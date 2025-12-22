Anna Vagli dopo la querela di Alberto Stasi travolta dagli insulti sui social, "i fatti parleranno da soli"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Poco dopo la metà di dicembre 2025 si è diffusa la notizia della querela per diffamazione di Alberto Stasi alla criminologa e giornalista Anna Vagli. La donna lamenta di essere stata sommersa di insulti sui social dopo che l’informazione è stata pubblicata sui media. “Ho assistito a una vera gogna mediatica e social”, ha detto. La querela risale a tre anni e mezzo fa e “i fatti parleranno da soli“.

Gli insulti sui social ad Anna Vagli

Al Corriere della Sera, Anna Vagli ha detto che nelle ultime settimane, e ancor più nelle ultime ore, ha assistito a quella che definisce “una vera e propria gogna mediatica e social: attacchi personali, insulti, giudizi sommari, per la colpa di esprimere un parere tecnico non in linea con quello corale”.

“Attacchi che non hanno nulla a che vedere con il diritto di cronaca. Hanno molto a che fare – ha aggiunto – con la spettacolarizzazione, la ricerca di hype e un certo tipo di narrazione che alimenta l’odio più che la ricerca della verità. Tutte queste iniziative sono già al vaglio dei miei avvocati”.

Ansa

Alberto Stasi all’esterno del tribunale di Pavia per l’incidente probatorio nell’inchiesta su Andrea Sempio

Il diritto di querela secondo Anna Vagli

La criminologa ha sottolineato come “il diritto di querelare” spetti a chiunque e “chi si sente diffamato può presentare una denuncia”.

“Ma una querela non è una sentenza”, ha aggiunto Vagli spiegando che affronterà “questo percorso con serenità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, come ho sempre fatto”.

“Quello che invece non accetto – ha ribadito – è che un atto ancora tutto da valutare venga trasformato in uno strumento di delegittimazione personale o professionale”.

L’esperta ha raccontato che negli ultimi giorni “è stata rilanciata come ultim’ora una notizia relativa a una denuncia per diffamazione risalente a oltre tre anni e mezzo fa“, da lì si sono scatenati gli attacchi sui social.

La querela di Stasi a Vagli

La vicenda risale al maggio del 2022 quando Vagli aveva firmato un articolo per una testata online dal titolo “Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Nel servizio la criminologa sosteneva che il possibile movente sarebbe stato la scoperta, da parte della vittima, di materiale pedopornografico nel computer del fidanzato.

Alberto Stasi, attraverso il proprio avvocato Giada Bocellari, avrebbe quindi presentato una querela per diffamazione relativa alle affermazioni contenute nell’articolo.

Vagli ha chiarito che, a suo tempo, il suo legale, l’avvocato Federica Tartara, “aveva sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale al tribunale di Milano, alla quale la difesa di Stasi si era opposta. Il 29 novembre 2023 il giudice ha accolto la nostra eccezione, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Lucca, foro competente in base alla mia residenza”.

Il processo per diffamazione

La criminologa ha evidenziato che il processo a Lucca deve ancora iniziare e che la prima udienza è fissata a marzo 2026.

“Quanto al procedimento – ha affermato Vagli – i fatti, come sempre, parleranno da soli: da parte mia ho la massima fiducia nei miei legali Federica Tartara del foro di Genova e Filippo Tacchi del foro di Lucca”.

Chi è Anna Vagli

Anna Vagli ha preso il posto di Roberta Bruzzone ad Ore 14, l’approfondimento pomeridiano e serale di Rai 2 condotto da Milo Infante.

Nata nel 1989 a Forte dei Marmi, è criminologa forense e profiler, nota al pubblico per consulenze in casi giudiziari mediatici e partecipazioni televisive e radiofoniche.

Ha una laurea in giurisprudenza e ha conseguito certificazioni in Criminologia Investigativa, Scienze Forensi, Psicologia Investigativa, sopralluogo sulla scena del crimine e criminal profiling.

Dal 2020 è anche iscritta all’ordine dei Giornalisti.