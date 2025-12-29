Anna Vagli difende Andrea Sempio dopo il video sul pc di Chiara Poggi, "non può essere un movente"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Anna Vagli difende Andrea Sempio dopo la diffusione di un video presente sul pc di Chiara Poggi: per la legale non può essere un movente, perché risale a mesi prima e non incide su alibi o dinamica del delitto. L’attenzione resta sugli accessi al computer dopo il sequestro e sulle procedure, con un’inchiesta che deve “distinguere tra ciò che incuriosisce e ciò che può diventare accusa”.

Il video sul pc di Chiara Poggi

Un video rimasto per anni agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione. Il filmato, trovato nel 2007 sul pc di Chiara Poggi, mostra Andrea Sempio insieme ad altri ragazzi all’interno di un edificio scolastico, intenti a giocare e scherzare.

Le immagini non contengono riferimenti diretti al delitto e risalgono a diversi mesi prima dell’omicidio. Dai metadati emerge che il video sarebbe stato registrato nel marzo 2007 e trasferito sul computer di Chiara il 20 luglio dello stesso anno.

ANSA

Perquisizioni dei Carabinieri nell’abitazione di Andrea Sempio: secondo l’avvocato Anna Vagli il video trovato sul pc di Chiara Poggi “non può essere un movente”

A sollevare nuovi interrogativi è invece la data dell’ultima apertura del file, indicata nel 14 agosto 2007, quando il pc era già stato sequestrato e portato in caserma. Un elemento che ha riportato l’attenzione sulla gestione del computer e sugli accessi avvenuti prima della copia forense.

Anna Vagli: “Il video di Andrea Sempio non può essere un movente”

Intervenendo a Mattino Cinque, Anna Vagli ha preso posizione sul significato attribuito al video di Andrea Sempio presente sul pc di Chiara Poggi. La legale ha chiarito che “bisogna distinguere tra ciò che incuriosisce e ciò che può diventare accusa” e che non ogni elemento emerso può automaticamente trasformarsi in un indizio.

Secondo Vagli, il filmato non ha alcuna rilevanza sotto il profilo penale: “È risalente a cinque mesi prima dell’omicidio, non intercetta il momento del delitto, non sposta un alibi e non rientra nella dinamica omicidiaria”. La presenza del video sul computer, inoltre, non dimostrerebbe nulla di anomalo, considerando che il pc non era ad uso esclusivo della vittima.

La legale ha anche respinto l’idea che il contenuto del filmato possa configurare un movente: “Sono scene ordinarie, che si vedono in qualunque contesto scolastico. Che movente potrebbe essere un video come questo”. Per Vagli, il materiale non è “collocabile sulla scena del crimine” e non può assumere valore indiziario.

Il quadro investigativo

Anna Vagli ha richiamato anche il contesto tecnico del 2007, sottolineando che all’epoca la copia forense non era obbligatoria. Ha inoltre affermato che gli accessi al pc sarebbero stati documentati, con una cronologia che copre il periodo tra il sequestro e le successive operazioni, rendendo tracciabile il lavoro svolto sul dispositivo.

Fermo restando, ha ricordato la legale, che sul delitto di Garlasco esiste una sentenza definitiva. Per metterla in discussione sarebbero necessari elementi nuovi e concreti in grado di dimostrare che Alberto Stasi non sia l’autore dell’omicidio.

In questo quadro, il video di Andrea Sempio non costituirebbe né una prova né un indizio, ma al massimo un elemento utile a riaprire il dibattito sulle modalità con cui furono gestiti i reperti informatici nelle prime fasi dell’indagine.