Anna Foglietta fermata dai carabinieri a Venezia, sequestrata la bandiera della Palestina

L’artista Laika e l’attrice Anna Foglietta sono state fermate dai carabinieri a Venezia mentre tentavano una dimostrazione a favore della Global Sumud Flotilla per Gaza a bordo di una lancia. Sequestrati una bandiera palestinese e l’opera “We Are Coming” della street artist, che ha denunciato la “complicità” di chi rimane in silenzio.

Anna Foglietta fermata a Venezia

La lancia su cui viaggiavano la street artist Laika e l’attrice Anna Foglietta è stata bloccata dai carabinieri poco prima che raggiungesse l’Excelsior.

Le due intendevano compiere un “blitz” per denunciare il genocidio a Gaza e appoggiare la missione internazionale Global Sumud Flotilla. Durante l’azione, uno dei giovani presenti a bordo sventolava una bandiera palestinese.

I militari hanno ordinato lo sbarco immediato di tutti i passeggeri, procedendo poi al sequestro sia del vessillo che dell’opera di Laika, intitolata “We Are Coming”, che le due avrebbero voluto presentare.

Le dichiarazioni dell’artista e dell’attrice

Laika ha spiegato il senso della protesta. “O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità”. L’opera della street artist raffigura una donna palestinese, che con il dito puntato mostra la rotta; alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera della Palestina.

Anna Foglietta ha aggiunto che l’arte, in questo momento storico, rappresenta “un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla”.

“Se ci sono delle cose importanti per cui vale la pena spendersi bisogna farlo, senza stare troppo a pensarci” ha dichiarato inoltre l’attrice a La Presse, indossando una kefiah.”Quello che sta succedendo a Gaza, le violenze che purtroppo continuano a subire i palestinesi stanno segnando una linea di demarcazione dentro di noi. Non c’è più una differenza tra quello che sono e quello che faccio”.

Intanto i Centri Sociali del Nord Est hanno fatto sapere che, se la missione navale venisse fermata, la risposta sarebbe il blocco del porto di Venezia.

Il sostegno alla Global Sumud Flotilla

L’iniziativa rientrava nelle mobilitazioni legate alla Flotilla, salpata da Barcellona con decine di imbarcazioni dirette a Gaza per trasportare aiuti umanitari, missione che ha ottenuto anche il sostegno di Greta Thunberg.

Nel frattempo, a Venezia, durante una manifestazione pro Palestina alcuni attivisti sono riusciti ad aggirare i cordoni della polizia, raggiungendo la spiaggia e tentando un’incursione sul red carpet con un flash mob improvvisato.