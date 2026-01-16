Annabella Martinelli morta a Teolo, nello zaino anche una corda ma serve l'autopsia per confermare il suicidio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sul decesso di Annabella Martinelli, la studentessa di cui si sono perse le tracce lo scorso 6 gennaio e successivamente trovata morta in una zona impervia di Teolo, piccolo comune in provincia di Padova. Secondo gli inquirenti si è di fronte a un caso di suicidio. A confermare o meno l’ipotesi sarà l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.

Annabella Martinelli morta a Teolo, gli sviluppi delle indagini

Annabella Martinelli è stata trovata impiccata in un’area di Teolo piena di arbusti. A scoprire il cadavere è stata una donna che stava passeggiando con il proprio cane. Non appena ha avvistato la salma della 22enne ha lanciato l’allarme.

Il luogo del macabro ritrovamento si trova sul ciglio di via Euganea, arteria che conduce a Teolo, all’imbocco della strada sterrata che porta alle case dei civici dall’1 al 3.

ANSA

Dopo la segnalazione si sono precipitati sul posto i carabinieri con il comandante della stazione di Abano Terme, il maggiore Paolo Li Vecchi, il comandante provinciale, il colonnello Simone Pacioni, la scientifica, il procuratore di Padova, Antonello Racanelli, e la pm, Martina Varagnolo, che è titolare dell’inchiesta.

Sarà effettuata l’autopsia per confermare l’ipotesi del suicidio

“Effettueremo l’autopsia per fugare ogni dubbio, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio“, ha dichiarato il comandante dei carabinieri Diego Del Tufo, parlando con i cronisti che si sono diretti sul luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita della studentessa.

“Posso confermare che nello zaino aveva una corda, non abbiamo trovato biglietti”, ha aggiunto il militare.

La testimonianza dell’ultima persona che ha visto la studentessa viva

Annabella Martinelli aveva 22 anni. Nata a Camposampiero il 18 dicembre del 2003, era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna.

L’ultima persona ad averla vista viva e ad averci parlato è Giulia, altra giovane studentessa padovana. Le due ragazze si sono incrociate nella sera del 6 gennaio, tra le 23.15 e le 23.30.

“Le ho chiesto se avesse avuto bisogno di qualcosa, se la catena della bicicletta fosse caduta o avesse necessità di un passaggio. Io stavo salendo verso il centro di Teolo”, ha riferito Giulia, come riportato dal quotidiano Il Mattino di Padova.

“C’era buio, faceva freddo e c’era perfino un po’ di foschia – ha raccontato sempre Giulia -. Era senza telefono, non aveva nulla in mano, zero bibite o pizza, semplicemente era quasi ferma e per quello che posso dire io, mi è parsa tranquilla. Ho insistito almeno tre volte con la mia offerta di aiuto, ma poi dentro di me ho detto basta, perché non volevo risultare né molesta, né farle pensare che fossi una malintenzionata”.

Alberto Stefani e Luca Zaia: “Un dolore che sconvolge tutti”

L’attuale governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha commentato la vicenda, affermando che “non esiste cordoglio che possa esprimere appieno il dolore e lo sgomento per la tragica fine di Annabella Martinelli”.

“Esprimo tutta la vicinanza possibile alla sua famiglia e a tutti coloro che le volevano bene – ha aggiunto Stefani -. Annabella se n’è andata in circostanze drammatiche, il che rende ancora più forte lo sgomento di tutta la comunità civile padovana e veneta”.

“Mi auguro – ha concluso – che le indagini che saranno effettuate possano chiarire cosa è accaduto e perché. Purtroppo però, Annabella non tornerà più e ciò è umanamente durissimo da accettare”.

Anche il presidente del consiglio regionale del Veneto Luca Zaia ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda: “Abbiamo vissuto questi giorni con il fiato sospeso, nella speranza che Annabella fosse viva, che potesse trovarsi da qualche parte, lontano da quel dolore che oggi ci sconvolge tutti. Abbiamo sperato in un epilogo diverso, abbiamo atteso una notizia che purtroppo non è arrivata”.

“La notizia del ritrovamento del suo corpo è un colpo durissimo per l’intera comunità veneta. A nome dell’intero Consiglio regionale del Veneto – ha aggiunto Zaia – rivolgo le più sentite condoglianze e un abbraccio commosso alla famiglia di Annabella, ai suoi cari, ai suoi amici”.