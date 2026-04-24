Anna Democrito si uccide coi figli a Catanzaro, autopsia conferma caduta simultanea: non li ha lanciati prima
Anna Democrito si sarebbe lanciata dal balcone coi figli: l'autopsia avrebbe confermato la dinamica della caduta simultanea
Una caduta simultanea: è quanto sarebbe emerso dall’autopsia sui corpi di Anna Democrito e dei suoi figli di 4 anni e 4 mesi, precipitati dal terzo piano a Catanzaro. Esclusa quindi l’ipotesi secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i bimbi prima di suicidarsi. La figlia maggiore di 6 anni, sopravvissuta alla caduta, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.
- Catanzaro, l'autopsia conferma la caduta simultanea
- Anna Democrito si uccide coi figli
- La figlia superstite in terapia intensiva a Genova
- Domani i funerali
Catanzaro, l’autopsia conferma la caduta simultanea
Si sono conclusi nella tarda serata di giovedì 23 aprile gli esami autoptici sui corpi della mamma e dei suoi due figli, di appena 4 mesi e 4 anni, morti nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere caduti dal balcone di casa a Catanzaro.
L’autopsia è stata eseguita dall’equipe di medicina legale dell’Università di Catanzaro.
Secondo quanto riferisce Agi, gli esami avrebbero confermato la caduta simultanea delle tre vittime, i traumi riscontrati sulla donna e sui bambini sarebbero pienamente compatibili con questa dinamica.
Anna Democrito si uccide coi figli
Esclusa quindi l’ipotesi secondo cui Anna Democrito avrebbe lanciato nel vuoto i tre figli prima di buttarsi a sua volta.
La 46enne infermiera avrebbe preso in braccio i suoi tre figli e si sarebbe lanciata dal terrazzo al terzo piano dell’appartamento in cui viveva.
Dei tre bimbi due, di 4 anni e appena 4 mesi, sono morti sul colpo, mentre la figlia maggiore, di 6 anni, è sopravvissuta alla caduta, riportando gravissime ferite.
La figlia superstite in terapia intensiva a Genova
La bambina è stata trasportata all’ospedale di Catanzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.
La bimba è stata poi trasferita con un volo militare all’istituto pediatrico Gaslini di Genova, dove è ora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata. Con lei c’è il padre.
Domani i funerali
Dopo l’autopsia le salme sono state trasferite in una casa funeraria dove è stata allestita la camera ardente.
I funerali di Anna Democratico e dei due bimbi si terranno domani, sabato 25 aprile, alle ore 17 nella Basilica dell’Immacolata, a Catanzaro.
Il Comune ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto alle vittime della tragedia.