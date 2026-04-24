Anna Democrito si uccide coi figli a Catanzaro, autopsia conferma caduta simultanea: non li ha lanciati prima

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una caduta simultanea: è quanto sarebbe emerso dall’autopsia sui corpi di Anna Democrito e dei suoi figli di 4 anni e 4 mesi, precipitati dal terzo piano a Catanzaro. Esclusa quindi l’ipotesi secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i bimbi prima di suicidarsi. La figlia maggiore di 6 anni, sopravvissuta alla caduta, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Catanzaro, l’autopsia conferma la caduta simultanea

Si sono conclusi nella tarda serata di giovedì 23 aprile gli esami autoptici sui corpi della mamma e dei suoi due figli, di appena 4 mesi e 4 anni, morti nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere caduti dal balcone di casa a Catanzaro.

L’autopsia è stata eseguita dall’equipe di medicina legale dell’Università di Catanzaro.

ANSA

Secondo quanto riferisce Agi, gli esami avrebbero confermato la caduta simultanea delle tre vittime, i traumi riscontrati sulla donna e sui bambini sarebbero pienamente compatibili con questa dinamica.

Anna Democrito si uccide coi figli

Esclusa quindi l’ipotesi secondo cui Anna Democrito avrebbe lanciato nel vuoto i tre figli prima di buttarsi a sua volta.

La 46enne infermiera avrebbe preso in braccio i suoi tre figli e si sarebbe lanciata dal terrazzo al terzo piano dell’appartamento in cui viveva.

Dei tre bimbi due, di 4 anni e appena 4 mesi, sono morti sul colpo, mentre la figlia maggiore, di 6 anni, è sopravvissuta alla caduta, riportando gravissime ferite.

La figlia superstite in terapia intensiva a Genova

La bambina è stata trasportata all’ospedale di Catanzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La bimba è stata poi trasferita con un volo militare all’istituto pediatrico Gaslini di Genova, dove è ora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata. Con lei c’è il padre.

Domani i funerali

Dopo l’autopsia le salme sono state trasferite in una casa funeraria dove è stata allestita la camera ardente.

I funerali di Anna Democratico e dei due bimbi si terranno domani, sabato 25 aprile, alle ore 17 nella Basilica dell’Immacolata, a Catanzaro.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto alle vittime della tragedia.