della morte. Eppure, accetta anche una dimensione quasi magica. Accetta l’idea di affidare il destino a un gesto simbolico, a una moneta, come se la vita potesse essere anche questo: un atto di fiducia verso ciò che non si controlla. All’inizio, quindi, c’era un certo spaesamento. Ma in senso positivo”.

Cioè?

“Accade spesso che i personaggi, lavorandoci, finiscano per assomigliare a chi li interpreta: inevitabilmente li si avvicina a qualcosa di personale. Per questo ho cercato di non comprenderla solo sul piano razionale, ma di accoglierla. Arianna si muove all’interno di una storia molto corale. È un elemento dell’ingranaggio, ma essenziale, come tutti gli altri. Un po’ come accade nella vita: anche i tasselli più piccoli contribuiscono al grande movimento che è l’amore. Con Francesco Lagi, il regista, avevo già lavorato molto a teatro e, quindi, conoscevo il suo modo di raccontare. Poi c’è la scrittura di Enrico Audenino: una narrazione mai del tutto lineare, sempre leggermente obliqua. Sembra semplice, ma sotto quella semplicità si muovono molte tensioni. Per questo ero felice: avevo letto una storia bellissima e mi faceva piacere farne parte, anche con questo piccolo frammento di racconto, e incontrare un personaggio che sembra avere il cuore un po’ bloccato. Lavora per far ripartire i cuori degli altri, ma in fondo cerca anche di rimettere in moto il proprio. Arianna è un personaggio molto umano. Anche nel ribaltamento di uno schema abituale: spesso si vede l’uomo che si allontana dalla famiglia per il lavoro, mentre qui accade a una donna. Non ho mai avuto la sensazione che fosse meno madre. Ho immaginato semplicemente una vita complessa: un lavoro che ogni giorno mette di fronte alla vita e alla morte, e poi il ritorno a casa da una figlia. Non sempre si può portare con sé tutto quello che si è visto”.

Se dovesse definirla come tipo di donna: direbbe che Arianna è una donna che cerca, una donna che fugge oppure una donna che prova a restare?

“Sicuramente non è una donna che fugge. Credo che sia rimasta finché era possibile restare. Non sono nemmeno certa che sia una donna che cerca. Quando incontra l’altra persona nella storia non è alla ricerca di qualcosa. Ho sempre pensato che si trovasse davvero in una posizione di aiuto. In quella ragazza più giovane che incontra all’inizio della storia riconosce uno smarrimento, una sofferenza. È come se intravedesse qualcosa di familiare, un’anima affine. Direi quindi che Arianna è una donna che resta finché può e accoglie ciò che arriva. Forse è anche il messaggio che il personaggio porta con sé: l’idea che si possa ripartire. Che si possa restare aperti alla possibilità che, nonostante tutto, qualcosa ricominci. Che l’amore continui. Che sia possibile ricostruire. Le storie d’amore, in fondo, non finiscono esattamente quando sembrano finire. Si consumano nel tempo. Anche quella che Arianna ha alle spalle probabilmente si è logorata lentamente”.

Quasi come se, a un certo punto, le persone smettessero di comunicare. E quando la comunicazione torna, la relazione è già finita da tempo.

“Sì, può succedere. A un certo punto i mondi interiori prendono direzioni diverse. Non necessariamente per un tradimento o per un evento preciso. A volte avviene semplicemente uno spostamento: i sentimenti cambiano, si trasformano. È una dinamica molto comune nelle coppie”.

Ph: Francesco Ormando / Ufficio stampa: Lorella Di Carlo

Per lei che ruolo ha avuto l’amore nella vita? È stato qualcosa che ha scelto, qualcosa che le è accaduto, oppure qualcosa che è passato senza che se ne accorgesse?

“Con il passare degli anni ho imparato a riconoscerlo in modo diverso. Quando si è molto giovani, almeno per me era così, sentivo il bisogno di definirlo. Di dargli un’etichetta. Pensavo: sei innamorato se soffri quando l’altra persona non c’è, se il cuore batte forte. E proiettavo questa idea anche sull’altro: se non soffri quando non ci sono, allora non mi ami. Avevo bisogno di dare una forma precisa a quella sensazione. Con il tempo ho capito che l’amore è molto più profondo e assume forme diverse. Non riguarda soltanto il compagno di vita: riguarda i figli, gli amici, le persone a cui si vuole bene. Non potrei prescindere da questo sentimento. Lo sento profondamente nella mia vita. Non riuscirei a restare in una relazione priva di amore. È una promessa fatta a me stessa, ma anche alle persone che amo”.

