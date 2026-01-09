Anna Colonna in ospedale a Chieti per trovare il figlio, morta investita da un'auto: indagato il conducente
Tragedia in Abruzzo, a Chieti. Anna Colonna, 69enne originaria di Foggia ma da anni residente a Rotello, piccolo comune in provincia di Campobasso, è morta, dopo un giorno di agonia. La donna si trovava nella città abruzzese per stare vicina al figlio ricoverato. Mercoledì 7 gennaio, mentre stava attraversando la strada per raggiungere l’ingresso dell’ospedale, è stata investita da un’auto guidata da un uomo di 46 anni. Ha lottato tra la vita e la morte per ore, poi il tragico epilogo: si è spenta nella serata di giovedì 8 gennaio a causa dei gravi traumi riportati.
Per dare supporto al figlio ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, a Chieti, Anna era partita da Rotello e aveva raggiunto la città abruzzese, dove aveva preso una stanza in un B&B.
Il dramma si è verificato proprio mentre stava attraversando la strada per recarsi nella struttura sanitaria.
Una Renault Kadjar guidata da un 46enne l’ha travolta, sbalzando la vittima violentemente sull’asfalto.
Immediatamente la signora Colonna è stata ricoverata. Quando è entrata al pronto soccorso versava in condizioni gravissime. Dopo i primi soccorsi, i medici erano riusciti a rianimarla per poi trasferirla nel reparto di rianimazione, dove ha lottato per circa 24 ore, fino al decesso.
I carabinieri hanno avviato le indagini e hanno già ascoltato alcune testimonianze presenti sul luogo della tragedia quando è avvenuto l’incidente.
L’uomo al volante del mezzo che ha investito la 69enne è indagato per omicidio stradale. L’auto è stata messa sotto sequestro per ulteriori rilievi.
“Questa è una tragedia che colpisce tutti – ha dichiarato il sindaco di Rotello, Massimo Marmorini -. Esprimo ai familiari il cordoglio di tutta la comunità.”
Come riferisce la testata Termoli Online, Anna Colonna è stata investita in via dei Vestini che da anni automobilisti, residenti ed esercenti di Chieti segnalano come una delle arterie più pericolose della città.