Anna Chiti morta sul catamarano, lo skipper Andrea Ravagnin indagato per omicidio colposo

Andrea Ravagnin, al comando del catamarano sul quale è avvenuto l’incidente che ha portato Anna Chiti alla morte, è stato iscritto sul registro degli indagati. Lo skipper dovrà rispondere dell’accusa di omicidio colposo, oltre che della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il magistrato, inoltre, ha disposto l’autopsia sul corpo della 17enne.

Morte Anna Chiti: indagato Andrea Ravagnin

Per l’incidente che ha causato la morte di Anna Chiti, la 17enne che ha perso la vita dopo essere stata trascinata dalla cima agganciata all’elica di un catamarano sabato scorso, c’è adesso un indagato.

Si tratta dello skipper Andrea Ravagnin, 35 anni, il capitano al comando del catamarano sul quale, il 17 maggio, è avvenuta la tragedia.

Fonte foto: ANSA

Un omaggio lasciato dai compagni di scuola e dai docenti di Anna Chiti davanti al molo dov’è avvenuto l’incidente

A iscrivere Ravagnin è stata la Procura di Venezia, con atto firmato dal pm Stefano Buccini.

L’accusa di omicidio colposo allo skipper del catamarano

Lo skipper Andrea Ravagnin dovrà rispondere innanzitutto dell’accusa di omicidio colposo.

Tuttavia, tra le cause dell’incidente sul catamarano per via del quale Anna Chiti è morta potrebbero esserci state anche diverse violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

Infatti, la 17enne non aveva un contratto di lavoro regolare: la famiglia di Chiti ha riportato che la ragazza era al suo primo giorno di lavoro. Oltre a non aver firmato il contratto, si ipotizza che la giovane non avesse ricevuto la formazione necessaria per svolgere le sue mansioni.

Ravagnin verrà difeso dagli avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò.

La dinamica dell’incidente

Al momento, la dinamica dell’incidente sul catamarano non è ancora chiara. Secondo le ricostruzioni effettuate dalla Guardia Costiera, la giovane sarebbe finita in acqua durante una manovra di ormeggio del catamarano.

Sarebbe quindi rimasta impigliata con una cima, a sua volta agganciata all’elica, senza riuscire dunque a riemergere.

Il magistrato, al fine di chiarire le esatte cause che hanno condotto Anna Chiti alla morte, ha disposto l’autopsia sul corpo della 17enne.