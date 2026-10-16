Anna Godina, nella serie di RaiPlay 'Memoriae': “Ho imparato a essere felice”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ricordi che conserviamo senza sapere perché e altri ai quali continuiamo a tornare, anche quando fanno male. Anna Godina ne custodisce uno legato a suo nonno, scomparso quando lei aveva diciotto anni. Le ripeteva spesso: «Anna, tu ce la farai. Io ti vedo». Non ha fatto in tempo ad assistere a gran parte del suo percorso di attrice, ma quelle parole sono rimaste. Ed è anche attraverso i ricordi, quelli che vorremmo trattenere e quelli dei quali faremmo volentieri a meno, che prende forma questa conversazione. L’occasione è Memoriae, la serie Rai Fiction diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, con Dario Aita e Gaia Messerklinger, presentata alla Festa del Cinema di Roma e disponibile dal 23 ottobre su RaiPlay. Ambientata nel paese montano di Vallata, racconta una misteriosa amnesia che cancella sei anni di vita ad alcuni abitanti. Anna Godina interpreta Chiara Basile, una giovane donna che ha affrontato una dipendenza e rischia di perdere, insieme ai ricordi, anche la consapevolezza del cammino compiuto per uscirne. Originaria di Trieste e diplomata all’Accademia del Piccolo Teatro di Milano, Anna ha scoperto la recitazione a sedici anni, quasi per caso. Da allora ha attraversato esperienze molto diverse, fino al successo televisivo di Una nuova vita. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie parliamo della sua formazione, del rapporto con il mestiere e della difficoltà di trovare un equilibrio tra preparazione e libertà. Ma il racconto si sposta presto anche fuori dal set, tra legami familiari, scelte personali e una felicità che oggi Anna Godina dice di riuscire a riconoscere con maggiore facilità.

Chi è Chiara Basile e che cosa ha rappresentato per lei interpretarla?

“Chiara è un personaggio complesso e proprio questa difficoltà mi ha stimolata a costruirla, prima delle riprese e poi sul set. È una ragazza molto sensibile, capace di cogliere tante sfumature del mondo che la circonda, ma anche determinata a non arrendersi. Si mette continuamente alla prova, persino quando deve affrontare situazioni difficili da gestire da sola. E Chiara si è ritrovata spesso sola. Ha una famiglia che continuerà a esserci, come scopriremo nella serie, e un legame molto forte con il fratello Matteo. Lui, però, per lavoro si sposta continuamente da una città all’altra, mentre lei rimane sola in un’età in cui non ha ancora tutti gli strumenti per essere autonoma”.

E lei sente di aver raggiunto un’età in cui è capace di gestirsi da sola?

“Nella vita quotidiana sì. È una predisposizione che ho sempre avuto. Fin da giovanissima sentivo il desiderio di vivere da sola, di essere indipendente. Per me era anche una questione di orgoglio: non volevo pesare sui miei genitori. A sedici anni mi sarei già sentita pronta a lasciare casa. Naturalmente, poi, la vita ti mette davanti a situazioni che non puoi prevedere. Ma oggi credo di aver raggiunto una buona autonomia, anche perché lavoro su questo aspetto da molti anni. Sul piano artistico, invece, è bello anche rinunciare al controllo. Anzi, dopo tanti anni di studio, anche accademico, è forse proprio l’aspetto su cui mi sto concentrando maggiormente: trovare uno spazio di libertà in cui smettere di gestire tutto e lasciare che il personaggio prenda direzioni inattese”.

Oggi, quando ripensa all’attrice che sognava di diventare, quanto si riconosce in quella donna?

“La risposta è che mi piace quello che sto facendo. So di essere in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, e sento che questo percorso mi sta permettendo di compiere importanti passi avanti. Negli ultimi due anni i cambiamenti sono diventati più tangibili, anche grazie ai ruoli che ho interpretato. Quando finalmente rivedo le scene girate, ricevo una sorta di riscontro: riesco a capire se il lavoro svolto, ciò che ho cercato di costruire, funziona. Ed è anche attraverso questo confronto che comincio a riconoscermi maggiormente. Non ho, però, un’immagine precisa dell’attrice che vorrei diventare. Ho piuttosto una missione: vivere questa professione il più profondamente possibile e valorizzare l’opportunità che mi è stata concessa. È un mestiere che richiede grandi sacrifici, fatto di continui alti e bassi. Ma avere la possibilità di esplorare l’essere umano, indagarne le contraddizioni, accoglierlo dentro il proprio corpo e provare a dargli vita è una fortuna enorme”.

