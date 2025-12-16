Anna Maria Bernini valuta modifiche per l'accesso a Medicina, la scelta dopo le polemiche sul semestre filtro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Anna Maria Bernini si è detta pronta a valutare modifiche al semestre filtro per la facoltà di Medicina. La ministra dell’Università ha escluso un ritorno al test di accesso, ma ha dato disponibilità per valutare miglioramenti al sistema attualmente in vigore, quello del semestre filtro. Tra le ipotesi al vaglio c’è la riduzione dei programmi d’esame.

Facoltà di Medicina, novità in vista per il semestre filtro

Dopo le polemiche seguite alle prove d’esame al termine del semestre filtro, Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, ha proposto al Consiglio Nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell’accesso a Medicina.

Bernini si è detta disposta ad attuare interventi migliorativi già dal prossimo anno. Tra le idee al vaglio ci sono: riduzione dei programmi d’esame, estensione della durata delle lezioni e ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli.

ANSA

Studenti impegnati nei test dopo il semestre filtro

La dura risposta dei rappresentanti degli studenti a Bernini

Queste le prime indiscrezioni trapelate mentre la riunione con i rappresentanti degli studenti è ancora in corso. Di certo Anna Maria Bernini ha escluso un ritorno al test per l’accesso alla facoltà di Medicina.

La replica dell’Unione degli universitari non si è fatta attendere: “Le dichiarazioni della ministra Bernini sull’apertura delle graduatorie di Medicina anche senza il requisito dei tre esami da 18 crediti confermano ciò che denunciamo da mesi: il semestre filtro non funziona e non ha alcun senso”.

E ancora: “Si tratta di una correzione tardiva che certifica il fallimento di un impianto improvvisato, costruito senza ascoltare chi rappresenta realmente le studentesse e gli studenti e che ha prodotto solo confusione, incertezza e selezione arbitraria”.

Le polemiche per il semestre filtro di Medicina

Nelle ultime settimane il semestre filtro per l’accesso a Medicina è finito al centro di forti polemiche. Studenti e associazioni hanno denunciato irregolarità durante le prove, dopo la diffusione sui social di immagini dei quesiti mentre gli esami erano ancora in corso, sollevando dubbi sull’efficacia dei controlli.

Critiche sono arrivate anche sull’organizzazione del semestre, giudicata disomogenea tra gli atenei e caratterizzata da tempi di preparazione ritenuti insufficienti.

Sul fronte del diritto allo studio, sono stati annunciati ricorsi e proteste contro un sistema che, secondo i contestatori, non elimina la selezione ma la rinvia, aumentando stress e incertezze senza risolvere le carenze strutturali della formazione medica. Contestazioni che non erano state accettate di buon grado dalla ministra Anna Maria Bernini.