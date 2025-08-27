Anna Romano zia del tennista Marco Cecchinato investita e uccisa a Palermo, scooter la travolge all'Addaura

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Anna Maria Romano, zia del tennista Marco Cecchinato, è morta dopo essere stata investita da uno scooter sul lungomare di Palermo. La donna, 65 anni, era appena uscita da uno stabilimento balneare nel quartiere dell’Addaura, quando è stata travolta dal mezzo, guidato da un 51enne. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale.

Morta Anna Maria Romano

Attorno alle 12 di martedì 26 agosto è morta Anna Maria Romano, zia del tennista Marco Cecchinato. La donna, 65 anni, stava uscendo da uno stabilimento balneare nella zona dell’Addaura, a nord di Palermo, quando è stata investita da uno scooter.

Romano insegnava educazione fisica in alcuni dei quartieri più difficili di Palermo, ed era anche una professionista dell’accompagnamento al parto tra le più apprezzate in città.

Era sposata con il presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, morto a 65 anni nel 2022.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale Palermo Today, Romano stava attraversando la strada dopo essere uscita da uno stabilimento balneare della zona quando è stata investita.

La 65enne avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, che però sulla corsia in cui è avvenuto l’incidente non sono visibili. Un rattoppo dell’asfalto infatti le avrebbe coperte quasi completamente.

La Federazione italiana tennis e padel ha espresso cordoglio per la morte della donna sui propri canali social. “Siamo distrutti. Riposa in pace carissima Anna” ha scritto la Fitp.

I soccorsi e le condizioni del conducente

Durante l’incidente, anche il conducente dello scooter, un uomo di 51 anni, è rimasto gravemente ferito. Sarebbe stato sbalzato dalla sella del mezzo, forse nel tentativo di evitare Romano.

Subito dopo l’incidente sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare senza successo la 65enne. Un’ambulanza ha soccorso invece il conducente del mezzo, che è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi.

Sul posto anche la polizia e i vigili urbani della sezione infortunistica, che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente per verificare eventuali responsabilità del conducente e il ruolo che le condizioni del manto stradale hanno avuto nel sinistro.