Da attrice ha interpretato molti personaggi, soprattutto a teatro. C’è qualcosa che ha imparato sull’amore proprio attraverso uno di quei ruoli? Qualcosa che prima non riusciva a vedere?

“Restando su Arianna, c’è un aspetto che mi ha colpito. Da Anna ho sempre pensato che la fine di un amore dovesse essere attraversata quasi come un lutto, fino in fondo. Arianna invece possiede una capacità diversa: si concede una vulnerabilità, lascia che gli eventi accadano, che la vita scorra. Probabilmente non mi sarei concessa quella stessa apertura. È qualcosa che spero di imparare sempre di più. In generale credo che l’amore sia insieme più complesso e più semplice di quanto immaginiamo. Spesso si avverte il bisogno di delinearlo con contorni molto netti. In realtà assomiglia più a un girotondo: un movimento continuo. Per restare dentro quel movimento bisogna accettare il flusso. Non si tratta di relazioni aperte o simili. È una questione emotiva: abbassare alcune barriere che talvolta si costruiscono per proteggersi. Ma a un certo punto nasce anche una domanda: da cosa ci si sta davvero proteggendo? Poi il tempo passa, la vita continua e a un certo punto ci si chiede se quella difesa abbia ancora senso. L’amore, più di molti altri sentimenti, chiede di restare presenti, di accettare, di lasciare che le cose accadano. Altrimenti non accadono”.

Questa idea di aprirsi al flusso si può applicare anche al suo lavoro. Il mestiere dell’attrice è particolare: mentre interpreta un personaggio, spesso ne arriva un altro dentro cui entrare. Come è nato l’amore di Anna per la recitazione? È stata un’epifania improvvisa o una lenta presa di consapevolezza?

“Forse, in modo molto semplice, è iniziato quando ero bambina. Ma non lo collegavo all’idea di diventare attrice. Non dicevo: ‘Voglio fare l’attrice’. Provavo solo un grande piacere nel fare determinate attività. Da bambina, come tutti, inventavo storie, mi immedesimavo nei racconti. Crescendo ho scoperto i testi, i personaggi, e ho iniziato a interpretarli. Ho sempre pensato che il lavoro dell’attore, almeno per come lo intendo, non consista tanto nell’entrare in un personaggio, quanto nel lasciarlo entrare dentro di sé. Cerco di accoglierlo e, attraverso di lui, scoprire aspetti nuovi, a volte anche parti di me che non conoscevo. È uno scambio. Esistono personaggi molto lontani da chi sei, apparentemente senza punti di contatto con la tua vita. Eppure, alla fine, qualcosa si riconosce sempre. Per me tutto è nato da una sensazione molto semplice: mentre recitavo sentivo di essere nel posto giusto, nel modo giusto. Ero felice. Capire che quella felicità potesse occupare gran parte della mia vita quotidiana, diventando anche un lavoro, ha richiesto più tempo. All’inizio mi ero iscritta all’università, a Bologna. Continuavo comunque a coltivare questa passione. Ci ho messo più tempo rispetto a chi, a diciotto anni, ha già le idee molto chiare. Avevo bisogno anche di qualche conferma esterna: qualcuno che mi dicesse che quella strada aveva senso, che possedevo davvero gli strumenti per percorrerla. Quando ho trovato quella sicurezza, è diventato il mio lavoro. E oggi non potrei farne a meno. Anche se resta sempre la fatica di gestire i momenti vuoti, quando il lavoro manca”.

A questo proposito, un vostro collega, Michele Venitucci, mi faceva riflettere su un aspetto: molti artisti o artigiani, anche quando non hanno una commissione, possono comunque continuare a suonare il proprio strumento. Per gli attori non è così. Come gestisce l’attesa? La fatica e la solitudine che comporta aspettare un lavoro?

