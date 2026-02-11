Anna Favella, l’intervista all'attrice di 'Una nuova vita' su Canale 5: “La protezione viene da se stessi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un punto esatto in cui l’arte e la vita smettono di essere due percorsi distinti e iniziano a sovrapporsi. Un confine sottile, dove il mestiere dell’attore diventa qualcosa che ti tocca davvero, che ti attraversa. Anna Favella lo conosce bene quel punto, e forse ci si è fermata più volte, guardandosi dentro, prima ancora che davanti alla macchina da presa. Attrice, filosofa del linguaggio, ambasciatrice per i diritti umani, Anna Favella è una figura che sfugge alle definizioni semplici. È cresciuta tra Roma e la Sicilia, in un contesto in cui il teatro sembrava una deviazione, non una strada. Ma è stato proprio tra le mura di una scuola, in un laboratorio teatrale, che ha iniziato a dare voce a ciò che non riusciva a dire nella vita. Timida, riservata, ha trovato nel palcoscenico non un rifugio, ma un modo per emergere. “Avevo bisogno di una maschera”, racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Ma poi ha capito che quella maschera, per funzionare davvero, andava tolta. Il suo percorso è fatto di scelte coraggiose: il teatro, una laurea in Filosofia del linguaggio, l’impegno nelle carceri, l’attenzione costante alle storie degli altri. Non si è mai limitata a recitare; ha sempre cercato un senso. Un filo che unisse l’interprete alla persona. E quel filo, oggi, lo si ritrova chiaramente in Barbara, il personaggio che interpreta nella serie di Canale 5 Una nuova vita. Barbara non è una donna facile. È rigida, a volte dura, chiusa nel suo ruolo. Ma dietro quella corazza, c’è un’urgenza umana profondissima: proteggere Matteo, il nipote che ha cresciuto come un figlio, dopo la tragedia che ha travolto la loro famiglia. Quando Vittoria, la madre biologica del ragazzo interpretata da Anna Valle, torna dopo anni di carcere, ogni equilibrio si spezza. E da lì, Barbara agisce. Anche in modo discutibile. Anche spinta dalla paura. Per Anna Favella, interpretarla ha significato entrare in un paesaggio interiore pieno di contraddizioni. Ha dovuto immaginare cosa significhi vivere in una casa che si fa gabbia, sotto il giudizio costante di una madre inflessibile. Ha riconosciuto in Barbara qualcosa di se stessa, quella parte che si prende cura, che mette gli altri al centro, anche a costo di perdere l’equilibrio. E ha riconosciuto, nel percorso del personaggio, un tema che le appartiene: quello della protezione. Non solo verso chi si ama, ma verso se stessi. Un lavoro lento, quotidiano, che si impara con gli anni. Una nuova vita, in fondo, non è solo il titolo della serie. È anche quello che Anna Favella sembra cercare a ogni ruolo: una possibilità di crescita, di verità, di senso. La recitazione, per lei, non è mai stata solo un mestiere. È una forma di cura. Un’esplorazione continua, di ciò che siamo e di ciò che potremmo essere. E in questa lunga conversazione, lo racconta con una lucidità rara, e una delicatezza che lascia spazio alle ombre, senza mai giudicarle. In un tempo che ci spinge ad apparire più che a sentire, Anna Favella resta profondamente radicata nell’ascolto. Del personaggio, del mondo, e soprattutto di sé. E forse è proprio questa la sua forza più autentica.

Quando ha ricevuto la sceneggiatura di Una nuova vita, che impressione ha avuto del personaggio di Barbara?

