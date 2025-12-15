Anna Rusticano morta a 71 anni, la cantante era ricoverata per una polmonite: l'annuncio della sorella Sandra

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È morta a 71 anni la cantante Anna Rusticano: era ricoverata in una clinica di Roma per una polmonite. L’annuncio è stato dato dalla sorella Sandra. Nata a Firenze, fu protagonista della musica italiana tra anni Settanta e Ottanta con brani come Tutto è musica. Il mondo dello spettacolo la ricorda con affetto: tra coloro che le hanno dedicato un pensiero anche l’ex valletto Lino Bon.

È morta Anna Rusticano: la cantante era ricoverata per una polmonite

Lutto nel mondo della musica: nella mattinata del 15 dicembre la cantante Anna Rusticano è morta all’età di 71 anni.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la sorella Sandra. L’artista è deceduta in una clinica di Roma, dove si trovava ricoverata a causa di una polmonite.

Il ricordo dell’amico ed ex valletto Lino Bon

L’artista, come riporta l’ANSA, era affetta da una sofferenza personale: nell’arco dell’ultimo ventennio aveva affrontato diversi periodi di cura.

Chi era Anna Rusticano

Anna Rusticano era nata a Firenze il 5 novembre 1954. La cantante lasciò la città natale negli anni Settanta per trasferirsi a Bologna, dove perfezionò la sua voce.

La partecipazione ad alcuni concorsi le permise di conoscere il discografico Walter Guertler, al quale deve il suo primo 45 giri, Con la testa piena di sogni, pubblicato nel 1972.

Dopo un anno con la Joker, passò alla Fonit Cetra. Il cambio di casa discografica e il singolo Sola segnarono la sua consacrazione.

Il suo successo maggiore fu però Tutto è musica (1979), hit firmata da Shel Shapiro.

Tra i successi degli anni Ottanta si ricorda invece Sto con te, che ebbe successo anche in Germania.

Nel 1986 cominciò a scrivere dei brani, divenendo cantautrice. Dopo una breve attività canora in Svizzera, con la scomparsa del marito nel 1993, l’artista si ritirò dalle scene.

Il ricordo di Lino Bon

La notizia della morte di Anna Rusticano è stata accolta con dolore nel mondo della musica e dello spettacolo. Tra coloro che le hanno dedicato un ricordo, anche Lino Bon, ex valletto de I Fatti Vostri negli anni Novanta.

“Purtroppo stamattina è venuta a mancare Anna Rusticano, mia amica da 30 anni”, ha scritto Bon su Facebook. “Fai buon viaggio, mi mancherai tanto”.