“Ho due figlie, e questo rende il vuoto un po’ meno vuoto. Detto questo, la mancanza di lavoro mi spaventa sempre. Spaventa non sapere quando si ricomincerà a lavorare, o se accadrà di nuovo. Non sapere se qualcuno ti sceglierà. Nel nostro mestiere tutto dipende da una sorta di congiunzione astrale. A differenza di altre figure, per esempio i registi, noi dipendiamo dall’incontro con lo sguardo di qualcuno che decide di sceglierti tra molti altri attori, tutti bravissimi e bellissimi. E allora la domanda torna sempre: succederà anche questa volta? In un certo senso è simile all’amore. C’è stato un periodo della mia vita in cui mi chiedevo: che coincidenza incredibile è che due persone si innamorino? Che qualcuno piaccia a me e che io piaccia proprio a quella stessa persona? Mi sembrava quasi improbabile. Poi si osserva quante coppie esistono e si capisce che non è affatto così raro. Eppure, razionalmente, continua ad avere qualcosa di misterioso. Con il tempo ho cercato di non restare né nel panico né nell’attesa. Provo piuttosto a riempire quei momenti di ‘bella vita’. Faccio attività che mi fanno stare bene: vado al cinema anche da sola, faccio passeggiate, mi occupo delle piante, anche se raramente riesco a farle sopravvivere, è una sfida continua tra me e loro. Cerco di non pensare al lavoro come a qualcosa che manca. Poi abbiamo una fortuna: con Francesco Colella e Francesco Lagi abbiamo una compagnia teatrale. Non rappresenta una soluzione economica, ma è uno spazio in cui continuare a pensare, creare, provare e portare in scena spettacoli. Questo permette di mantenere vivo il lavoro. Soprattutto ho smesso di considerare quei periodi come buchi tra un progetto e l’altro. Quello è comunque il tempo della mia vita. Non può essere un vuoto. Forse anche le mie figlie mi hanno aiutato a capirlo”.

Due figlie, una di due anni e l’altra di dieci. Ha mai temuto che la maternità potesse intralciare il suo percorso da attrice?

“Sì, quella paura esiste. Nel nostro lavoro, per esempio, durante la gravidanza non è semplice continuare a lavorare: se il personaggio non è incinta, la pancia si vede. Tuttavia, è una fase relativamente breve. Il timore più grande è più ampio. Il nostro è un mestiere precario, senza stabilità e spesso con poche tutele economiche. La paura nasce soprattutto da lì. All’inizio ho attraversato un momento di panico. Poi quell’esperienza è diventata una risorsa. È stata anche il punto di partenza per scrivere un nuovo testo teatrale. In generale, la maternità ha dato più valore al mio lavoro. Paradossalmente penso di aver lavorato di più da quando sono diventata madre. La vera differenza è che oggi il mio tempo ha un peso diverso. Se prima mi buttavo in molti progetti, adesso scelgo con maggiore attenzione quelli che meritano davvero energia. Diventare madre è un salto nel vuoto, un po’ come l’amore. Ma non sottrae nulla al lavoro, anzi. Per me lo ha arricchito molto. Capisco il timore che può provare un’attrice, ma alla fine non si rinuncia davvero a nulla. Si impara piuttosto a organizzarsi meglio. Ho fatto tutto insieme: le mie figlie sono venute con me sui set, alle prove in teatro. A volte le ho affidate ai nonni o a una babysitter quando dovevo lavorare. Per me sono state una risorsa”.

Quando cercava di affermarsi come attrice, le è mai capitato di chiedersi: perché gli altri sì e Anna Bellato no?

“Certo, è una domanda che arriva. A volte penso: non so perché. Altre volte mi dico che forse qualcun altro è stato più audace, più bravo o semplicemente più adatto. La frustrazione fa parte di questo mestiere. Credo accada a tutti i livelli: anche chi lavora moltissimo ha sempre un progetto che vorrebbe realizzare e non realizza. Alla fine, il desiderio principale è raccontare belle storie. Quando si lavora di più significa anche poter interpretare personaggi più complessi, più ampi, magari scritti pensando proprio a te. Nel tempo mi sono data risposte diverse. Però alla fine torno sempre a un pensiero molto semplice: da bambina volevo fare l’attrice e oggi faccio l’attrice. È già una grande fortuna. A volte arriva il momento in cui penso: ‘Perché non io?’. Ma poi ricordo che, altre volte, la risposta è stata ‘sì’. E allora non posso che esserne felice”.

Restando nella metafora tra amore e recitazione: quali situazioni o quali ruoli la fanno sentire più esposta? Quando accade che sul palco o davanti alla macchina da presa non ci sia soltanto il personaggio, ma anche Anna?

