Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro, agenti sotto choc: "Pensavano che il più piccolo fosse bambolotto"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sulla tragedia avvenuta a Catanzaro, dove Anna Democrito, madre 46enne, si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione portando con sé i tre figli piccoli. Due di loro, quello che aveva 4 anni e quello che aveva 4 mesi, sono morti, mentre la sorellina di 6 anni si trova ricoverata in condizioni gravissime. Gli agenti e gli operatori che sono intervenuti sul posto dell’evento drammatico hanno parlato di una scena agghiacciante.

Catanzaro, Anna Democrito morta coi figli: il racconto degli agenti

Gli operatori del 118, come ricostruito dall’inviato della trasmissione “Mattino 5”, si sono imbattuti in una scena agghiacciante. Hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. La polizia è arrivata con due pattuglie.

Dalla questura, dove al momento non vogliono rilasciare dichiarazioni ufficiali, hanno fatto filtrare che gli agenti intervenuti sono ancora sotto shock per quanto visto. In particolare, hanno raccontato che nel trovarsi di fronte ai quattro corpi a terra, uno di loro — il più piccolo — inizialmente sembrava quasi un peluche, un bambolotto.

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Altro dettaglio rivelato dal programma Mediaset è che la donna si è lanciata nel vuoto con un rosario tra le mani. La bambina sopravvissuta è stata trasferita nella notte con un volo militare a Genova, all’ospedale Gaslini, dopo il primo soccorso ricevuto all’ospedale cittadino. Le sue condizioni sono gravi: ha lesioni al fegato, alla milza e all’aorta toracica.

Ai microfoni di “Mattino 5” è intervenuta la vicesindaca Giusy Iemma, che ha spiegato come i servizi sociali non avessero mai ricevuto segnalazioni su questa famiglia.

“In città – ha dichiarato Iemma – c’è dolore, un dolore profondo che lascia senza parole. Quando accadono tragedie simili, la prima reazione è lo sgomento, poi arriva la riflessione: ognuno si pone domande. Siamo di fronte alla fragilità delle persone e della vita, e tutti si sentono inevitabilmente coinvolti”.

Le rivelazioni dei vicini di casa e la ferita all’orecchio

L’inviato del talk ha inoltre riferito di aver parlato con una persona del vicinato che gli ha confidato che negli ultimi tempi la 46enne appariva “strana” e il marito molto nervoso. La famiglia viveva nel palazzo da sette anni.

“Mi raccontano anche che la donna si era fatta medicare a un orecchio, ma non è confermato che si trattasse di un gesto autolesionistico. Di certo, parlava delle sue difficoltà con il parroco della zona”, ha aggiunto il giornalista.

Il parroco, a sua volta, ha riferito che Democrito temeva che le potessero togliere i figli. La 46enne era una persona molto religiosa e frequentava la parrocchia.

La bimba di 6 anni trasferita al Gaslini: la nota dell’ospedale genovese

La bambina di 6 anni sopravvissuta è arrivata all’istituto Giannina Gaslini di Genova alle 2 della scorsa notte. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la terapia intensiva in prognosi riservata. Lo rende noto nel bollettino medico la direzione del pediatrico genovese.

Il trasferimento è terminato con esito positivo, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente.

Dall’ospedale ligure hanno aggiunto che la stabilità clinica della paziente è il risultato di una sinergia d’eccellenza con l’équipe dell’ospedale di Catanzaro, che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento.

Determinante si è rivelato anche il contributo dell’Aeronautica Militare, 31° Stormo, che ha garantito un trasporto sanitario di carattere eccezionale, assicurando la piena continuità delle cure e la massima sicurezza durante il volo verso Genova.