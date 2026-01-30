Anna Safroncik, protagonista di Colpa dei Sensi con Gabriel Garko: “Libera e felice, sempre cercato la verità”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

“Tutto bene, grazie. Veramente tutto bene. E lei?”. A volte le parole più semplici rivelano molto più di quanto sembri. L’attrice Anna Safroncik apre così la nostra conversazione, con quella naturalezza che spiazza, soprattutto se arriva da chi si trova alla vigilia di un debutto importante, come quello di Colpa dei sensi, la nuova serie che la vede protagonista su Canale 5 dal 30 gennaio. Nessuna tensione costruita, nessuna posa da star: solo una donna che ha imparato a stare nel proprio tempo, anche quando è fatto di attese, di conti alla rovescia, di promesse che non si sa se verranno mantenute. Quello che colpisce, fin dall’inizio, è la sua lucidità. Non quella fredda, calcolata, ma quella consapevole di chi si è fatta delle domande – vere, profonde – e ha avuto il coraggio di rispondersi senza scappare. Anna Safroncik parla di emozioni, di scelte, di libertà. Ma lo fa senza proclami. Piuttosto, lascia emergere un pensiero che ha preso forma nel tempo, con fatica, e che oggi le permette di dire, senza esitazioni, che sta bene. Davvero. In Colpa dei sensi interpreta Laura, una donna attraversata da un conflitto tra dovere e desiderio, tra le scelte fatte e un amore che non si è mai spento. Ma in fondo, l’intervista esclusiva che ha concesso a Virgilio Notizie rivela che non è solo un ruolo: è anche una possibilità per Anna Safroncik di riflettere su sé stessa. Sul modo in cui l’amore cambia, sulle false immagini della felicità, su quello che si è disposti a perdere pur di restare fedeli a ciò che si è. Non c’è vittimismo, non c’è compiacimento. C’è una donna che parla del presente come di un luogo pieno, non vuoto. Una donna che non ha paura di essere single, che non vive la mancanza di figli come una crepa, che ha scelto di non forzare nulla per corrispondere a ciò che gli altri si aspettano. E poi c’è il mestiere, il set, il lavoro sul personaggio. C’è la passione per la recitazione, il rispetto per il pubblico, e quella sottile malinconia che solo chi ha attraversato fatiche invisibili sa portare con grazia. In questa intervista, Anna Safroncik non racconta solo un personaggio. Racconta, con onestà e leggerezza, cosa significa oggi essere una donna che si conosce. E che non ha paura di dirlo.

Agitata per il debutto?

“È emozionante, certo, ma preferisco di gran lunga stare sul set. Girare è la parte che amo di più: è lì che accade davvero la magia, che tutto prende forma. L’attesa per la messa in onda invece mi mette un po’ d’ansia, perché non si sa mai se quello che abbiamo amato realizzare verrà apprezzato anche dal pubblico. Abbiamo dato moltissimo a questa serie: l’abbiamo costruita con dedizione, entusiasmo e grande coinvolgimento emotivo. Ora siamo qui, in questo tempo sospeso, pieni di emozione. Mi sveglio contando le ore che mancano”.

Tra poco conosceremo Laura, una donna divisa tra passione e dovere. Due forze che, a pensarci bene, sembrano quasi in contrasto. Come è riuscita a tenerle insieme nel costruire il personaggio?

“Il titolo – Colpa dei sensi – dice già molto: parla proprio dei sensi di colpa che tormentano Laura. È sposata con Enrico, un uomo affascinante, ricco, con cui ha costruito una vita solida e rassicurante. Ma un giorno, nella loro quotidianità, ricompare un vecchio amico che per lei rappresenta molto di più: è il grande amore della sua vita, l’uomo che non ha mai dimenticato. Si crea così una frattura, una tensione costante tra il senso del dovere – verso il matrimonio, la stabilità, le scelte fatte – e una passione che riemerge con forza, in modo incontrollabile. Laura si trova in un conflitto profondo: da un lato ciò che ha costruito, a cui si sente legata da rispetto e responsabilità; dall’altro qualcosa di istintivo, viscerale, impossibile da ignorare. È proprio questo a generare il senso di colpa: sono le emozioni a destabilizzarla. Non riesce a scegliere con lucidità, resta sospesa tra la voce della ragione e quella del cuore”.

