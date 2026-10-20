Anna Mellano morta di leucemia a 17 anni, il sindaco di Venaria ricorda la promessa del basket: "Senza fiato"

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Anna Mellano, promessa del basket italiano, è morta di leucemia a 17 anni. La notizia del decesso della giovane cestista classe 2009 del Basket Venaria è stata comunicata con una nota ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Il sindaco di Venaria si è detto “senza fiato”.

La nota della Federazione sul decesso di Anna Mellano

Il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro che ha annunciato il decesso della “dolce e giovane azzurra” Anna Mellano è arrivato nella giornata di lunedì 19 ottobre.

“A portarla via”, si legge nella nota, è stato “un male ingiusto, contro il quale ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet. Nel luglio 2024 era stata tra le protagoniste della Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia disputato a Varese”.

Il messaggio si conclude così: “Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano”.

Chi era Anna Mellano

Anna Mellano, giocatrice del Basket Venaria dal 2022, era alle prese con la leucemia da oltre un anno.

La giovane viveva proprio a Venaria e frequentava il Galileo Ferraris di Torino.

Promessa del basket, su di lei avevano messo gli occhi anche squadre prestigiose di livello nazionale, come Venezia e Schio. Lei, però, aveva scelto di restare a Venaria.

Matteo Avagliano, suo storico dirigente al Basket Venaria, l’ha descritta così sulle colonne di Quotidiano Venaria: “Era il prototipo ideale del pivot moderno. Non una semplice rimbalzista, aveva un’anima da playmaker portava palla, penetrava, tirava da tre, tutto senza mai una parola fuori posto, un educazione alla quale non siamo più abituati”.

Il sindaco di Venaria Fabio Giulivi ha commentato la notizia su Facebook: “Sono senza fiato. La notizia della scomparsa di Anna Mellano, a soli 17 anni, ci lascia sgomenti. Una giovane della nostra città, una ragazza con tanti sogni e una grande passione per la pallacanestro, portata via da una grave malattia”.

Il pensiero del primo cittadino è poi andato ai genitori di Anna Mellano: “Persone meravigliose”, alle prese con “un dolore che nessun genitore dovrebbe mai affrontare”.

“Non ci sono parole capaci di colmare un’assenza così grande. Ci sono l’affetto, la vicinanza e il ricordo di Anna, che custodiremo come comunità”, si legge in un altro passaggio.

Cos’è la leucemia e quali sono i sintomi

La leucemia è un tumore che colpisce le cellule del sangue.

Come spiegato sul sito dell’Airc, i tumori che colpiscono le cellule del sangue sono molto più frequenti nell’età infantile che in quella adulta. In particolare, le forme acute di leucemia rappresentano più del 25% di tutti i tumori dei bambini, collocandosi al primo posto tra le neoplasie pediatriche più frequenti. Le leucemie croniche sono invece tipiche dell’età adulta, ma rare o assenti in età pediatrica.

Gran parte delle leucemie è caratterizzata da anomalie del DNA che sono acquisite in maniera casuale durante la vita. La distinzione tra acute e croniche è basata sulla velocità di progressione della malattia.

Un’altra distinzione importante riguarda le cellule da cui trae origine il tumore: se la malattia nasce dalle cellule linfoidi del midollo osseo si parla di leucemia linfoide, mentre se la cellula di partenza è di tipo mieloide si parla di leucemia mieloide.

Le tipologie di leucemia più comuni sono:

la leucemia mieloide acuta (LMA)

la leucemia linfoblastica acuta (LLA)

la leucemia linfatica cronica (LLC)

la leucemia mieloide cronica (LMC).

Le leucemie croniche possono non dare sintomi nelle fasi iniziali, mentre nelle leucemie acute i sintomi si presentano precocemente e possono peggiorare con grande rapidità.

Le manifestazioni possono essere diverse: in pazienti con leucemia acuta spesso si riscontrano segni clinici e sintomi come febbre, stanchezza e affaticamento, mal di testa, dolori ossei e articolari, perdita di peso, pallore, suscettibilità alle infezioni, facilità al sanguinamento o ingrossamento della milza e dei linfonodi.

In alcuni casi le cellule leucemiche possono infiltrare anche organi come lo stomaco, l’intestino, i reni e i polmoni, oppure il sistema nervoso centrale e i testicoli dando sintomi specifici che segnalano un cattivo funzionamento dell’organo coinvolto.

Tutti i sintomi appena citati non sono da intendersi come sicuri segni di leucemia, perché sono comuni a diverse altre malattie. Per questo motivo, è necessario rivolgersi al medico per approfondire la natura di eventuali disturbi.