“La prima cosa che mi ha colpita è stato il contesto in cui si muove Barbara: appartiene alla famiglia ‘antagonista’ della storia, quella che potremmo considerare la parte dei ‘cattivi’. Questo contrasto mi ha affascinata fin da subito. In fase di casting, naturalmente, si conosce ancora poco: vengono fornite alcune scene e indicazioni sul personaggio, ma manca una visione d’insieme. Non immaginavo, in quel momento, quanta umanità ci fosse in lei. Quando ho iniziato a leggere la sceneggiatura e ad approfondire i testi, ho scoperto un personaggio molto più complesso e sensibile di quanto pensassi. È stata una sorpresa estremamente positiva, perché mi ha aiutata a comprendere meglio alcune sue scelte e atteggiamenti. Questo ha arricchito profondamente il mio lavoro. È stato un incontro fortunato: in Barbara ho scoperto una profondità che inizialmente non si percepiva”.

È rimasta più colpita dalla sua determinazione o dalla sua sensibilità?

“Dalla sensibilità, senza dubbio. La determinazione era un tratto che mi aspettavo, perché già evidente nelle scene del provino. Sapevo che si trattava di un personaggio forte, inserito in una famiglia strutturata, rigida, persino dura. Mi aspettavo quindi una figura più fredda, più controllata. Invece, leggendo le puntate, ho scoperto che Barbara è la più ‘morbida’ della sua famiglia, quella con una sensibilità più sviluppata, più empatica. Questa sfumatura è stata molto interessante da esplorare”.

C’è un aspetto di Barbara che sente vicino, che le somiglia?

“Mi riconosco molto nel suo lato affettivo, nel legame sincero e profondo che ha con Matteo. Il suo essere così legata e protettiva nei suoi confronti mi rappresenta. Tendo a empatizzare molto, sul piano umano. È parte del mio carattere e della mia vita anche fuori dal set. Oltre a essere attrice, sono ambasciatrice per diverse associazioni, come Amnesty International, e realtà che si occupano di diritti umani. Ho sempre sentito il bisogno di essere vicina agli altri, di mettermi nei loro panni. È qualcosa che condivido pienamente con Barbara”.

E in cosa, invece, vi differenziate?

“La sua storia personale è molto lontana dalla mia. Barbara proviene da una famiglia potente, ben radicata in un piccolo paese. Questo status comporta anche una certa rigidità nei comportamenti e decisioni che possono sembrare fredde o egoistiche. Non ho vissuto un’esperienza simile, ho dovuto immaginare quel contesto e adattarmi a una realtà che non mi appartiene. C’è anche un aspetto più pratico, ma significativo: Barbara è cresciuta in montagna, io invece tra Roma e la Sicilia, circondata dal mare e da spazi aperti. E credo che anche l’ambiente influenzi il carattere. Vivere in un luogo isolato può portare a una maggiore chiusura emotiva, a un bisogno più forte di protezione. Barbara è molto riservata anche per questo. Ho dovuto fare un piccolo viaggio interiore per capire da dove nascesse quella sua freddezza e quella necessità di tenere tutto sotto controllo”.

Ufficio stampa: Green Media Lab / Mediaset

A volte questa sua riservatezza appare quasi come freddezza…

“È vero. È un tratto che fa parte di lei, ma nasce anche dal senso di protezione fortissimo che prova per Matteo. Lo vive come un figlio. Questo aspetto mi ha colpita e coinvolta molto”.

Barbara e Matteo, madre e figlio “adottivo”. Come ha lavorato su questa dinamica?

“È stato uno degli aspetti che più mi hanno emozionata. Perché è un tema molto attuale. Oggi sappiamo che la maternità può assumere molte forme, non è solo una questione biologica. Ci sono madri che non hanno partorito i propri figli, ma li crescono e li amano profondamente. Allo stesso modo, ci sono figli che trovano figure genitoriali in persone che non sono i loro genitori naturali, ma rappresentano il loro mondo affettivo. Nel caso di Barbara, si ritrova a crescere Matteo da bambino, quando sua madre, Vittoria, viene incarcerata. È un evento improvviso, che le cambia radicalmente la vita. Lei e Umberto non avevano figli, e da un giorno all’altro diventano una famiglia. Matteo non è solo un nipote: diventa suo figlio nel quotidiano, nelle responsabilità e nell’amore che cresce nel tempo. Ho trovato tutto questo potente, profondo e molto realistico. È una dinamica che conosciamo: quante zie, nonne, sorelle crescono bambini come fossero i loro? Non è finzione: succede, e trovo importante che venga raccontato”.