Si intuisce il tormento di Laura: scegliere tra Gabriel Garko e il marito Tommaso Basili non dev’essere semplice…

“È una scelta difficilissima, anche perché si tratta di due uomini straordinari, affascinanti, belli. Per uno, Laura nutre un affetto profondo, un senso di stima e rispetto. È il marito, l’uomo con cui ha scelto di costruire una vita. L’altro, però, rappresenta tutto ciò che sfugge al controllo: una passione che forse non è ‘giusta’, ma che esiste, che travolge e che non si può ignorare. È un amore che arriva e basta. Irrazionale, ma autentico”.

In che cosa si è riconosciuta in Laura? E al contrario, che cosa le ha lasciato questo personaggio?

“Ho sempre fatto scelte guidate dal cuore. È il mio modo di stare al mondo. In questo Laura mi somiglia: alla fine, manda all’aria regole, aspettative, obblighi… e segue ciò che sente. Questo aspetto è molto vicino al mio modo di essere. Seguo sempre l’istinto e le emozioni, è una mia inclinazione naturale. Per me l’amore è davvero il motore del mondo. Non riesco a concepire l’amore come qualcosa da portare avanti per forza, per abitudine. Quei matrimoni che esistono solo per convenzione… non fanno per me. Né le relazioni che vanno avanti solo a colpi di compromessi o sforzi forzati. O lotto per un amore vero, oppure sto benissimo da sola. Infatti, in questo momento non ho una relazione, non sono innamorata, e non sento il bisogno di avere qualcuno accanto. Non voglio investire tempo o energie se non sento qualcosa di reale. E le dico la verità: sto davvero bene così. Mi sento felice di essere single”.

È single perché in passato l’amore, in qualche modo, l’ha delusa?

“In nessun modo. Ho vissuto le mie relazioni con pienezza e intensità, e sono grata per tutto ciò che ho provato. Oggi semplicemente non ho nessuno accanto, e va benissimo così. Anzi, mi sto godendo questo momento più che mai. Mi prendo cura di me stessa, della mia famiglia, e mi sto anche divertendo. Non avere obblighi, non dover rendere conto a nessuno, per me è una libertà enorme. Mi dà energia. Guardo intorno e vedo tante donne che stanno attraversando momenti complicati: separazioni, figli da gestire, problemi familiari… o relazioni che vanno avanti per inerzia, ormai logore o finite da tempo. Io tutto questo non lo sto vivendo, e ne sono felice. Ma ci tengo a dire che non è frutto del caso: è una scelta precisa. Ho sempre seguito il cuore, e questo mi ha portata dove sono oggi. Nessun rimpianto. Sono molto contenta del mio percorso, e credo che proprio il fatto di aver ascoltato me stessa mi abbia dato serenità. Sono in armonia con me stessa”.

Un altro tema importante della serie è quello della maternità negata. Come ha affrontato una chiave narrativa così delicata?

“Con serenità. Mi sono ispirata a persone vicine. Ho amiche che hanno vissuto – o stanno vivendo – esperienze molto diverse legate alla maternità, e ho attinto da loro. Non sempre, per interpretare un ruolo, serve guardarsi dentro: a volte è più utile osservare chi ci circonda, fare domande, ascoltare. Ed è proprio così che ho trovato la chiave per raccontare anche questo aspetto del personaggio di Laura. È stato un processo naturale”.

Il non essere madre le ha mai provocato dubbi o scosse interiori?

“No. Assolutamente no. Anzi, mi fa quasi sorridere pensarlo. Si immagina me, adesso, con dei figli da andare a prendere a scuola, da accompagnare ovunque, da gestire? No, davvero (ride, ndr). E, quando sento qualcuno pensare che io sia infelice perché non ho figli o non ho un compagno, mi viene da sorridere. Sono felicissima. E la verità è che spesso sono le persone stesse a dirmelo. Quando sentono parlare della mia vita, o la vedono da vicino, mi dicono: ‘Ma lo sai che sei fortunata?’. E magari aggiungono: ‘Io invece corro tutto il giorno dietro a mille cose…’. Quindi non è solo una mia sensazione: è qualcosa che anche gli altri riconoscono”.

Qualcuno ci vedrebbe una grande realizzazione personale: non ha bisogno di un uomo o di un figlio per sentirsi completa.