Foto: Beniamino Finocchiaro – Ornato Comunicazione / US: Lorella Di Carlo

Restiamo sul tema della memoria: qual è il primo ricordo legato alla scoperta della recitazione?

“È una storia piuttosto lunga, ma gliela racconto volentieri. Avevo sedici anni e frequentavo il liceo linguistico. Una mia compagna di classe lavorava occasionalmente come comparsa nei film. Fino ad allora non avevo mai preso in considerazione quel mondo, né mi ero interrogata su come si realizzasse un film. Li guardavo in televisione, spesso insieme a mia madre, ma il mio rapporto con il cinema si fermava lì. Quella possibilità, invece, mi entusiasmò. Attraversavo un periodo in cui cercavo di definire la mia identità, di capire chi fossi. Avevo voglia di fare esperienze diverse da quelle che conoscevo e pensai: «La prossima volta ci provo anch’io». Un giorno trovai su Facebook un articolo di un giornale di Trieste, la città da cui provengo. Annunciava che si erano appena concluse le selezioni per partecipare come comparsa a un film che sarebbe stato girato in regione, ma che la domenica successiva si sarebbe tenuto un altro casting a Treviso. Era venerdì sera quando chiesi a mia madre di accompagnarmi. Lei arrivava da una settimana di lavoro molto intensa. È un’imprenditrice e alle lunghe giornate lavorative si aggiungevano gli impegni familiari e la gestione della casa. Mi spiegò che il fine settimana era l’unico momento in cui riusciva a riposarsi e mi propose di aspettare un’altra occasione, magari a Trieste. La domenica mattina, però, entrò nella mia stanza, mi svegliò e disse semplicemente: «Andiamo». Solo in seguito scoprii che ne aveva parlato con mio padre e che aveva pensato: «Non vorrei mai essere proprio io a tarparle le ali». Così affrontammo due ore di viaggio all’andata e altrettante al ritorno”.

E come è andata?

“Quando arrivammo, mi resi conto di non avere nemmeno i documenti necessari. Essendo minorenne, servivano una delega e altri moduli che non avevo stampato. Riuscii a recuperare tutto all’ultimo momento, poco prima della chiusura di una tabaccheria. Alle selezioni c’erano tantissimi ragazzi. Ci dividevano in gruppi di venti o trenta persone per registrare un breve video di presentazione e scattare alcune fotografie. Mentre aspettavo il mio turno, ascoltavo le conversazioni degli altri partecipanti. Molti studiavano recitazione fin da piccoli e, pur avendo appena quattordici o sedici anni, coltivavano già una grande passione per il teatro. Mi sentivo completamente fuori posto”.

Che effetto le fece trovarsi accanto a ragazzi che avevano già esperienza, mentre lei si avvicinava per la prima volta a quel mondo?

“Mi intimidiva moltissimo. Ricordo che un ragazzo, poco più avanti di me nella fila, raccontò davanti alla telecamera di aver frequentato un corso di recitazione di due settimane a New York durante l’estate. Continuavo a chiedermi che senso avesse essere lì, senza alcuna preparazione. Poi arrivò il mio turno. Mi presentai, fornendo le informazioni che ci avevano richiesto. Quando mi invitarono ad aggiungere un dettaglio personale, risposi spontaneamente: «A casa ho tre gatti, due cani e mia sorella». Scoppiarono tutti a ridere e cominciarono a farmi altre domande. Si accorsero che ero molto disinvolta davanti alla macchina da presa. In seguito mi scattarono alcune fotografie e mi dissero che ero fotogenica. Quel commento mi colpì. Nei mesi successivi, con mia grande sorpresa, continuarono a richiamarmi. Aspettavo ogni notizia con trepidazione. Alla fine arrivai all’ultimo provino, credo fosse il quarto o il quinto, che sostenni con Ivan Cotroneo. Fui scelta per un ruolo che mi impegnò sul set per due settimane. È cominciato tutto così, dall’incontro con un universo che non conoscevo e dalla curiosità di una ragazza di sedici anni”.

