Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti, arrestato l'aggressore dopo 11 ore di fuga

È stato arrestato l’aggressore che nella mattina di lunedì 3 novembre ha accoltellato a Milano in Piazza Gae Aulenti Anna Laura Valsecchi, dirigente 43enne della Finlombarda. La donna era stata colpita alla schiena in uno spazio tra due edifici. La fuga dell’uomo, il 59enne Vincenzo Lanni che era stato già identificato grazie alle telecamere di sorveglianza installate nella zona, è durata 11 ore. Ad incastrarlo sarebbe stata la sorella gemella che lo ha segnalato ai carabinieri dopo che avevano scelto di diffondere il video dell’uomo a volto scoperto.

Dove è stato catturato l’aggressore di Anna Laura Valsecchi

I dettagli della fuga e del ritrovamento sono stati diffusi da La Repubblica.

La caccia all’aggressore di Anna Laura Valsecchi è terminata nei pressi della stazione Centrale, precisamente in via Vitruvio.

ANSA I rilievi sul luogo della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

Ad individuare l’uomo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Duomo, già sulle sue tracce da ore.

L’aggressore, prima di essere arrestato, si sarebbe rifugiato nell’albergo dove già alloggiava da giorni.

Sarebbe stato, infatti, allontanato da una comunità di recupero in provincia di Varese e sarebbe stato rintracciato in possesso dei vestiti indossati durante l’agguato.

L’abbigliamento, scarpe da ginnastica nere e tuta in acetato, sarebbe stato un elemento fondamentale per tracciare un identikit dell’uomo e diffondere i video che lo mostravano prima e subito dopo l’aggressione.

Chi è l’uomo arrestato per aver accoltellato la donna a Milano

L’uomo che ha accoltellato Anna Laura Valsecchi si chiama Vincenzo Lanni ed è di origini italiane come riportato dall’Ansa.

Avrebbe 59 anni e sarebbe nato a Bergamo e sarebbe stato in passato un programmatore.

Ad incastrarlo sarebbe stata la sorella gemella che lo avrebbe riconosciuto grazie alle immagini diffuse dai carabinieri di Milano e che lo avrebbe segnalato agli inquirenti senza alcuna esitazione.

Secondo le prime indagini non ci sarebbero collegamenti tra Anna Laura Valsecchi e l’uomo che l’ha accoltellata, così come ipotizzato fin dalle prime ore quando si era parlato di una scelta casuale.

I carabinieri l’hanno individuato e arrestato per tentato omicidio. È stato trovato in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell’aggressione.

La precedente condanna

Un altro elemento che porterebbe ad escludere la pista lavorativa è un dettaglio che emergerebbe dal passato dell’aggressore arrestato in via Vitruvio.

Dalle prime ricostruzioni c’è, infatti, un precedente per l’uomo fermato a Milano per l’accoltellamento della dirigente di Finlombarda in Piazza Gae Aulenti.

Nel 2015 è stato autore di un episodio analogo quando, secondo quanto riportato dall’Ansa, aveva accoltellato per strada due pensionati a Villa di Serio e ad Alzano, in provincia di Bergamo.

All’epoca dei fatti aveva giustificato le aggressioni come reazione a uno stato di frustrazione che provava per la sua vita ritenuta fallimentare.

Era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato nel 2016 a otto anni di carcere e altri in tre da scontare in una struttura psichiatrica.

Secondo quanto si apprende, di recente era stato allontanato dalla comunità che lo ospitava per motivi che sono in corso di accertamento.