“Grazie. Forse è così. Non sento mancanze. E invece vedo tante donne che cercano in tutti i modi di tenersi accanto un uomo, ma non sempre lo fanno per amore. A volte ci sono altre motivazioni. Io non riesco a farlo. E nella mia vita ho avuto anche il coraggio, quando serviva, di chiudere relazioni che non sentivo più giuste per me. Anche quando non era facile. Ma l’ho fatto perché non ero felice. Anche se si trattava di storie importanti o di scelte complicate, ho sempre cercato di agire in modo coerente con quello che sentivo. Per me l’amore è qualcosa di meraviglioso. Ma può anche finire. Oggi, per fortuna, non viviamo più in una società che ci obbliga a portare avanti un matrimonio per tutta la vita, a prescindere da come ci si sente. Le cose sono cambiate. E sono fiera di rappresentare una generazione di donne che sa vivere bene anche da sola, perché ha scelto di prendersi cura di sé, prima di tutto. Non significa che fare altro sia sbagliato, ci mancherebbe. Ognuno ha la propria strada. Ma è importante sapere che oggi possiamo scegliere: questa è la vera conquista”.

Ed è una consapevolezza fondamentale.

“Sì, pensi che Simona Izzo, regista di Colpa dei sensi, ogni tanto, scherza: ‘Basta, mi hai stancata! Ora ti trovo un fidanzato!’. E io le rispondo: ‘Simo, ma quale fidanzato? Tra due settimane parto per il Messico!’. E lei, ogni volta, ride: ‘Già, dimenticavo. Che fortuna la tua libertà… magari l’avessimo avuta anche noi nella nostra generazione’. Ecco, ci sono queste battute tra noi, leggere ma vere. All’inizio alcune persone non capiscono. Ti vedono da fuori e pensano: ‘Com’è possibile che sia felice da sola?’. Poi però basta uno scambio, vedono il sorriso, sentono l’energia… e si ricredono. Spesso li sento dire: ‘Caspita, ma guarda com’è serena…’. Ed è proprio così. Sono felice. Tranquilla”.

L’amore non è solo nelle relazioni romantiche. Lei ne ha conosciuto molto, in tante forme diverse.

“È vero. Sono circondata dall’amore, e mi considero fortunata. I miei genitori, per esempio, sono sempre stati affettuosi e presenti. Ora sono io a prendermi cura di loro, ma loro ci sono sempre stati per me, anche a livello emotivo. In questo momento, ad esempio, mio padre vive con me da due o tre mesi. La situazione a casa sua è diventata un po’ complicata e, quindi, abbiamo deciso che stesse da me. E non so nemmeno quando tornerà lì… spero il più tardi possibile. Oggi è il mio turno: mi prendo cura di lui come lui avrebbe voluto fare con me, anni fa. Quando ero adolescente, però, non era possibile: lavoravo già, giravo serie, anche all’estero. Non ho mai avuto il tempo di vivere i miei genitori nel modo in cui solitamente si fa in quegli anni. Ora sto recuperando. È come una seconda adolescenza: torno a casa, papà mi prepara la cena, mi dà il bacio della buonanotte. Sono aspetti che da piccola non ho vissuto, e ora sì. Ognuno ha i suoi tempi per vivere le cose: non devono accadere per forza nello stesso momento per tutti”.

E poi c’è anche l’amore del pubblico.

“Assolutamente. Il pubblico mi ha sempre dimostrato affetto, e io lo sento. Per ogni ruolo, per ogni apparizione, ho ricevuto sostegno e calore. Credo sia anche perché sono sempre stata onesta con chi mi guarda. Non mi sono mai costruita un personaggio, non ho mai finto per ottenere visibilità. Sono sempre rimasta lontana dal gossip, volutamente. Infatti, ogni volta che esce una paparazzata su di me, rido. Mi chiedo come venga in mente di accostarmi a certe persone. È surreale. Se davvero sto con qualcuno, lo dico sui miei canali. Sono una persona trasparente. E, anche quando parlo al pubblico, cerco sempre di dire la verità. Forse è questo che ha creato un legame forte. Non ho mai cercato di manipolare l’immagine per piacere di più”.

Chi la segue dai tempi di Centovetrine l’ha sempre vista come una donna sincera, diretta, mai interessata a fingere relazioni per finire sui giornali o a cercare escamotage per visibilità.

“Ma ci provano continuamente ad accostarmi a qualcuno. E mi infastidisce, perché non è la verità. Sono esattamente come mi vede il pubblico. E credo che lo abbia capito: ha visto la verità nei miei occhi. Quando interpreto un personaggio, ci metto tutta me stessa e cerco sempre di trasmettere autenticità. Credo che ciò che davvero colpisce siano le emozioni sincere. La perfezione, sinceramente, annoia. Non ho mai cercato di essere perfetta ma solo di essere vera. Anche quando scelgo una foto da pubblicare, voglio che abbia un’espressione viva, reale. Non mi piace l’effetto ‘bambola di cera’. Ho bisogno di dare verità per riceverla. E le dirò: negli altri percepisco subito la falsità. Magari non lo faccio notare, ma lo sento. Il complimento finto, chi si avvicina solo per ottenere qualcosa… lo capisco al volo”.