Ma quando quella curiosità si è trasformata nella consapevolezza di voler diventare attrice?

“Il momento decisivo è stato proprio quello davanti alla telecamera. A quell’età cercavo una sorta di senso della vita, una sensazione di vitalità assoluta, un’emozione capace di farmi sentire pienamente presente. E in quell’istante la provai con un’intensità straordinaria. È la stessa sensazione che ritrovo ancora oggi ogni volta che lavoro. A volte mi sveglio e penso: «Se la mia vita finisse oggi, sarei comunque felice». Naturalmente intendo una fine improvvisa, senza averne coscienza. È un pensiero legato alla pienezza che provo quando recito. Quell’emozione è il mio motore, la forza che mi permette di andare avanti anche quando un imprevisto mi priva di un’opportunità”.

Il suo racconto ha quasi il sapore di un’epifania. La recitazione non era una passione che coltivava fin da bambina: è arrivata all’improvviso, quasi per gioco.

“Ed è interessante che lei utilizzi l’espressione «per gioco», perché nella vita sono sempre stata una persona molto seria. Forse ha ragione. Probabilmente quella è stata la prima volta in cui mi sono concessa di giocare davvero, senza riserve, fino in fondo. In quel momento mi sentivo pura vitalità. E pensi che provengo da una famiglia di assicuratori. Nessuno, prima di me, aveva mai intrapreso una carriera artistica”.

Quando ha cominciato a riconoscersi davvero come attrice, indipendentemente dai ruoli che le venivano affidati?

“Soltanto due anni fa. Ho cominciato a considerare la mia identità artistica indipendentemente dai ruoli che ottenevo, dalla loro importanza o complessità. È stato fondamentale l’incontro con il mio acting coach, Paolo Antonio Simioni dell’EUACT, con cui continuo a prepararmi. Mi ha aiutata a trovare quello che chiamo uno spazio creativo, nel quale ho capito che il mio modo di interpretare un personaggio è unico. Quando vengo scelta, è perché la mia interpretazione corrisponde alla visione del regista oppure perché riesco a offrire qualcosa che non aveva immaginato. Da allora ho cominciato a sentirmi più padrona della mia arte, senza dipendere esclusivamente dagli strumenti accademici acquisiti al Piccolo”.

Ha scoperto un lato di sé che fino ad allora aveva ignorato? Un aspetto del suo carattere o della sua personalità che l’ha sorpresa?

“Forse la capacità, emersa soprattutto negli ultimi due ruoli, di allentare le briglie e abbandonare almeno in parte il controllo. È proprio ciò a cui accennavo prima, quando parlavo del desiderio di non gestire ogni aspetto del lavoro. Quando un attore ha una preparazione solida, ha studiato il ruolo, ne ha esplorato le sfumature, compreso le relazioni e i confini entro cui si muove il personaggio, deve anche sapersi fermare e dire: «Adesso, però, deve vivere lei». È questa la scoperta che mi ha colpita maggiormente e sulla quale desidero continuare a lavorare. Fin da ragazzina ho sempre cercato di assumermi quante più responsabilità possibile, anticipando in qualche modo i tempi della crescita. Ancora oggi conservo una certa tendenza al controllo. Non è un atteggiamento maniacale, ma una forma di vigilanza consapevole. Riuscire ad abbandonare almeno in parte quella consapevolezza attraverso l’arte può essere bellissimo. Naturalmente, prima bisogna aver svolto un lavoro approfondito, perché alla base c’è una preparazione estremamente rigorosa. Poi, però, arriva il momento in cui bisogna semplicemente vivere, lasciarsi attraversare dal personaggio e abitare pienamente l’istante”.

Ha la sensazione di essere cresciuta troppo in fretta?