“Per come lavoro, quella sensazione è sempre presente. Come dicevo prima, i personaggi li porto dentro di me. C’è quindi sempre una forma di esposizione. In realtà la cerco anche: provo ad accoglierla e a trasformarla in materiale di lavoro, senza opporle resistenza. Negli anni il mio modo di lavorare è cambiato: è diventato meno ‘aereo’, meno legato all’idea di un’ispirazione improvvisa. Oggi è più artigianale, più concreto. Ma quella sensazione di esposizione rimane. Succede soprattutto quando si raccontano storie d’amore. In quelle scene qualcosa ti tocca sempre. Raccontando l’amore, in fondo, si rivela anche il proprio modo di amare: il modo di guardare qualcuno, di avvicinarsi, di dare un bacio. Quindi sì, alla fine si è sempre presenti in prima persona. Anche quando ho interpretato personaggi molto lontani da me, o quando ero nascosta dentro una trasformazione fisica, una parte di me rimane sempre. Quella sensazione di esposizione la avverto costantemente. E, devo dire, mi è anche molto cara”.

E nelle situazioni sociali? Presentazioni, aperitivi, eventi…

“Quelle cerco di evitarle un po’”.

Le lasciamo agli altri?

“Sì, perché c’è chi le gestisce meglio. Io molto meno. Preferisco altro: fare prove, fare una passeggiata, leggere un libro, mangiare una pizza. È una dimensione che sento più mia”.

Le è mai capitato di sentirsi tradita dalla recitazione?

“Dipende da come si intende il tradimento. Da una parte c’è la fatica di restare nel tempo, nonostante tutto. In quei momenti può sembrare quasi un tradimento. Come dire a questo lavoro: ‘Ti do così tanto amore… e tu vai altrove’. Se invece penso alla recitazione in sé, il discorso cambia. Cerco sempre di fare il meglio possibile. A volte il mio meglio è difficile da raggiungere e può capitare di uscire da un lavoro con il dispiacere di non aver fatto come avrei voluto. Ed è lì che succede qualcosa di strano: pensi di aver capito questo mestiere, di sapere come funziona, e invece ti sfugge di nuovo tra le mani. Credo però che sia proprio questo il motivo per cui continuo a farlo. Quella parte imprevedibile, sfuggente, mantiene viva la relazione con questo lavoro. È un po’ come un rapporto d’amore: a volte ti tratta male, a volte sembra allontanarsi. Ma il desiderio rimane. Anzi, quando sbaglio o non sono soddisfatta, cresce ancora di più la voglia di restare lì, di riprovare, di resistere”.

Se dovessimo raccontare il percorso di un attore, come lo descriveremmo? Come un cammino di resistenza, di istinto, di determinazione?

“Credo che prima di tutto sia un percorso di grande amore verso qualcosa. Senza quell’amore non si riuscirebbe a resistere e ad andare avanti. È chiaro che il momento storico non aiuta: il cinema, il teatro e in generale tutto il settore dello spettacolo hanno sofferto molto e continuano a soffrire anche per una certa idea sociale un po’ distorta del nostro lavoro. In realtà dietro c’è molto impegno, sacrificio e soprattutto un grande amore per l’essere umano. Alla fine, tutto parte da lì: il cinema che ho fatto, il teatro che faccio raccontano sempre gli esseri umani e i frammenti delle loro vite. Quindi sì, credo che il motore sia l’amore. E come ogni amore porta con sé fatica, resistenza, costruzione, decostruzione, e poi la capacità di rimettere insieme i pezzi ma anche di perdono”.

Lei ha lavorato molto in teatro. Che sensazione si prova quando si vede un teatro chiudere o addirittura andare a fuoco, come è successo di recente al Teatro Sannazzaro?