Che rapporto ha con la bellezza oggi? All’inizio della carriera poteva essere un passepartout, ma ora?

“La bellezza, per me, è un’energia interiore. Puoi anche essere la donna più rifatta del mondo – e oggi ce ne sono tante – ma se non trasmetti calore, se non emani emozione, non lasci nulla. L’aspetto da solo non basta. Anche da giovane, certo, colpiva l’aspetto fisico, ma era l’energia che arrivava alle persone. E credo che sia ancora così”.

E con lo specchio? Ha mai avuto l’ossessione per il controllo della sua immagine?

“No, non per la bellezza in sé. Però sì, sono attenta alla salute. Non ho un’ossessione per il corpo, ma per la vitalità. Cerco di mangiare bene, camminare tanto, dormire il più possibile – anche dieci ore se riesco, ma almeno otto. Prendo il sole quando posso, limito il caffè… sono piccole attenzioni che fanno la differenza. Spesso mi sento dire: ‘Hai una pelle bellissima’, e rispondo che sì, una parte è genetica, ma c’è anche molta cura. Mangiare agli orari giusti, pochi lieviti, pochi zuccheri: sono abitudini che aiutano”.

Però ha appena preso un caffè…

“Sì, certo, ne bevo! Me ne concedo però due al giorno: uno dopo colazione e uno dopo pranzo. Quello di oggi era il secondo. Ma se mi lasciassi andare, ne berrei anche sette! Solo che poi mi spuntano le occhiaie blu… Le borse sotto gli occhi non le ho mai avute, ma le occhiaie sì, e peggiorano col caffè. Si vedono subito”.

Sono passati 25 anni da quando ha esordito con Carlo Verdone in C’era un cinese in coma…

“Sto vivendo il mio sogno. E quindi, anche se sono passati tanti anni, non potrei essere più grata. Ora sono più rilassata, perché quello che volevo era proprio questo: fare il mio lavoro con continuità e passione. E voglio solo continuare così”.

Non ha mai avuto paura che il sogno potesse trasformarsi in un incubo?

“Le paure le abbiamo tutti, ogni giorno. Ma se ci si lascia trascinare dalla paura, lei vince. Ti risucchia, ti inghiotte, diventa la tua realtà. Io non le do spazio. Scelgo di essere positiva, sempre. È una decisione consapevole, un modo di guardare la vita. Parlo molto con me stessa. E forse è anche questo che mi ha aiutata a crescere. Prima ero molto più insicura, più piena di dubbi. Oggi mi sento… saggia. Lo dico con un po’ di esitazione, ma è così. E mi sento anche sana, in equilibrio. Sa, me lo ha detto anche mia madre, di recente, in un videomessaggio a Verissimo, facendomi una sorpresa: ‘Mia figlia è saggia. È più saggia di me’. Mi sono commossa. Tanto”.

A proposito di cose belle: lo sa che ci sono ancora fan che chiedono una nuova stagione de Le tre rose di Eva?

“Lo so! E confesso che sono tra quelli che lo sperano. Lo chiedo da tempo anch’io. Sarebbe splendido tornare a raccontare quella storia. Bisognerebbe chiederlo a Canale 5. Io la rifarei subito, senza pensarci. Ho amato quella serie, e mi è dispiaciuto molto quando si è chiusa dopo la quarta stagione. Ma secondo me si potrebbe riaprire senza problemi: ci sono ancora tante cose da raccontare. Servirebbe solo che Mediaset ci facesse questo regalo”.

Qual è il ricordo più bello che le ha lasciato quella serie?