“Sì, credo di aver perso una parte della spensieratezza infantile. Ed è una dimensione che spero di recuperare gradualmente proprio attraverso la recitazione, che mi offre la possibilità di vivere esistenze diverse dalla mia. Non lo dico con rammarico o rimpianto, ma alcune esperienze personali mi hanno costretta a crescere troppo in fretta. C’è un dettaglio curioso: in quasi tutte le fotografie della mia infanzia sono imbronciata. Mio padre mi ripeteva continuamente: «Anna, non è possibile! Quando sarai grande e riguarderai queste fotografie, ti dispiacerà vederti sempre con quell’espressione». E invece oggi le osservo sorridendo. Detestavo essere fotografata. Durante l’adolescenza, oltretutto, mi consideravo orribile. Per questo, quando chiesi di partecipare alle selezioni per fare la comparsa e successivamente iniziai a recitare, fu una sorpresa per tutta la famiglia. Probabilmente dipende dal fatto che non vivo la recitazione come un modo per esporre me stessa. Utilizzo piuttosto il mio corpo, la mia sensibilità e i miei strumenti espressivi per raccontare l’intimità di qualcun altro. Ero comunque una bambina piena di energia, vivacissima. Mi arrampicavo sugli alberi e ho avuto la fortuna di crescere a stretto contatto con la natura, un’esperienza meravigliosa. Però ero sempre imbronciata. E anche un po’ una peste! Ecco, una peste imbronciata”.

Quale ricordo di quella bambina custodisce più gelosamente? Quale momento della sua infanzia non vorrebbe mai vedere cancellato?

“Mi viene subito in mente una fotografia che ho fatto stampare. È una delle poche in cui non sono imbronciata. Indosso una gonna gialla, un po’ in stile siciliano, e un top bianco. Sono seduta sul muretto del giardino della nostra casa sul Carso, nella zona slovena. Era una proprietà di famiglia dove trascorrevo le estati insieme ai miei nonni. Ero profondamente legata a mio nonno, che è mancato quando avevo diciotto anni. Aveva cominciato a lavorare a tredici anni e conosceva bene le difficoltà della vita. Aveva attraversato la guerra ed era cresciuto in una famiglia numerosissima, con tanti fratelli. Eppure mi ripeteva sempre: «Anna, tu ce la farai. Io ti vedo». Non ha mai avuto davvero la possibilità di vedermi affermare come attrice. Aveva visto Un bacio, quel primo film in cui interpretavo un piccolo ruolo arrivato quasi per caso. A diciotto anni, invece, fui scelta per Don Matteo. Avevo venti pose, quindi si trattava già di una parte più significativa, ma mio nonno morì prima di potermi vedere in televisione”.

Lasciando da parte i ricordi più dolorosi legati ai lutti, alle perdite o alle separazioni, esiste un’esperienza che, potendo scegliere, cancellerebbe dalla sua memoria?

“Non ho ricordi che vorrei cancellare, posso però dirle che il periodo trascorso a Milano durante gli anni dell’Accademia è stato particolarmente difficile. Sono entrata a diciotto anni, quindi ero tra le più giovani e avevo anche meno esperienza di vita rispetto a molti compagni. Con i miei genitori trovammo un monolocale in affitto che costava quanto una stanza. Ci sembrò la soluzione migliore e, inizialmente, ne ero convinta anch’io. Devo ammettere, però, che di quegli anni conservo il ricordo di una solitudine profondissima, soprattutto quando rientravo a casa. L’esperienza dell’Accademia era già di per sé molto impegnativa. È un percorso che ti destruttura completamente, con giornate di dodici o quattordici ore, sei giorni alla settimana. Trascorrevo quasi tutto il tempo fuori, eppure, quando tornavo nel mio appartamento, avvertivo un vuoto enorme”.

Perché?

