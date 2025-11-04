Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano, Vincenzo Lanni ha confessato: perché ha scelto piazza Gae Aulenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha confessato Vincenzo Lanni, il 59enne fermato per aver accoltellato Anna Laura Valsecchi lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. L’uomo, che in passato si è già reso responsabile di due episodi simili, ha raccontato di aver scelto la sua vittima casualmente e di aver premeditato l’aggressione “in un luogo simbolo del potere economico”: la torre Unicredit.

Accoltellata a Milano, Vincenzo Lanni ha confessato

La Procura di Milano ha disposto il fermo di Vincenzo Lanni, l’uomo responsabile del ferimento di Anna Laura Valsecchi di ieri, lunedì 3 novembre.

Il 59enne bergamasco, ex programmatore informatico, è accusato di tentato omicidio. Lo riporta Ansa.

Nella notte, durante l’interrogatorio davanti alla pm Maria Cristina Ria, Lanni ha confessato di essere l’autore dell’aggressione alla manager 43enne di Finlombarda avvenuta in piazza Gae Aulenti.

Perché ha scelto piazza Gae Aulenti

Lanni ha confessato “in maniera lucida”, ha detto la pm all’Ansa, spiegando che si è trattato di una aggressione premeditata.

Il 59enne ha detto che non conosceva la 43enne – ricoverata in ospedale e fuori pericolo – e che l’ha scelta casualmente.

Attraverso lei voleva colpire “il contesto nel quale si trovava per l’insofferenza per il licenziamento subito 10 anni prima” da parte di un’azienda informatica.

Lanni ha spiegato agli inquirenti di aver scelto piazza Gae Aulenti e il palazzo di Unicredit in quanto “luogo simbolo del potere economico“.

Sono tuttora in corso le indagini per verificare il racconto dell’aggressore.

Il precedente e la condanna

Vincenzo Lanni aveva colpito in modo quasi identico dieci anni fa: nell’agosto 2015 aveva accoltellato senza motivo due anziani a Villa di Serio e Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.

Anche in quel caso aveva motivato le aggressioni con il profondo stato di frustrazione che provava per la sua vita e per il recente licenziamento.

Nel 2016 era stato condannato a 8 anni di carcere e a 3 in una struttura psichiatrica. Lanni era recentemente tornato in libertà dopo aver espiato la pena.

Stava facendo un percorso di reinserimento in una comunità di recupero del Varesotto che nei giorni scorsi lo aveva allontanato per cattiva condotta.

Il racconto del marito di Anna Laura Valsecchi

“Ero al telefono con lei fino a due minuti prima”. Così a Il Giorno Thomas, il marito di Anna Laura Valsecchi, racconta quei terribili momenti vissuti lunedì mattina.

L’uomo è arrivato in piazza Gae Aulenti poco dopo l’aggressione: è stata una passante a chiamarla con il telefono della moglie e a raccontargli cosa era successo.

Al suo arrivo la moglie era sveglia e cosciente, “aveva ancora la lama conficcata nel fianco”.

Ha cercato di parlarle, ma lei ha detto soltanto “Un pazzo, un pazzo”. “È davvero incredibile quello che è successo”, ha concluso l’uomo.