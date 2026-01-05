Anna Falcone morta a Palermo, era la sorella del giudice Giovanni ucciso a Capaci: "Ha onorato la sua memoria"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni, giudice ucciso nella strage di Capaci, è morta a 95 anni, a Palermo. L’annuncio è stato fatto dal sindaco, Roberto Lagalla, che ha ricordato la sorella maggiore del magistrato. Insieme all’altra , Maria, aveva creato la fondazione intitolata al giudice. L’Associazione nazionale magistrati (Anm) ne ha riconosciuto il ruolo di “instancabile testimone dell’educazione alla legalità”.

Il cordoglio del sindaco di Palermo

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha dato la notizie della morte di Anna Falcone attraverso un comunicato: “La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo”.

E ancora: “Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità”.

ANSA Il ritratto mostrato dal balcone di casa, il 23 maggio 2014

Chi era Anna Falcone: il ritratto dal balcone e l’incontro con Fabrizio Miccoli

Anna Falcone non amava apparire in eventi pubblici, e quando decideva di cedere lo faceva con forza.

Ogni anno, a Palermo, un corteo commemora le vittime della strage di Capaci: Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Nel 2014, Anna Falcone si affacciò dal balcone di casa sua, mostrando un ritratto del fratello e della cognata.

Nel novembre 2024 aveva incontrato l’ex calciatore Fabrizio Miccoli: quest’ultimo le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti, durante la sua militanza nel Palermo.

“Ha chiesto scusa e l’ho perdonato“, aveva detto, ripresa da Repubblica, al termine di un incontro riservato.

La fondazione

Il 10 dicembre 1992, pochi mesi dopo la strage di Capaci, aveva creato la Fondazione Giovanni Falcone con la sorella Maria (che è la presidente).

L’obiettivo di quest’ultima è “promuovere, attraverso attività di studio e di ricerca, la cultura della legalità nella società e in particolare nei giovani“.

Dal 1996, ha ottenuto dall’ONU il riconoscimento dello status consultivo come organizzazione non governativa presso l’ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite) svolgendo funzioni consultive nell’ambito delle materie che ricadono nella competenza del Consiglio con riferimento ai campi dell’economia internazionale, delle problematiche sociali, culturali, educative, di salute, scientifiche, tecnologiche e alle questioni dei diritti umani.

Il ricordo di Elly Schlein

Elly Schlein, segretaria del Pd, in una nota ha rivolto un pensiero ad Anna Falcone, che tra i motivi per i quali esserle “grati” ha ricordato “la discrezione e la passione con le quali si è impegnata nella Fondazione dedicata alla memoria di suo fratello Giovanni. E voglio ricordarla oggi soprattutto per il lavoro fatto con studentesse e studenti delle scuole di tutto il Paese per diffondere la cultura della legalità. Una vera formazione permanente portata avanti nella consapevolezza che la conoscenza del fenomeno mafioso sia la base per una riscossa civile della coscienza delle giovani generazioni. Questo è il lascito che continuerà a impegnare tutte e tutti noi”.

Il comunicato di Libera

L’associazione Libera, in una nota, ha voluto rivolgere un pensiero ad Anna Falcone e alla sua famiglia:

“Libera si unisce con commozione al cordoglio per la scomparsa di Anna Falcone, sorella di Giovanni. Alla famiglia Falcone e a quanti le hanno voluto bene va il nostro abbraccio più sincero. Anna Falcone, con discrezione e fermezza, ha custodito e onorato la memoria del fratello, trasformandola in un impegno di speranza. Insieme a Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione che porta il suo nome, sostenendo il cammino di verità e giustizia. La sua testimonianza silenziosa resta un esempio prezioso per tutte e tutti noi”.

La nota dei magistrati

L’Associazione nazionale magistrati (Anm), in una nota, ha manifestato espresso il cordoglio per la scomparsa di Anna Falcone, definita “instancabile testimone dell’educazione alla legalità. La sua presenza silenziosa ma costante ha rappresentato, per la magistratura e per il Paese, un esempio di coerenza e dedizione alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita al servizio delle istituzioni democratiche. Ci stringiamo con affetto e riconoscenza alla sorella Maria e a tutta la famiglia”.