“Ancora oggi amo avere i miei spazi, ma mi piace anche sapere che in casa c’è qualcun altro. Per esempio, non sceglierei più di vivere in un monolocale. Quando comprerò una casa sarà diverso, ma se dovessi tornare in affitto preferirei un appartamento con più ambienti, magari da condividere. E poi c’era Milano. Per me è una città che tende a respingerti, a farti sentire come se la tua presenza o la tua assenza non facessero alcuna differenza. È una sensazione che associo persino all’atmosfera della città, al suo cielo spesso grigio, alla mancanza d’aria. Mi è sempre mancato il respiro, quel rapporto con gli spazi aperti e con la natura a cui ero abituata. Il primo anno è stato particolarmente difficile, anche perché non riuscivo a stringere subito legami con le persone. Ho bisogno di tempo per costruire rapporti autentici, ed è un tratto del mio carattere che apprezzo. In quel periodo, però, questa predisposizione accentuava ulteriormente il mio isolamento. Mi sembrava di essere l’unica a vivere una situazione del genere. È stato un buco nero enorme”.

Ma perché aveva scelto proprio di frequentare l’Accademia?

“L’ho deciso dopo l’esperienza sul set di Un bacio, a sedici anni. Tornata a casa, ho cominciato a insistere con mia madre, ripetendole che avevo finalmente capito quale fosse il senso della mia vita. Volevo assolutamente diventare attrice, ma soprattutto desideravo comprendere che cosa significasse esercitare questa professione con serietà. Mi dissi: «Da questo momento voglio prepararmi, trovare un insegnante e riuscire a entrare nella migliore Accademia d’Italia». Per due anni, mentre frequentavo ancora le superiori e portavo avanti numerosi altri impegni, ho studiato intensamente per raggiungere quell’obiettivo. Ero consapevole che la recitazione non fosse un mestiere da prendere alla leggera. Al contrario, è una professione in cui più conoscenze acquisisci, più senti il bisogno di approfondire e continuare a fare ricerca”.

C’è stato un insegnamento ricevuto in Accademia che, pur riconoscendone il valore, ha scelto di non fare suo perché distante dalla sua sensibilità artistica?

“L’Accademia aveva un’impostazione nella quale non mi riconoscevo completamente, anche se mi ha fornito strumenti straordinari che continuerò a utilizzare per tutta la vita. Mi ha aiutata anche a sviluppare il senso critico e le capacità di analisi. Nei due anni successivi al diploma, però, ho sentito il bisogno di prendere le distanze da quel metodo. È stata una sorta di rinascita. Dopo quattro anni in un ambiente così totalizzante, devi quasi imparare a confrontarti nuovamente con la vita. Mi ripetevo: «Esiste anche altro, sia dal punto di vista professionale sia da quello personale». Ho cercato quindi di mettere temporaneamente da parte alcuni insegnamenti per esplorare nuove possibilità. È stata una rinascita artistica che continua ancora oggi, ma rimango profondamente grata all’Accademia”.

Quando ha capito che, per trovare una sua libertà artistica, doveva anche prendere le distanze da alcuni insegnamenti?

“Quando hai studiato tanto e sei stata sottoposta a una pressione costante per apprendere, la conquista più bella è riuscire, a un certo punto, a lasciare andare tutto. Arrivare a dirsi: «Ho abbastanza fiducia nella mia preparazione da sapere che ciò che ho imparato emergerà quando ne avrò bisogno». Anche i casting director me lo facevano notare spesso: «Sei estremamente preparata. Se ti chiediamo di modificare un’interpretazione, riesci a farlo immediatamente. Però è come se, in quello che fai, non riuscissimo a vedere davvero te». La tecnica e gli strumenti acquisiti, prima o poi, emergono naturalmente. La vera conquista è riuscire a utilizzarli senza renderli evidenti, lasciando che diventino parte dell’interpretazione in maniera spontanea, quasi inconsapevole”.

Oggi, però, il suo lavoro ha raggiunto anche un pubblico molto più ampio. Penso al successo della serie Una nuova vita, di cui girerà a breve la seconda stagione. Si aspettava un riscontro del genere?

“No. È stata una sorpresa enorme per tutti”.

Anche perché, alla vigilia della messa in onda, non sembrava esserci particolare fiducia nel progetto.