“Ce ne sono tanti. È durata diversi anni, abbiamo condiviso momenti importanti. Ma il ricordo più bello è che è stata la mia prima serie da ‘primo nome’, la prima volta in cui il nome sopra il titolo era il mio. Le racconto un aneddoto: ho iniziato a lavorare a 17 anni e avevo un forte accento ucraino. Mi ricordo che la mia agenzia mi disse chiaramente: ‘Tu non sarai mai protagonista, perché non parli bene italiano’. E invece ho continuato e pian piano ho ricoperto anche ruoli importanti: ero in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, ho lavorato con Nando Buzzanca in Il restauratore, con Guido Caprino in Il commissario Manara… ma non ero mai il primo nome. Quando nel 2012 ho fatto i provini per Le tre rose di Eva, avevo già interpretato anche ruoli da protagonista ma c’era chi dubitava che fossi adatta a un ruolo centrale. Dicevano che ero più adatta a personaggi ‘negativi’, agli antagonisti. Dopo quattro o cinque provini, invece, hanno scelto me. È stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. E poi la serie ha avuto un successo enorme, oltre ogni aspettativa. Un altro ricordo bellissimo di quell’esperienza è il rapporto che si è creato con i colleghi. Dopo quattro anni insieme, eravamo molto uniti. Ancora oggi sono molto amica di Roberto Farnesi, e con Francesco Arca ho un bellissimo rapporto. E c’è stato anche un momento recente che mi ha emozionata: ho ritrovato Giorgia Wurth proprio sul set di Colpa dei sensi. Quando l’ho vista al provino ho pensato: ‘Che bello, torniamo a girare insieme!’. Ritrovarsi dopo tanti anni è stato davvero speciale. Ti fa capire che abbiamo costruito qualcosa di autentico, che è rimasto”.

Qual è stato il sacrificio più grande per arrivare fin qui?

“Forse il più grande è stato mettere da parte, all’inizio, l’idea di costruire una famiglia. Non l’ho mai davvero considerata una priorità. Era una scelta, non una rinuncia. Oggi, con il senno di poi, penso di aver fatto bene. Sono contenta delle decisioni che ho preso. Ma è vero che a volte, da giovane, mi chiedevo se avessi scelto la strada giusta, se stessi rinunciando a qualcosa di troppo importante. Quando sei giovane non hai certezze: non sai se rifiutare una serie per restare a casa sia una scelta saggia o un errore. Poi la vita va avanti, la vivi, la osservi, e capisci. Io oggi sono felice perché ho sempre seguito il cuore. E questa è la chiave. Tra vent’anni, a giudicare la tua vita non saranno gli altri sempre pronti a dispensare consigli non voluti: sarai tu (a parte Dio ma dopo). E se hai fatto qualcosa che tradiva chi sei, lo sentirai. Se invece hai scelto con sincerità, potrai dirti: ‘Io e il mio cuore andiamo ancora d’accordo’. E il resto conta poco.”

Ha citato Dio: ha un rapporto spirituale?

“Sì. Sono spirituale. Di origine sono ortodossa, ma vivendo in un paese cattolico, mi considero cristiana. Però ho una visione del divino più personale, più ampia. Credo che Dio ci guardi, ci accompagni, ci protegga. E credo che dovremmo parlargli di più. Anche solo per dire: ‘Aiutami ad andare d’accordo con me stesso’. È la preghiera migliore che si possa fare”.

Che segno zodiacale è?

“Capricorno. Tutto ordinato, tutto negli scaffali. Poca volatilità, è questione di concretezza. È un segno molto terreno. E lei?”.

Gemelli, ascendente Gemelli.

“Che meraviglia. Siete splendidi quando siete in mezzo alla gente: pieni di vita. Ma poi appena restate soli vi spegnete, serve qualcuno che vi riporti su. Dico bene? Ho tanti amici così. Appena vi si lascia un attimo, serve qualcuno che vi rialzi. Ma poi tornate subito allegri, immediatamente!”.

Abbiamo una grande capacità di cambiare stato d’animo…

“Sì, però guai a lasciarvi da soli troppo a lungo. Io invece sono l’opposto: se non ho momenti miei, da sola, per ricaricarmi, impazzisco. Dopo un po’ di socialità, ho bisogno di silenzio. Entrare in casa e sapere che ci sono solo i miei gatti ad aspettarmi… è una gioia pura. Non tutti capiscono quanto possa essere prezioso un momento di calma. Le mie giornate sono piene, intense, con tante richieste. Do tanta energia. E per rigenerarmi ho bisogno proprio di quel silenzio”.

Quanti gatti ha?

“Due. Si chiamano Masia e Nala”.

Che cosa rappresentano per lei?

“Casa. Loro sono casa. Viaggio spesso, ma se ci sono loro con me, ovunque sia, mi sento a casa. Anche in hotel. A volte vengono con me nei camerini o sul set. Nala è incredibile: cammina al guinzaglio, è bellissima, una Sacro di Birmania con una coda che sembra quella di un pavone. È la mia principessa”.

