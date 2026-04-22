Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro, Paolo Crepet critico sulla tragedia: "Era sola, bastava un'amica"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La tragedia di Catanzaro “non è un gesto d’impeto”. Così lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto sulla vicenda che ha visto una donna gettarsi dal balcone insieme ai suoi tre figli. Per l’esperto è tempo di smetterla di raccontare queste vicende nel modo sbagliato. “Era sola e il suo disagio non è stato intercettato”, spiega. Il fulcro del problema non sarebbe quindi la fede, la donna infatti era molto religiosa, ma l‘assenza di una rete di supporto.

Crepet sul suicidio di Catanzaro

Lo psichiatra Paolo Crepet, interpellato dall’Adnkronos, ha spiegato che quello accaduto a Catanzaro non è un semplice gesto d’impeto perché, se così fosse, “chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa”. L’esperto ha commentato la vicenda della donna che si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione con i tre figli ed è morta sul colpo insieme a due di questi, mentre la terza è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale calabrese.

Al momento le cause del gesto sono ignote, ma secondo quanto sta emergendo dalla stampa locale e dalle descrizioni dei vicini e dei conoscenti, si fa riferimento a una donna molto religiosa e con “lievi disturbi psichici”.

ANSA

Proprio contro questa narrazione si spende lo psichiatra, che invita a smetterla con la retorica della donna religiosa. “Questa madre era semplicemente sola, profondamente sola. Il suo disagio non è stato intercettato da nessuno. Se avesse avuto anche solo un’amica presente, forse quel dolore sarebbe stato colto e lei sarebbe stata aiutata”, ha dichiarato.

La solitudine e l’assenza di supporto

Lo psichiatra sottolinea quindi un aspetto piuttosto comune nella società attuale, ovvero la profonda solitudine che si cela dietro un’apparente normalità. I vicini la descrivono come “schiva” o anche “riservata” e infine “molto religiosa”. Ma il problema, dice Crepet, non è essere religiosi o quelli che sono stati definiti “lievi disturbi psichici”, ma l’assenza di una rete di supporto.

Contro queste letture superficiali, l’esperto dichiara: “Non se ne può più, ci vuole rispetto per il dolore delle persone che non ci sono più”.

Lo psichiatra sottolinea come l’elaborazione di un dolore insopportabile sia un processo umano complesso che non può essere liquidato con definizioni sbrigative come spesso accade sulla stampa. “Dobbiamo avere il coraggio di dire che oggi la solitudine è il vero problema – e aggiunge – serve riconoscere che siamo esseri umani, non macchine, e che il dolore richiede tempo e presenza per essere gestito”.

Depressione post-partum

In riferimento al dolore o ai problemi di salute mentale, questi sono riconducibili, secondo quanto riportato da Il Giornale, a una possibile depressione post-partum.

In Occidente la depressione post-partum colpisce una donna ogni 10-15 in seguito alla nascita di un figlio. Tra i sintomi: tristezza, perdita di interesse, riduzione dell’energia, riduzione delle relazioni sociali e pensieri ricorrenti come far del male a se stessa o al neonato.

Si tratta di una condizione che molte madri non si rendono conto di vivere. Forse neanche Anna Democrito se ne era accorta.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.