“Era un’incertezza di cui si parlava apertamente persino durante le riprese. Eppure ero sempre entusiasta. Sul set si era creato un gruppo molto affiatato, tanto che siamo diventati tutti amici. Mi consideravano quasi la mascotte della compagnia, proprio per il mio entusiasmo. Era il mio primo ruolo da protagonista e rappresentava un’opportunità importantissima. Continuavo però a ripetere ai colleghi: «Ragazzi, delle previsioni e dei risultati devono occuparsi altri. Noi concentriamoci sul fare il meglio possibile con quello che abbiamo a disposizione, qui e ora. Al resto penseremo dopo». Nel nostro ambiente accadono spesso eventi imprevedibili, nel bene e nel male, e non sempre è facile comprenderne le ragioni. Per questo preferivo dedicare tutte le energie al lavoro. Forse è stato proprio uno degli elementi che hanno contribuito alla riuscita della serie: eravamo una squadra unita e sul set si respirava un’atmosfera positiva, nella quale tutti potevano lavorare serenamente”.

Come sta vivendo la maggiore visibilità ottenuta grazie alla serie? Le capita già di essere riconosciuta per strada?

“Ogni tanto sì, soprattutto a Roma, dove probabilmente questo genere di serie è particolarmente seguito. Non direi, però, di essere arrivata a una fase della carriera caratterizzata da una grande popolarità. E non so nemmeno come reagirei se dovesse accadere. Considero la notorietà una conseguenza del lavoro, un elemento aggiuntivo. Sinceramente, non è un aspetto al quale dedico molta attenzione”.

Essere riconosciuta non è mai stato uno dei suoi obiettivi?

“Sì, certamente, ma in un senso diverso. Il mio obiettivo è affermarmi nel panorama cinematografico e televisivo come un’attrice riconosciuta per le proprie capacità, alla quale registi e produzioni possano affidare con fiducia ruoli importanti. Naturalmente, la visibilità può contribuire a raggiungere questo traguardo. Mi rende molto felice, per esempio, quando qualcuno ha visto un mio lavoro e mi dice: «Complimenti, hai dato vita a quel personaggio in maniera straordinaria». Apprezzo profondamente i riconoscimenti legati all’interpretazione, perché significano che sono riuscita a raggiungere lo scopo del nostro mestiere. In fondo, siamo dei cantastorie”.

Spostandoci sul piano personale, quale complimento tende a metterla in imbarazzo?

“Per molti anni mi hanno messa in difficoltà i complimenti legati esclusivamente al mio aspetto fisico. Era un disagio che non lasciavo necessariamente trasparire. Facevano eccezione le persone che mi conoscevano davvero e che, parlando della mia bellezza, si riferivano anche ad aspetti più profondi della mia personalità. Ho sempre cercato di lavorare sulla mia identità e sulla mia arte, perché non volevo che fosse l’aspetto fisico la prima cosa che gli altri notavano di me. Anche durante l’Accademia desideravo che, entrando in una stanza, non fosse la mia estetica ad attirare l’attenzione. Con il tempo ho capito che è quasi inevitabile: chi sale su un palcoscenico o si trova davanti a una macchina da presa porta con sé una presenza fisica. Sarebbe come pretendere di suonare un violino nascondendo lo strumento. Il corpo fa parte del nostro lavoro. Oggi sono soprattutto i complimenti che si fermano alla bellezza esteriore a mettermi in difficoltà. Forse in passato ho attribuito loro un peso eccessivo, ma per me è stata una battaglia reale”.

Qual è, invece, il complimento più bello che abbia mai ricevuto come attrice?

“Forse me l’ha fatto proprio Cosimo Alemà. Al termine delle riprese, durante un aperitivo con tutta la squadra, mi disse: «Sto riguardando le tue riprese. Ogni ciak è diverso dall’altro, ma quello che mi sorprende maggiormente è il tuo coraggio». Mi spiegò che mi ero immersa nel personaggio con un’intensità sorprendente, qualità particolarmente importante per un ruolo come quello di Chiara. Mi raccontò anche che, in alcune occasioni, aveva dovuto frenarmi perché mi stavo spingendo troppo oltre. Allo stesso tempo, però, notava come riuscissi a modificare l’interpretazione da un ciak all’altro, accogliendo le sue indicazioni. Sentirmi riconoscere il coraggio di abbandonarmi completamente a un personaggio è forse il complimento artistico più importante che potessi ricevere in questa fase della mia carriera. Perché è proprio su questa libertà interpretativa che si concentra oggi la mia ricerca”.

