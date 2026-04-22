Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro, possibile depressione post partum: cos'è e quali sono i segnali

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Potrebbe esserci la depressione post partum dietro la tragedia avvenuta a Catanzaro, dove la 46enne Anna Democrito si è suicidata saltando dal terzo piano insieme ai tre figli: il più piccolo, di 4 mesi, e la sorellina di 4 anni sono morti sul colpo. La figlia maggiore, di 6 anni, lotta ora tra la vita e la morte in ospedale.

L’omicidio-suicidio di Anna Democrito

La donna, operatrice socio-sanitaria stimata e madre descritta da tutti come esemplare, ha svegliato i figli nel cuore della notte, mentre il marito dormiva, e li ha vestiti con gli indumenti migliori. Poi si è gettata nel vuoto stringendoli fra le braccia. Quando i soccorritori sono arrivati, la donna stringeva ancora tra le mani un rosario.

Come riporta Il Giornale, in seguito alla nascita del terzo figlio l’equilibrio mentale di Anna Democrito si era incrinato: Anna Democrito avrebbe mostrato segni di sofferenza riconducibili a una possibile depressione post partum. Pare che la donna non avesse intrapreso un percorso di cura.

ANSA

Cos’è la depressione post partum

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, si stima che in Occidente la depressione post partum colpisca una donna ogni 10/15, dopo che ha partorito.

I sintomi della depressione post partum si manifestano in una varietà di forme:

tristezza, abbattimento e sentirsi giù per la maggior parte del tempo, ogni giorno;

perdita di interesse e di piacere nei confronti di attività che prima di solito piacevano;

riduzione dell’energia, facile stanchezza e spossatezza;

disturbi del sonno, durante la notte e sonnolenza durante il giorno;

difficoltà a creare un legame con il bambino;

riduzione delle relazioni sociali;

difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni;

pensieri spaventosi ricorrenti, per esempio, paura di far del male al bambino.

Si parla di depressione post partum se l’insorgenza del disturbo depressivo avviene entro le prime 4-6 settimane dopo il parto.

L’Iss specifica che molte donne non si rendono conto di soffrire di depressione post partum perché la comparsa dei disturbi può essere graduale o perché, come spiega lo psichiatra Crepet, non c’è una rete di supporto, un’amicizia, a individuare il disagio.

Con cure e supporto adeguati, la maggior parte delle donne può guarire dalla depressione post partum, anche se può volerci del tempo.

Terapia della depressione post partum

Sono tre le vie per affrontare la depressione post partum:

auto-aiuto (parlarne apertamente con familiari e amici, svolgere esercizio fisico, prendersi cura di sé, evitare alcolici o droghe…);

psicoterapia (dai manuali di auto-aiuto ai corsi online, fino al rapporto diretto con uno psicoterapeuta);

farmaci (dietro indicazione medica).

La decisione sulla terapia migliore va presa insieme al medico curante. Purtroppo, ancora oggi, sono molte le donne, e le famiglie, che vivono i problemi di salute mentale come una sorta di stigma da nascondere. Non parlarne e non intraprendere un percorso terapeutico è il modo peggiore per affrontare la depressione post partum, un malessere dal quale si può guarire.