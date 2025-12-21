Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno vicino Salerno, chi era la nota imprenditrice 40enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Era un’imprenditrice molto stimata e conosciuta a Cava de’ Tirreni, dove è stata uccisa dal compagno, che si è poi tolto la vita. La comunità della cittadina nel Salernitano piange la morte della 40enne Anna Tagliaferri, nota titolare della storica pasticceria di famiglia, dopo il femminicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 dicembre. A colpirla con diverse coltellate il coetaneo Diego Di Domenico.

Il femminicidio a Cava de’ Tirreni

Secondo quanto ricostruito finora, il 40enne avrebbe accoltellato la compagna al culmine di una violenta lite in casa, prima di lanciarsi nel vuoto. La donna è stata colpita con otto coltellate tra viso e collo.

Mentre Di Domenico è morto sul colpo, Anna Tagliaferri è stata trasporta d’urgenza in ospedale, ma non è sopravvissuta alle ferite gravissime.

L’appartamento a Cava de’ Tirreni dove Diego Di Domenico ha ucciso a coltellate la compagna Anna Tagliaferri, prima di togliersi la vita

Le indagini sull’omicidio-suicidio nel Salernitano

Nella colluttazione è rimasta lievemente ferita anche la madre di Tagliaferri, che avrebbe cercato di difendere la figlia.

Ricoverata in stato di shock all’ospedale di Santa Maria dell’Olmo, la donna è l’unica testimone oculare del delitto.

I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dal pm di turno, hanno effettuato i primi rilievi e stanno indagando per ricostruire le possibili cause del femminicidio.

Stando alle prime informazioni raccolte finora, non risulterebbero denunce o segnalazioni di maltrattamenti.

Chi era l’imprenditrice

La notizia del femminicidio-suicidio è stata diffusa tramite social dal sindaco Vincenzo Servalli, che nel post si è detto “sgomento per l’accaduto”, annunciando anche la sospensione di tutte le iniziative per il Natale in segno di lutto.

Anna Tagliaferri era molto nota a Cava de’ Tirreni in quanto titolare insieme ai fratelli della Pasticceria Tirrena. Nel 2024 la storica attività del centro del comune nel Salernitano aveva festeggiato i 50 anni.

Un mese fa, il sindaco Servalli aveva consegnato ad Anna Tagliaferri, in rappresentanza di tutta la famiglia e dei fratelli Osvaldo e Federico, una targa di riconoscimento per celebrare la storica eccellenza dolciaria.