Chiara in Memoriae ha alle spalle una dipendenza da sostanze. Le faceva paura esplorare una dimensione così delicata? Esistono anche dipendenze psicologiche e affettive: non teme che attraversare certe fragilità possa lasciare delle ferite anche in lei?

“No. Uno degli insegnamenti più importanti che ho ricevuto lavorando con il mio acting coach riguarda proprio la necessità di stabilire un momento di ingresso e uno di uscita dalla dimensione artistica. Vale anche per i provini. Quando preparo una scena o studio un personaggio, attraverso una fase in cui mi dispongo a entrare nello spazio creativo che sto costruendo. Ma è altrettanto fondamentale sapere quando uscirne. Non le nascondo che, soprattutto durante la preparazione di un ruolo, mi capita di avere degli incubi. È come se il processo creativo continuasse a lavorare dentro di me anche quando non sto recitando. Con il passare degli anni, però, sto imparando a riconoscere quando è utile rimanere immersa in quella dimensione e quando, invece, è necessario interromperla. Anche perché sapersi distaccare permette di tornare al lavoro, il giorno successivo, con maggiore energia e lucidità. È un equilibrio che sto ancora cercando, ma non ho paura di affrontare esperienze artistiche emotivamente intense”.

E se dovesse preparare un personaggio particolarmente complesso per un periodo molto più lungo, magari un anno intero, crede che riuscirebbe a mantenere lo stesso distacco?

“In quel caso la paura potrebbe assumere un peso diverso. Penso, per esempio, alla possibilità di dedicare un anno intero alla preparazione di un ruolo, come talvolta accade agli attori americani, vivendo per tutto quel tempo immersa nell’esistenza del personaggio. Sarebbe un’esperienza estrema, che mi piacerebbe affrontare. Immagino, però, che le persone accanto a me potrebbero considerarmi pazza e che rischierei persino di perderne qualcuna lungo il percorso. Non temo, comunque, di sviluppare una forma di dipendenza da ciò che interpreto. Al contrario, credo che esplorare determinate esperienze attraverso l’arte permetta di ampliare la propria conoscenza dell’essere umano. È come avere la possibilità di vivere un’altra vita, oltre alla propria”.

C’è un altro aspetto di Chiara che mi riporta all’inizio della nostra conversazione: il rapporto con la madre. Anche il suo personaggio vive un legame importante con la figura materna. Che rapporto ha oggi con la sua?

“Con mia madre ho un rapporto bellissimo. Ha sempre mantenuto il proprio ruolo di genitore, ma allo stesso tempo è diventata anche un’amica, una persona con cui mi piace condividere un aperitivo, guardare un film, uscire o organizzare una gita. Vivendo lontane, questi momenti assumono un valore ancora più grande. Per esempio, entrambi i miei genitori verranno all’anteprima di Memoriae. Affronteranno il viaggio proprio per essere presenti e vedermi. Ammiro profondamente mia madre anche come donna. Ho una grande stima del suo percorso di crescita personale, che continua ancora oggi. È nata nel 1960 e non ha mai smesso di evolversi, di mettersi in discussione e di crescere. È una qualità che trovo straordinaria”.

In che cosa si sente ancora figlia?

“Sento ancora il bisogno di cercare mia madre soprattutto quando attraverso momenti di ansia. Può capitare che, davanti a un’opportunità importante, mi senta particolarmente agitata. Allora la chiamo e le dico semplicemente: «Sono in ansia». A volte ho soltanto bisogno di parlarne, di sfogarmi. Lei lo capisce immediatamente e sa che, in quel momento, non cerco necessariamente una soluzione. Quando devo affrontare una situazione importante, mi confronto sempre con entrambi i miei genitori, ma in maniera diversa. Se ho bisogno di una rassicurazione emotiva, cerco mia madre. Quando invece desidero un confronto più razionale, che poi finisce comunque per tranquillizzarmi anche emotivamente, mi rivolgo a mio padre. Hanno due approcci molto differenti, ed entrambi sono preziosi per me”.