Tornando alla trama, è evidente che Barbara prova un senso di protezione molto forte nei confronti di Matteo, legato anche al desiderio di tenere lontana Vittoria. Quanto incide, secondo lei, questo vissuto emotivo sulla sua opposizione al ritorno della madre biologica?

“Incide profondamente, direi in modo totale. Per Barbara, Vittoria è la donna che ha ucciso suo fratello. Questo è ciò che ha sancito la giustizia, e lei lo ha interiorizzato completamente. C’è un dolore ancora vivo per quella perdita tragica, e allo stesso tempo c’è il legame con Matteo, costruito nel tempo, giorno dopo giorno, con amore e responsabilità. Il ritorno di Vittoria rompe un equilibrio fragile ma faticosamente costruito. Per Barbara è uno sconvolgimento completo, emotivo e pratico: si ritrova a difendere ciò che ha costruito con ogni mezzo a sua disposizione. Ecco perché arriva a compiere scelte discutibili. Ma dal suo punto di vista sono comprensibili: è convinta che Vittoria rappresenti un pericolo e che voglia riprendersi Matteo. Questo la spinge a difenderlo a tutti i costi, anche con metodi non del tutto leciti. Gioca sporco, sì, ma crede sinceramente di agire per il bene del ragazzo”.

Ed è proprio su quella verità, su ciò che la giustizia ha stabilito, che lei si muove…

“Barbara si muove sulla base di quella che, per lei, è una verità assoluta: Vittoria ha ucciso suo fratello. E quando si parte da un trauma così profondo, ogni gesto dell’altra persona viene percepito come una minaccia. Anche un semplice sguardo o una parola possono sembrare destabilizzanti. Barbara, quel lutto, non l’ha mai davvero superato. È andata avanti, ha cresciuto Matteo, ma quel dolore è rimasto lì, nascosto sotto la superficie. Il ritorno di Vittoria riapre tutto”.

Nella sua vita personale, chi è stata la figura protettiva più importante?

“È una domanda che mi fa riflettere. Credo che la risposta cambi nel tempo. Ci sono fasi in cui si è protetti da genitori, nonni, persone care. Ma poi arriva un momento in cui si comprende che la protezione più solida deve venire da se stessi. Non si può sempre aspettare che qualcun altro ci difenda. Oggi sento forte questa responsabilità: proteggermi, scegliere con attenzione le persone, i luoghi, le situazioni. Ovviamente ci sono stati momenti in cui qualcuno mi ha protetta, e ne sono grata. Ma oggi cerco di essere io quella persona per me stessa”.

È quasi un passaggio da figlia a donna…

“Credo sia un passaggio fondamentale per chiunque. A un certo punto, le scelte sono tue, la responsabilità è tua. Anche il mio lavoro non è qualcosa che mi è semplicemente capitato: l’ho scelto, l’ho cercato, e continuo a sceglierlo ogni giorno. Nel lavoro esistono figure che ti sostengono, come il regista o il produttore. Ma nella vita personale non ci sono ruoli fissi che ti proteggono. Quindi si impara, anche attraverso le difficoltà, a farlo da soli. Serve costruirsi una corazza: non per diventare insensibili, ma per imparare a riconoscere cosa fa bene, cosa no, e dove è giusto stare”.

Le è stato facile spiegare, a chi la circondava, che voleva fare l’attrice? Non solo ai suoi genitori, ma anche in generale?

