Anna Pettinelli molestata da un uomo molto potente, il racconto: "Il senso di ribrezzo c'è ancora"

Anna Pettinelli aveva 20 anni e dalle radio locali si accingeva a fare uno dei salti più importanti della sua carriera. Chiamata per un colloquio di lavoro per condurre un programma, si è ritrovata vittima di molestie da parte di un uomo potente. “Il senso di ribrezzo, di ingiustizia, di schifo, mi è rimasto addosso”. Inizia così il racconto della speaker radiofonica che, per la prima volta, ha aperto una ferita sepolta da 50 anni.

Anna Pettinelli e il racconto a Verissimo delle molestie subite

Nella puntata dell’8 febbraio di Verissimo, Anna Pettinelli ha rivelato di essere stata molestata a 20 anni.

L’incubo è iniziato nell’ufficio di un “funzionario”, “uomo potente” dal quale era stata invitata per un colloquio di lavoro.

“Venivo da un paio di anni di radio private, libere, e mi sono avvicinata a una realtà più seria, lavorativa, e ho incontrato un funzionario”, inizia così il suo racconto.

“In questo incontro questa persona mi ha molestata nel suo studio professionale dove ero andata per un appuntamento di approfondimento per un programma che avrei dovuto fare”, ha continuato Anna Pettinelli.

Inoltre, ha precisato che il programma oggetto del colloquio di lavoro lo ha ottenuto lo stesso, nonostante il suo rifiuto.

Un presunto sistema

La speaker radiofonica e volto televisivo ha spiegato che dopo le molestie subite diverse colleghe le avrebbero confermato episodi simili.

Inoltre, un suo agente, successivamente, le avrebbe rivelato che non era l’unica con cui “l’uomo potente” si sarebbe comportato in quel modo.

“Sono passati 50 anni, ma il senso di ribrezzo, di ingiustizia, di schifo, mi è rimasto addosso”, le parole di Anna Pettinelli.

“Ero una bambina con il cuore assolutamente puro, pieno di entusiasmo per questo lavoro, che si trova davanti a un uomo potente che si avvicina, mi abbraccia, prova a baciarmi”

Il rifiuto e la minaccia

“Immediatamente l’ho respinto, in qualche modo ho guadagnato l’uscita”.

Anna Pettinelli ha, poi, spiegato di ricordare ancora chiaramente la frase con cui è stata salutata dall’uomo che l’ha molestata.

“Non è così che si fa carriera”.

La speaker radiofonica non ha denunciato perché all’epoca troppo giovane.

Non si sentiva pronta, perché a vent’anni non era preparata a niente: “Ero una ragazza che faceva l’università, che aveva questa grande voglia di fare la radio e si è trovata davanti una cosa più grande di lei. Sono stata zitta”.