Ricorda quando ha cominciato a sentirsi davvero una donna adulta e indipendente?

“Probabilmente durante l’ultimo anno di Accademia. È stato un periodo particolare, anche perché abbiamo cominciato ad avere maggiore libertà. A causa del Covid, il nostro percorso è durato quattro anni anziché tre. Il Piccolo Teatro ha un solo corso di formazione alla volta e, invece di avviare immediatamente un nuovo triennio, ci ha offerto la possibilità di frequentare un quarto anno, per consentirci di realizzare lo spettacolo finale, che rappresenta anche un’importante occasione di visibilità professionale. Proprio durante quell’ultimo periodo ho iniziato ad avvertire un cambiamento profondo. Sul piano artistico la consapevolezza è arrivata più tardi, ma nella vita personale ho cominciato ad apprezzare il fatto di diventare donna, a comprendere davvero il significato di quella trasformazione. È una sensazione difficile da spiegare a parole, ma quando arriva la riconosci”.

Tre gatti e due cani: ci sono ancora?

“I cani si sono avvicendati nel corso degli anni, ma oggi ne abbiamo ancora due: uno di mia madre e uno di mio padre. Sono entrambe femmine di Jack Russell, trascorrono spesso del tempo insieme e sono adorabili. Anche perché, quando ne hanno voglia, riescono a passare intere giornate sul divano. Hanno però due caratteri completamente diversi. Quella di mia madre si chiama Skin, proprio come la cantante degli Skunk Anansie. E devo dire che il nome le si addice perfettamente: ha un’indole decisamente rock, un temperamento ribelle e, a volte, persino degli atteggiamenti un po’ mascolini. L’altra si chiama Alù ed è la cagnolina di mio padre, che ogni tanto la chiama «principessa». La tratta con un’attenzione particolare, tanto che è diventata un po’ viziata. Con Skin, poi, sa essere anche piuttosto arrogante!”.

Se quella bambina imbronciata di cui abbiamo parlato prima incontrasse la donna e l’attrice che è diventata oggi, che cosa la stupirebbe maggiormente?

“L’equilibrio che ho raggiunto. Ma soprattutto la mia capacità di essere felice”.

Oggi Anna Godina è felice?

“Sì, lo sono. Naturalmente la felicità è una condizione sfuggente, difficile da trattenere. Ma oggi riesco a ritrovarla continuamente nei piccoli momenti della quotidianità. La gioia più grande arriva senza dubbio dal mio lavoro, che rimane il mio primo amore. Ma sì, posso dire di essere davvero molto felice”.

Se, per ipotesi, un giorno non potesse più fare l’attrice, che cosa rimarrebbe di Anna Godina?

“Rimarrebbe moltissimo, perché è un aspetto sul quale lavoro consapevolmente. Amo le piante, ne ho la casa piena. Mi piace cucinare, andare in montagna e stare nella natura. Ho un compagno stupendo, anche lui artista nel suo ambito, con cui condivido la vita e tanti interessi. Sono molto legata alla mia famiglia, ho amici in tre città diverse e una sorella che vive in Austria, madre di due bambini. Insomma, la mia identità non si esaurisce nella recitazione. Senza questo mestiere perderei una parte importantissima della mia vita, ma non tutto ciò che sono. Ogni tanto penso anche a un secondo lavoro che mi permetta di continuare a recitare. In passato ho svolto mansioni burocratiche, passando intere giornate davanti al computer, e devo ammettere che quel tipo di attività mi spegne interiormente. Ho un grandissimo rispetto per chi la svolge, ma so che per me sarebbe difficile. Credo comunque che, anche se dovessi cambiare radicalmente vita, riuscirei a trovare altrove le mie fonti di felicità. La vita non può esaurirsi nella professione, per quanto la si ami”.