“No, non è stato affatto facile. Sono cresciuta in provincia, vicino Roma, e non vengo da una famiglia di artisti. All’inizio sembrava un’idea un po’ bizzarra, quasi folkloristica. Ho iniziato a recitare a quattordici anni, a scuola, grazie a un laboratorio teatrale. All’inizio era una passione, un’attività extrascolastica, come tante. Ma col tempo è diventata qualcosa di più: non riuscivo a farne a meno, sentivo che mi apparteneva. Anche all’università ho continuato: lì ho fondato una compagnia teatrale, e passo dopo passo è diventato un mestiere vero. Ma è stato difficile spiegarlo agli altri, e anche a me stessa. Non avevo riferimenti nel settore. Ho imparato tutto da sola, un passo alla volta. Il teatro, poi, è un mondo diverso rispetto al cinema o alle serie tv, ragione per cui ogni passaggio è stato una scoperta, una presa di coscienza su cosa significhi davvero fare questo lavoro”.

Recitare per lei è più una sfida, una cura o una ricerca di verità?

“In realtà tutte e tre, ma in momenti diversi. Dipende, anche in questo caso, dalla fase della vita in cui mi trovo. La sfida, però, è costante. Ogni progetto lo è. Che sia teatro, cinema o serie tv, ogni volta è un nuovo inizio. Il primo giorno su un set mi emoziona sempre come fosse la prima volta. È un salto nel vuoto: non sai come andrà, che piega prenderà il lavoro. E poi tra il casting e la messa in onda possono passare mesi, a volte anni. Quando finalmente vedi il risultato, è sempre una sorpresa. Qualcosa è nato dal nulla, e ne hai fatto parte. C’è anche l’incertezza del mestiere: finito un progetto, non sai quando o se arriverà il prossimo. Vale per tutti, anche per gli attori più affermati. I tempi d’attesa cambiano, ma l’insicurezza resta. In questo senso, sì, è una sfida continua. Ma è anche una cura, senza dubbio. Quando una passione diventa lavoro, arrivano le difficoltà, le fatiche… tante. E allora ti chiedi: ‘Perché continuo a farlo?’. Perché mi fa stare bene. È una necessità, qualcosa che mi appartiene profondamente. E poi sì, c’è anche la ricerca della verità. Non solo dei personaggi, ma anche di se stessi. Con il tempo si cambia: cambiamo noi come persone, cambiamo come attori. Cambia il modo in cui si recita. E questa ricerca continua è uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere”.

Secondo lei, qual è la sfida più grande di questo lavoro, al di là dell’attesa?

“Trovare un equilibrio: è la cosa più difficile. Non solo tra un progetto e l’altro, ma proprio nella gestione quotidiana della vita. Anche organizzare una settimana può diventare complicato: gli orari cambiano, i piani saltano, niente è stabile. Ma soprattutto è necessario trovare un equilibrio interiore. Ogni personaggio, ogni storia, ti smuove dentro, anche solo un po’. Ci sono momenti di adrenalina pura alternati a pause lunghissime. Anche i rapporti con gli altri (amici, famiglia) diventano intermittenti. È un mestiere che ti costringe a stare in bilico, come un equilibrista su una corda. A volte pendi a destra, a volte a sinistra, ma devi restare in piedi. Costruirti un’identità e tenertela stretta. All’inizio è difficile. Quando hai vent’anni, ti spaventa. Mi ricordo che con alcuni amici le dinamiche erano cambiate, ci si vedeva meno… senza drammi, ma certe cose le perdi. E allora devi fare i conti con quelle scelte e trovare un tuo equilibrio: tra lavoro, relazioni, giornate, vita”.

E la continua ricerca della verità, che cosa le ha permesso di scoprire di lei?

“Una cosa che già sapevo e una del tutto inedita. Sapevo di avere bisogno di una maschera. Sono sempre stata timida, introversa, e il teatro è stato il mio modo per esprimermi. La maschera mi ha aiutata a uscire allo scoperto. Ma ho capito che, nonostante la maschera, mi mettevo dei freni emotivi. Pensavo: ‘Se indosso la maschera, sono al sicuro’. Invece no. La maschera è solo un’apparenza, una corazza. Ma dentro, bisogna lasciar uscire quello che si è davvero, altrimenti il lavoro non arriva a nessuno. E ciò che hai dentro è tuo, solo tuo, ed è lì che sta la verità da raccontare”.

