Annabella Martinelli, Eleonora Daniele parla dei segnali prima del suicidio e manda un messaggio ai genitori

La tragica notizia sul decesso di Annabella Martinelli, la studentessa trovata morta in una zona impervia di Teolo (Padova), ha colpito molto anche chi questi casi di cronaca li segue per mestiere. Tra questi anche la conduttrice Eleonora Daniele che, durante l’ultima puntata della trasmissione Storie Italiane, ha rivolto un accorato messaggio alla famiglia della ragazza.

Cosa ha detto Eleonora Daniele alla famiglia di Annabella Martinelli

Dopo aver sentito gli aggiornamenti sulla morte di Annabella, Eleonora Daniele ha rivolto con palpabile emozione un messaggio in diretta ai genitori della ragazza.

“Anche se qualcuno si accorge non è facile comprendere. Essendo io una madre, mi metto nei panni dei genitori della ragazza”, ha esordito la conduttrice.

“A volte è complesso anche dialogare coi figli e capire loro e il mondo in cui viviamo. In un momento in cui i ragazzi dialogano più con degli sconosciuti sui social rispetto che con noi genitori”, ha proseguito la Daniele.

“Questo è un mio messaggio di grande comprensione e vicinanza a questa famiglia. Non ho potuto conoscerla, ma mando a loro il mio abbraccio e l’affetto di tutta la redazione e del programma. Davanti a una notizia del genere, posso solo immaginare quale sia la loro enorme sofferenza. Chissà quante cose hanno fatto e quanto hanno combattuto per il bene di questa ragazza”. Forse ti può interessare Annabella Martinelli morta a Teolo, nello zaino anche una corda ma serve l'autopsia per confermare il suicidio Annabella Martinelli morta a Teolo, gli sviluppi delle indagini: sarà effettuata l'autopsia per confermare l'ipotesi del suicidio

La speranza che Annabella potesse essere ritrovata viva

Eleonora Daniele ha poi confidato in trasmissione cosa ha provato quando ha appreso la tragica notizia: “Dico la verità, quando l’ho letta ho avuto un attimo di mancamento“.

“Perché pensavamo tutti che Annabella si potesse ritrovare, che andasse a finire come altre storie in cui la scomparsa si era nascosta e ritorna”.

E ancora: “Resiste sempre l’idea della salvezza e della speranza quando raccontiamo fatti di questo genere, anche da parte di noi giornalisti”.

Cosa sappiamo finora sul caso di Annabella Martinelli

Tutti gli elementi finora raccolti fanno propendere per la pista del suicidio. La conferma arriverà soltanto dall’autopsia, fissata per il 20 gennaio.

Secondo il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, Annabella Martinelli sarebbe morta la sera stessa della sua scomparsa, il 6 gennaio.

Sul luogo del ritrovamento, molto impervio, sono stati rinvenuti anche lo zaino e il cellulare della 22enne. All’interno della borsa c’erano alcuni biglietti di addio che annunciavano il suicidio.

L’ultima immagine di Annabella, ripresa dalle telecamere di sicurezza, la immortalava con due cartoni per la pizza.