Non se n’è resa conto, ma mentre parlava di lei, la voce è diventata dolcissima.

(sorride, ndr) “Nala, vieni, salutiamo! Dai, amore… (la chiama in russo, Nala miagola, ndr). Vede? La chiamo e risponde. Ora è qui in braccio, tutta accoccolata”.

Le ha parlato in russo.

“Sì, è la mia lingua madre. Non è ucraino, è russo. Sono andata via dall’Unione Sovietica nel ’93, e lì si parlava russo. L’ucraino non l’ho mai parlato. Con i miei genitori parlo in russo ogni giorno, è la lingua con cui mi esprimo davvero. È anche per questo che ottenere ruoli da italiana è stato così importante per me. È stata una conquista”.

Il russo è un modo per restare legata alla bambina che era?

“Forse sì. Ma più che la lingua, è proprio Nala a farmi sciogliere così. Quando la guardo, divento tenerissima. Però sì, con i miei genitori parlo solo russo. Le notizie le seguo in più lingue: inglese, russo, ucraino, italiano. Mi piace avere una visione ampia del mondo. È il mio modo di restare aperta, di capire davvero quello che succede”.

Si avverte quanto questi animali rappresentino davvero casa per lei.

“Sì, lo sono. Sono i miei cuccioli, i miei punti fermi. E poi loro non tradiscono mai la fiducia. Non sono invasivi o scapestrati: al massimo si acciambellano sul mio cuscino. Sono gatti molto docili. Nala, per dire, non tira nemmeno fuori le unghie. È davvero un peluche”.

Ha mai sentito su di sé il peso del pregiudizio legato alle sue origini, soprattutto all’inizio?

“Moltissimo. Ho vissuto episodi di razzismo, vero e proprio. E non parlo dell’adolescenza: anche da adulta ho subito discriminazioni, soltanto perché ero ucraina. Una volta, ho avuto una relazione, e la madre del mio compagno, appena ha saputo da dove venivo, ha ribadito ferma: ‘Non voglio che la frequenti, gli ucraini sono una razza crudele’. Ed ero davanti a lei. Non lo dimenticherò mai. Ovviamente ho chiuso subito la relazione con entrambi. Purtroppo, anche se il mondo è più aperto, certe mentalità restano indietro. Gente cattiva, retrograda, che giudica solo in base al luogo in cui sei nata”.

La discriminazione legata al luogo di nascita è assurda, vergognosa e senza senso.

“Soprattutto perché parlavo già perfettamente italiano, lavoravo come attrice… Non era questione di lingua o di paura che fossi interessata ad altro. Era solo pregiudizio. Ma sa cosa penso? Che se sai chi sei, nessuno può toglierti la tua dignità. Certo, serve coraggio. La vita ti insegna che ci vogliono forza, determinazione. E che non bisogna avere paura”.

Quindi mai abbassare le difese?

“Mah, non credo che vivere in uno stato di allerta continua sia la strada giusta. A volte bisogna fregarsene. Quando sei indifferente all’odio, l’odio si spegne. Non si nutre più. Non serve rispondere con rabbia: basta non dargli energia. Se sei in pace con te stessa, riesci anche a voltarti dall’altra parte. E chi voleva ferirti… smette di avere potere”.

Guardi, potrei scriverle ogni mattina per avere la sua “frase del giorno”.

(ride, ndr) “Dice che dovrei aprire un blog? Ci penso! Forse è davvero il momento di iniziare a condividere queste mie ‘perle’ su Instagram, che ne pensa?”.

Funzionerebbe benissimo, perché le sue parole arrivano spontanee e dritte.

“Me lo ha detto mamma: sono diventata saggia. Non so da dove arrivino. Non le cerco. Ma mi accorgo che sono diventata così: più grande, più serena”.

Che cosa la aspetta adesso?

“Sto già leggendo nuove sceneggiature. Stiamo promuovendo Colpa dei sensi, certo, ma ci sono già progetti bellissimi in arrivo. E stanno scrivendo un personaggio nuovo, molto interessante, proprio per me. Sono piena di gratitudine. È bello avere già lo sguardo rivolto avanti. Non vedo l’ora di tornare sul set, cominciare a costruire un altro personaggio, pensare a come cambiare, anche fisicamente. Sto già pensando a come sistemare i capelli… Non ho ancora visto Colpa dei sensi, non abbiamo avuto un’anteprima. E sarà ancora più bello guardarla qui, a casa, con mio padre: non succedeva da tantissimo tempo”.