In questa ricerca verità da raccontare, quanto ha influito sulla sua sensibilità di attrice l’aver portato la recitazione in carcere anni fa?

“È stata un’esperienza che mi ha profondamente scossa, in positivo. Parlando con una musicista che lavora nelle carceri milanesi, ho sentito il desiderio di rimettermi in gioco in quel contesto. È passato del tempo da quando ho portato avanti un progetto nelle carceri di Roma e Velletri, ma mi ha lasciato molto. È stato un percorso totalizzante. Entrando in quegli ambienti, ti ritrovi in una bolla: vedi l’essere umano in tutte le sue sfumature. Ti fa da specchio, ti costringe a guardarti dentro. E paradossalmente, proprio lì, ho incontrato una voglia di vivere enorme, nonostante il dolore. È stata una tappa importante della mia vita. Credo che offrire a qualcuno una possibilità di rinascita, soprattutto a chi l’ha persa o la sta perdendo, sia fondamentale”.

Lei ha sempre mostrato una forte sensibilità verso il sociale. Pensa che sia un dovere per chi ha un volto pubblico?

“L’ho sempre vissuto come qualcosa di naturale. Oggi me lo chiedo con maggiore consapevolezza: ‘Perché non dovrei farlo?’. Mi auguro che sempre più persone lo facciano. Chi ha visibilità può diventare un megafono per temi importanti, che altrimenti resterebbero inascoltati. Siamo arrivati a un punto, sul piano sociale e ambientale, in cui non possiamo più far finta di niente. Per me è anche un bisogno personale, un senso civico profondo. È qualcosa che mi fa stare bene, perché crea uno scambio umano, perché mi arricchisce. Conosco storie e persone che altrimenti non avrei mai incontrato. Ma sì, c’è anche una responsabilità. Non possiamo chiudere gli occhi sapendo che potremmo fare qualcosa, e non la facciamo. Questa è la vera domanda”.

C’è un aspetto del suo percorso che incuriosisce molto: la laurea in Filosofia del linguaggio.

“All’inizio volevo entrare all’Accademia d’Arte Drammatica ma, come dicevo, vengo da una famiglia piuttosto tradizionalista, senza artisti. Quindi, era un po’ come nel famoso discorso del ‘posto fisso’ di Checco Zalone. Dopo il liceo, la strada ‘giusta’ era l’università. Mi hanno detto: ‘Intanto iscriviti, poi vediamo…’. Così mi sono iscritta a Filosofia, che era la seconda cosa che mi appassionava. Al liceo avevo una professoressa straordinaria, parlava di Socrate come se fosse un suo amante. Era impossibile non appassionarsi. E da lì ho capito che lo studio del linguaggio mi apparteneva in tutte le sue forme. Anche se non riguardava direttamente la recitazione, c’erano molti punti di contatto: forme di espressione, comunicazione, identità… fanno parte della stessa materia viva, e hanno influenzato profondamente la mia sensibilità”.

La sua formazione, anche filosofica, l’ha aiutata a comprendere meglio dinamiche relazionali complesse, come ad esempio il rapporto tra Barbara e sua madre?

“Il rapporto tra Barbara e Floriana è molto difficile, direi tossico, persino morboso. Vivono ancora nella stessa casa, aspetto che personalmente trovo soffocante. È vero, si tratta di una villa bellissima, grande… ma all’epoca, quando c’erano anche il padre, il fratello e Vittoria, erano in otto, più la governante. Per me è una situazione claustrofobica. Floriana non è certo una figura affettuosa. È una donna che detta legge, che impone la sua visione del mondo e i suoi valori. Tiene in piedi il nome della famiglia, ma lo fa con una rigidità quasi insostenibile. Barbara, come anche Umberto, si muove all’interno di questo schema. Ma si percepisce che è lei quella che più di tutti soffre quel peso. Il loro è un legame conflittuale, quasi patologico. Si scontrano in continuazione, ma non riescono a separarsi. È un rapporto che non è sano. E questo emerge chiaramente”.

