Anna Democrito si uccide coi figli a Catanzaro, il retroscena di don Vincenzo Zoccoli: "Si sentiva soffocata"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Anna Democrito si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano della sua casa a Catanzaro insieme ai suoi tre figli, provocando il decesso di due di loro. Il parroco don Vincenzo Zoccoli ha descritto una madre sopraffatta da un’angoscia post-partum e dal senso di inadeguatezza. Pare che la donna non assumesse i farmaci che le erano stati prescritti.

La ricostruzione della tragedia di Catanzaro

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, intorno alle 5 del mattino, Catanzaro è stata scossa da un dramma familiare consumatosi in via Zanotti Bianco. Anna Democrito, infermiera di 46 anni, si è lanciata dal balcone al terzo piano della propria abitazione portando con sé i suoi tre figli.

Due di loro, di 4 anni e appena 4 mesi, sono morti sul colpo, mentre la primogenita di 6 anni è sopravvissuta ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova in condizioni gravissime.

ANSA

Gli agenti intervenuti sul posto hanno descritto una scena straziante: la donna è stata ritrovata senza vita con un rosario tra le mani, mentre il marito, che al momento del gesto stava dormendo, è sceso in strada subito dopo il tonfo nel tentativo disperato di rianimare la famiglia.

Il rapporto con don Vincenzo Zoccoli

Il ritratto di Anna Democrito emerso nelle ore successive descrive una donna profondamente religiosa, attiva in parrocchia come catechista, ma segnata da un “male oscuro”. Don Vincenzo Zoccoli, parroco della chiesa del Santissimo Salvatore, ha rivelato alla trasmissione Storie Italiane come la donna manifestasse da tempo un senso di inadeguatezza.

“Si sentiva soffocata dai tre figli nati a poca distanza l’uno dall’altro”, ha spiegato il sacerdote, aggiungendo che Anna portava dentro un’angoscia profonda, temendo persino che qualcuno potesse fare del male ai bambini.

Nonostante i tentativi del parroco di rassicurarla e spronarla, la donna si sentiva incapace di gestire le responsabilità quotidiane, scivolando in una depressione post-partum aggravatasi dopo l’ultima gravidanza.

Le cure mediche trascurate

Come riportato nel corso della trasmissione, ad Anna Democrito erano stati prescritti dei farmaci per gestire il suo disagio psichico, ma pare che la donna non li assumesse.

Don Vincenzo Zoccoli l’aveva incoraggiata a farsi aiutare professionalmente, ma il malessere era rimasto in gran parte chiuso nel silenzio.

Lo shock per l’accaduto ha colpito duramente anche le Forze dell’Ordine e il personale del 118: gli agenti hanno confessato di essere rimasti pietrificati di fronte ai corpi, scambiando inizialmente il figlio più piccolo, di soli 4 mesi, per un bambolotto. La città di Catanzaro si prepara ora a proclamare il lutto cittadino per i funerali.