“È una ferita molto forte. Chiudono i cinema, chiudono i teatri, e viene spontaneo chiedersi quale sia la direzione che si sta prendendo. Il teatro e il cinema sono luoghi di incontro, spazi catartici: rituali collettivi. Si va a teatro insieme, si vive qualcosa insieme. E spesso si esce migliori. Allora viene da chiedersi che cosa si voglia davvero. Che cosa ci sia di così pericoloso in quei luoghi. Sono domande che inevitabilmente emergono. Detto questo, credo che il teatro ma anche il cinema siano talmente legati all’essere umano che continueranno a esistere. Il teatro ha più di duemila anni di storia: è uno spazio che resiste e continuerà a resistere. Sono convinta che tornerà a essere percepito come uno spazio necessario. L’essere umano non può farne a meno. Credo anche che questa esperienza debba essere seminata fin dall’infanzia. Oggi molti bambini crescono immersi in telefoni e tablet, e spesso manca l’esperienza condivisa. Il teatro e il cinema sono prima di tutto questo: un’esperienza collettiva. Il teatro, in particolare, ha una qualità unica: ciò che accade sul palco è irripetibile, esiste soltanto in quel momento. Forse non bisogna ‘educare’ in modo rigido, perché il desiderio di queste esperienze è molto istintivo. Bisogna piuttosto permettere che accadano: mantenere aperti gli spazi e investire su di essi. La cultura ha bisogno di sostegno pubblico, come molte altre realtà in Italia. E invece spesso viene considerata qualcosa che non riesce a sostenersi da sola e che quindi può essere sacrificata. Ma non funziona così: la cultura va sostenuta”.

Perché se spegni quei luoghi togli anche lo specchio in cui una società può guardarsi?

“Esatto. Quando chiudi un teatro o un cinema non stai solo chiudendo un edificio o un’attività. Stai togliendo alle persone una possibilità di confronto, di comprensione, di catarsi del dolore. Stai togliendo uno spazio dove si può respirare qualcosa di più alto”.

La catarsi del dolore: le è mai capitato, da spettatrice o da attrice, che il teatro l’aiutasse a superare un dolore?

“Sì, credo di sì. Se pensiamo anche ai testi più classici, spesso c’è un momento di abbandono, di lasciare andare qualcosa. E questo vale anche per il dolore. A volte si pensa che per sopravvivere bisogna smettere di sentire il dolore, come se fosse una cosa che riguarda solo noi. Invece vedere qualcuno sul palco che attraversa quel dolore ti fa capire che è qualcosa di universale. Non sei solo tu. E questo ti permette piano piano di attraversarlo e di superarlo. Può essere il dolore di una perdita, di un abbandono, di un fallimento. Quando vedi personaggi fragili, fallimentari, pieni di crepe, ti riconosci. Dici: anche io sono così. A me, come attrice, interessa raccontare proprio personaggi così: un po’ storti, con delle fratture, con lati diversi. Personaggi molto umani. Quella cosa permette allo spettatore di riconoscersi. E quando accade, quando qualcuno si riconosce in ciò che vede, allora il teatro funziona davvero”.

Il successo: cos’è per lei? È qualcosa che la spaventa, che la diverte, che la incuriosisce?

“In realtà, il successo non è il mio caso. Però per come lo immagino è soprattutto la possibilità di fare il lavoro nel modo migliore possibile. Avere ruoli più belli, personaggi più complessi, film importanti, lavorare con registi bravi. E anche poter scegliere di più: scegliere cosa fare e cosa non fare. Il nostro è un lavoro molto condizionato da fattori esterni: l’età, l’aspetto fisico, le occasioni che capitano o non capitano. Gli incastri sono sempre molto stretti. Immagino che il successo dia una forma di libertà in più. La possibilità di fare davvero ciò che sai fare”.

Se potesse parlare alla Anna che stava iniziando questo percorso, cosa le direbbe di non sottovalutare?

“Forse le direi di essere meno insicura. All’inizio avrei potuto essere un po’ più forte, più sicura di me. Anche se devo dire che un po’ di coraggio comunque l’ho avuto. Forse le direi anche una cosa molto pratica: di andare qualche anno all’estero, magari in Inghilterra, per imparare bene l’inglese. Perché poi arrivano anche le produzioni internazionali. Ma al di là di questo le direi soprattutto di avere fiducia. Se rimani aperta, le cose in qualche modo accadono. E poi probabilmente le direi: guarda che alla fine farai proprio quello che vuoi fare”.

Qual è l’ultimo gesto di gentilezza che si è concessa?

“È difficile, perché non siamo molto abituati a darci carezze. Siamo più pronti a giudicarci o a rimproverarci. Forse quando mi vengono quei pensieri malinconici, quando penso a quello che non è stato o a quello che avrebbe potuto essere, mi faccio una piccola carezza. Mi dico una cosa molto semplice: alla fine è andata bene. Magari in modo storto, come i personaggi storti che amo raccontare, ma faccio il lavoro che volevo fare. E non c’è niente di male. Anche con tutta la fatica che comporta, mi sento comunque fortunata”.