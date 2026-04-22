Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro nel lancio dal balcone, avrebbe avuto disturbi psichici in passato

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Avrebbe sofferto di disturbi psichici Anna Democrito, la 46enne morta dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Catanzaro insieme ai tre figli piccoli. Due (Nicola e Giuseppe) sono morti sul colpo, mentre la figlia maggiore Maria Luce è ricoverata in condizioni gravissime. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del gesto, che potrebbe essere legato a un disagio psichiatrico già emerso in passato.

Le indagini sulle motivazioni del gesto della donna

Mentre proseguono le indagini della Squadra mobile sulla dinamica della tragedia, la Procura di Catanzaro ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’estremo gesto di Anna Democrito.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili a ricostruire il contesto familiare e personale della donna. L’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario.

ANSA

Assieme agli agenti e alla polizia scientifica, a effettuare un sopralluogo in mattinata nell’appartamento sono state la pm della Procura Graziella Viscomi e la dirigente della Squadra mobile Rosaria Di Blasi.

Il disagio psichico e la depressione post-parto

Tra gli elementi emersi nelle prime ore dell’inchiesta è stata analizzata con particolare attenzione la condizione psicologica della donna. Al momento non risultano tuttavia conferme definitive sul legame diretto tra eventuali problemi di salute e quanto accaduto.

Gli accertamenti puntano pure a ricostruire i rapporti personali della donna, ma soprattutto a verificare se vi siano state situazioni di stati di depressione recenti o più datati.

Ciò che è stato verificato finora è il carattere riservato della vittima e la sua profonda religiosità. Frequentava la parrocchia della zona e partecipava ai riti con maggiore assiduità rispetto al recente passato.

Il parroco della chiesa frequentata da Anna Democrito, don Vincenzo, ha riferito di averle suggerito di chiedere aiuto e supporto per il suo disagio. Come riportato da Il Giornale, dalle testimonianze è emerso che la donna soffriva di lievi disturbi psichiatrici e che, dopo la nascita del terzo figlio pochi mesi fa, le sarebbe stata diagnosticata una depressione post-parto.

Anna non si sarebbe però affidata alle cure di un terapeuta, anche per il timore che potesse essere allontanata dai figli. Agli inquirenti non risultano segnalazioni ai servizi sociali né interventi precedenti sulla famiglia.

In casa era presente il marito

Anna Democrito era dipendente di una Rsa privata di Catanzaro. Al momento della tragedia in casa si trovava il marito della donna, il quale ha tentato di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118.

Quando la moglie si è lanciata nel vuoto, l’uomo stava dormendo e non si è accorto di niente. Solo dopo avere sentito i rumori e non trovando nessuno in casa è sceso in strada scoprendo l’accaduto.