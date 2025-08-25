Anna Madaro dei Nirkiop e le foto sul forum con commenti sessisti, altra denuncia dopo il caso "Mia moglie"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Foto decontestualizzate, estratti video dalle dirette social, screenshot e tanto altro: questo è il materiale che l’attrice Anna Madaro, nota per far parte del collettivo YouTube Nirkiop, avrebbe trovato su un forum finito sotto la lente degli investigatori. I suoi contenuti sarebbero stati dunque prelevati e ricaricati su un sito per adulti e divenuti oggetto di commenti sessisti e misogini, e ciò ha spinto la giovane content creator a sporgere denuncia presso la Questura di Taranto. Un caso, questo, che presenta molte analogie con il gruppo Facebook Mia Moglie recentemente chiuso – ma ricomparso su altre piattaforme – a seguito delle numerose segnalazioni.

La denuncia di Anna Madaro

In un post pubblicato domenica 24 agosto su Instagram Anna Madaro, attrice e content creator, ha condiviso con i suoi follower un sua recente scoperta. Secondo la segnalazione ricevuta da una sua fan il 22 agosto sul web esiste un forum sul quale sarebbero comparsi alcuni suoi contenuti ricaricati senza il suo consenso.

Tra i contenuti si troverebbero estratti video dalle live social, immagini e screenshot divenuti oggetto di commenti sessisti e misogini. Troviamo, ad esempio: “Ma questa non ha una cam in casa da provare ad hackerare?”, poi: “Si vede che ha voglia di ca**o”.

Per questo motivo Madaro, 35 anni, ha scelto di esporsi sul suo profilo per documentare quanto raccolto. L’attrice parla di “tre anni di commenti schifosi” e mette in guardia tutte le donne in ascolto, soprattutto le colleghe creator e attrici: “Controllate se ci siete anche voi”.

Sabato 23 agosto, quindi, Madaro si è recata alla Questura di Taranto e ha sporto denuncia, una scelta che invita a replicare a tutte quelle persone che potrebbero essere diventate oggetto dei contenuti presenti sul forum WordPress di cui la 35enne indica il nome.

L’appello dell’attrice dei Nirkiop

Nello stesso post Anna Madaro dichiara di avere “alle spalle un’agenzia che dal minuto zero mi ha supportata umanamente e professionalmente”, ma allo stesso tempo dice che “ora bisogna fare rumore per far chiudere questo forum“.

Nel frattempo, nelle storie Instagram, l’attrice fa notare che su quel forum il thread con i suoi contenuti è stato rimosso e altri thread che riguardano altre donne starebbero cadendo in massa. Repubblica scrive che il forum incriminato sarebbe già sotto l’attenzione della polizia postale.

Il caso Mia Moglie

Nei giorni scorsi è stata portata alla luce una vicenda – una delle tante, in verità, dai tempi dei social – che ha lambito su molti aspetti il revenge porn ma soprattutto la violazione della privacy. Nel 2019 su Facebook è comparso il gruppo pubblico Mia Moglie, una denominazione apparentemente innocente che, tuttavia, conteneva i post di almeno 33mila iscritti.

Tra i contenuti c’erano le immagini delle proprie moglie, fidanzate o ex tali in atteggiamenti intimi, con addosso biancheria intima o scatti rubati al mare e in altri momenti della giornata. La mission del gruppo prevedeva l’invito a commentare le foto postate. Il caso è stato portato alla luce da Carolina Capria, titolare dell’account lhascrittounafemmina su Instagram, che ha scoperto che la maggior parte delle foto postate dagli utenti – quasi sempre rigorosamente anonimi – non avevano il consenso delle dirette interessate.

Dopo l’esplosione del caso sono piovute le segnalazioni alla piattaforma Meta, che dopo le opportune verifiche ha eliminato il gruppo. Gli iscritti, tuttavia, si sarebbero spostati su altre realtà virtuali.