Quante volte ha avuto voglia di dire a Barbara: ‘Prendi Umberto e andatevene via!’?

“Tantissime! Proprio così: prendi tuo marito, lasciate quella casa e ricominciate da un’altra parte. Date inizio a questa ‘nuova vita’, che il titolo suggerisce. Perché, davvero, ci si chiede: cosa ci fanno ancora lì?”.

Oltre alla recitazione, che cosa sogna oggi Anna Favella?

“Ho due sogni, uno personale e uno collettivo. Quello collettivo è un desiderio fortissimo di risveglio, di presa di coscienza da parte delle persone. So che può sembrare retorico, ma non lo è. Siamo in un momento storico in cui non possiamo più permetterci l’indifferenza. Non si può più dire: ‘Non mi riguarda, è lontano da me, geograficamente o culturalmente’. Non ci sono più scuse. Siamo tutti interconnessi, informati in tempo reale. Voltarsi dall’altra parte, non prendere posizione, significa accettare ciò che accade. E io non ci sto. Il mio sogno è che le persone si risveglino, che sentano il bisogno di dire ‘no’ di fronte alle ingiustizie, che si attivino. E cerco, nel mio piccolo, di contribuire a ciò ogni giorno. Poi c’è il sogno personale, che si intreccia con il mio lavoro: partecipare a progetti belli, che abbiano senso, che abbiano qualcosa da dire. Credo molto nel potere dell’arte (e del cinema in particolare) di raccontare, di far riflettere, di cambiare le coscienze. Per questo dico che, invece di tagliare i fondi alla cultura, andrebbero aumentati. È una delle poche strade di salvezza che ci restano. L’arte ci aiuta a capirci, a rivederci, a redimerci. Poterne fare parte è per me un privilegio enorme”.

C’è un ruolo in tutti questi anni che l’ha segnata in modo particolare? Magari anche solo durante lo studio, che le ha aperto uno sguardo nuovo?

“Sì e con la mente torno al 2017. Mi è stato chiesto di interpretare la madre di Luis Miguel, il cantante. Un personaggio reale, una donna realmente esistita, di origine italiana. Era la mia prima esperienza con un progetto biografico, e anche la prima volta in cui recitavo in spagnolo. Ammetto che all’inizio ho provato quasi panico, perché molti dei personaggi raccontati nella serie erano e sono ancora vivi. Tutto veniva visto, giudicato, discusso. Il mio personaggio era molto amato, molto delicato da raccontare. Gli sceneggiatori sono stati bravissimi, ma io mi sono ritrovata catapultata in un’esperienza completamente nuova: un’altra lingua, un’altra cultura, il Messico. E allo stesso tempo sentivo tutto molto vicino, perché quella donna è esistita davvero. In quel momento è scattato qualcosa: un senso fortissimo di responsabilità, perché non stavo solo interpretando, ma restituendo una storia. Da lì ho capito che anche quando si interpretano personaggi inventati, esiste una responsabilità verso chi guarda. Il pubblico crede a ciò che vede. Quindi, come attrice, devi essere sincera, leale, soprattutto sul piano emotivo. Non puoi fingere. È un patto implicito”.

Avrebbe timore a interpretare un personaggio molto negativo, anche disturbante, uno di quei ruoli che costringono davvero a ‘sporcarsi’?

“No, tutt’altro. È uno dei motivi per cui faccio questo mestiere: esplorare territori che nella vita non tocchiamo mai, confrontarmi con zone oscure, aspetti scomodi. Se interpreti un personaggio profondamente negativo, persino squallido, e lo fai con onestà, può servire anche come esempio al contrario. I ‘cattivi’ nelle storie hanno una funzione fondamentale. L’importante è che sia chiaro che non sono modelli da seguire. Se c’è consapevolezza su questo, ben vengano quei ruoli. Ti mettono alla prova, ti costringono a metterti in discussione. E, artisticamente, sono spesso i più stimolanti”.