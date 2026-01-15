Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella a Chiavari, la madre scoppia in lacrime

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La corte d’assise di Genova ha condannato a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere, per l’omicidio volontario di Nada Cella a Chiavari, avvenuto nel 1996. Condannato a due anni di carcere anche Marco Soracco, il datore di lavoro di Nada Cella nel cui studio la ragazza era stata uccisa.

Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere per aver ucciso nel 1996 a Chiavari Nada Cella, segretaria di Marco Soracco, commercialista e datore di lavoro della vittima. Lo stesso Soracco è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento.

I giudici hanno accolto in buona parte la ricostruzione dell’accusa, che sosteneva che Cecere avesse ucciso Cella per avere sia il suo posto di lavoro, sia le attenzioni che Soracco le riservava.

Il pubblico ministero aveva chiesto però l’ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. La corte ha però ritenuto che il delitto fosse stato d’impeto e quindi non ha riconosciuto le aggravanti che avrebbero portato al carcere a vita.

Le indagini sull’omicidio di Nada Cella

Nada Cella fu uccisa a Chiavari il 6 maggio del 1996 nello studio di Marco Soracco, dove lavorava. La vittima aveva 25 anni e tra i primi sospettati ci fu proprio Soracco.

La sua posizione fu però archiviata nel 1998 e il caso rimase irrisolto fino a che la genetista Antonella Pesce Delfino non iniziò a occuparsene come parte dei suoi studi.

Analisi del Dna, la revisione di alcune testimonianze e la scoperta di verbali e reperti passati in secondo piano durante le prime indagini portarono alla riapertura del caso. Pesce Delfino fu anche minacciata da Cecere durante lo svolgimento delle indagini.

Le dichiarazioni degli avvocati e della madre della vittima

Gli avvocati della famiglia Cella hanno espresso soddisfazione per la sentenza, elogiando in particolare l’atteggiamento della madre ultraottantenne della vittima, che ha continuato a seguire il caso nonostante le precarie condizioni di salute. Alla lettura della sentenza, l’anziana è scoppiata in lacrime.

Ha annunciato subito ricorso invece la difesa di Cecere, che non ha commentato la sentenza in attesa che vengano depositate le motivazioni.

Anche gli avvocati di Soracco hanno annunciato che faranno appello, cercando di vedere riconosciuta l’estraneità ai fatti del loro assistito.