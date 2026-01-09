Anna Colonna in ospedale a Chieti per trovare il figlio, morta investita da un'auto: indagato il conducente

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in Abruzzo, a Chieti. Anna Colonna, 69enne originaria di Foggia ma da anni residente a Rotello, piccolo comune in provincia di Campobasso, è morta, dopo un giorno di agonia. La donna si trovava nella città abruzzese per stare vicina al figlio ricoverato. Mercoledì 7 gennaio, mentre stava attraversando la strada per raggiungere l’ingresso dell’ospedale, è stata investita da un’auto guidata da un uomo di 46 anni. Ha lottato tra la vita e la morte per ore, poi il tragico epilogo: si è spenta nella serata di giovedì 8 gennaio a causa dei gravi traumi riportati.

Anna Colonna morta a Chieti dopo essere stata investita da un’auto

Per dare supporto al figlio ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, a Chieti, Anna era partita da Rotello e aveva raggiunto la città abruzzese, dove aveva preso una stanza in un B&B.

Il dramma si è verificato proprio mentre stava attraversando la strada per recarsi nella struttura sanitaria.

Una Renault Kadjar guidata da un 46enne l’ha travolta, sbalzando la vittima violentemente sull’asfalto.

La lotta per la sopravvivenza e il drammatico epilogo

Immediatamente la signora Colonna è stata ricoverata. Quando è entrata al pronto soccorso versava in condizioni gravissime. Dopo i primi soccorsi, i medici erano riusciti a rianimarla per poi trasferirla nel reparto di rianimazione, dove ha lottato per circa 24 ore, fino al decesso.

I carabinieri hanno avviato le indagini e hanno già ascoltato alcune testimonianze presenti sul luogo della tragedia quando è avvenuto l’incidente.

L’uomo al volante del mezzo che ha investito la 69enne è indagato per omicidio stradale. L’auto è stata messa sotto sequestro per ulteriori rilievi.

“Questa è una tragedia che colpisce tutti – ha dichiarato il sindaco di Rotello, Massimo Marmorini -. Esprimo ai familiari il cordoglio di tutta la comunità.”

Via dei Vestini “strada pericolosa”, l’allarme lanciato dai cittadini

Come riferisce la testata Termoli Online, Anna Colonna è stata investita in via dei Vestini che da anni automobilisti, residenti ed esercenti di Chieti segnalano come una delle arterie più pericolose della città.