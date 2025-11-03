Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, chi è e il precedente del 2015

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Anna Laura Valsecchi, 43 anni, dipendente Finlombarda, è stata accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, ex programmatore con problemi psichiatrici. Arrestato dopo poche ore, l’uomo era già stato coinvolto in un episodio simile diversi anni prima, colpendo due persone nel 2015. La donna è grave ma stabile all’ospedale Niguarda.

Piazza Gae Aulenti, il precedente nel 2015

Un gesto improvviso e brutale in piazza Gae Aulenti, nel cuore del moderno distretto smart di Milano. A farne le spese è stata Anna Laura Valsecchi, 43 anni, dipendente di Finlombarda. La donna è stata accoltellata alla schiena, al torace e all’addome da Vincenzo Lanni.

L’uomo l’ha colpita senza alcuna ragione apparente. Subito soccorsa, Valsecchi è stata trasportata d’urgenza al Niguarda, dove i medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato due ore.

ANSA

Anna Laura Valsecchi è stata accoltellata a Milano lunedì 3 novembre

Le sue condizioni restano gravi, ma stabili. L’aggressore, arrestato, era noto per episodi simili: nel 2015 aveva già agito in modo analogo, accoltellando due pensionati in provincia di Bergamo.

Chi è Vincenzo Lanni

Le indagini, guidate dal pm Cristina Ria, hanno permesso ai carabinieri di identificare in poche ore l’aggressore grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza.

L’uomo, dai capelli corti e bianchi, è stato rintracciato in serata in un albergo milanese: si tratta di Vincenzo Lanni, 59 anni. Ex programmatore, affetto da disturbi psichiatrici, in passato aveva spiegato di aver agito per un senso di fallimento personale.

Riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere, nel 2016 era stato condannato a otto anni di reclusione e a tre anni di misura di sicurezza in una struttura psichiatrica. Di recente era stato allontanato dalla comunità terapeutica dove viveva, per motivi ancora in fase di verifica.

Secondo le prime ricostruzioni, non esiste alcun legame tra la vittima e l’aggressore. Lanni, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, indossava abiti identici a quelli ripresi dalle telecamere.

L’aggressione ad Anna Laura Valsecchi

L’episodio ha avuto luogo lunedì 3 novembre, intorno alle 9 del mattino. Anna Laura Valsecchi, 43 anni, è stata aggredita con un coltello a piazza Gae Aulenti, mentre si recava al lavoro.

Vincenzo Lanni ha colpito la vittima alle spalle con un fendente profondo, poi si è dato alla fuga, lasciando l’arma, lunga 30 centimetri, conficcata nella sua schiena.

Valsecchi, ricoverata al Niguarda e operata d’urgenza, resta in prognosi riservata. Gli investigatori escludono per ora un movente personale e indagano sulle ragioni del gesto.