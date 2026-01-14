Annabella Martinelli scomparsa da Teolo a Padova, telecamere di sorveglianza la riprendono in sella alla bici

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’apertura di un fascicolo, da parte della Procura di Padova, per il reato di sequestro di persona contro ignoti, arrivano nuove notizie per far luce sulla scomparsa di Annabella Martinelli. Si sono perse le tracce della giovane dalla sera del 6 gennaio e i carabinieri hanno deciso di diffondere delle immagini, prima della sua sparizione. La studentessa risulta essere in sella ad una bici, ad un incrocio tra Padova e Teolo.

Cosa indossava Annabella Martinelli prima della scomparsa

La studentessa originaria di Teolo, in provincia di Padova, prima di sparire nel nulla la sera del 6 gennaio, appare in diverse foto tratte dai video registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Annabella Martinelli, prima della scomparsa, indossava dei jeans, una giacca a vento e uno zaino rosso.

Dettaglio importante, era in sella ad una bici e, probabilmente, si tratta di quella ritrovata.

Dietro al sellino si intravedono le pizze da asporto, comprate quella sera in cui non ha fatto più ritorno a casa.

Il percorso di Annabella Martinelli prima della scomparsa

La giovane di Teolo transitava in bici intorno alle 22.18 del 6 gennaio.

È passata davanti ad un distributore di benzina di Selvazzano Dentro.

Dopo circa 40 minuti ha superato il Municipio di Teolo.

Il percorso, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, termina alle 23.06 davanti a Villa di Teolo.

In questa zona sarebbe stata ritrovata la bicicletta della studentessa, i cartoni delle pizze e fiutate le sue ultime tracce.

Le indagini

Secondo le ultime ricostruzioni, riportate da AGI, Annabella Martinelli avrebbe pedalato da sola, la notte del 6 gennaio, dal centro di Padova fino ai Colli Euganei.

A circa 20 km da casa, avrebbe acquistato le pizze da asporto, che si vedono anche nelle immagini diffuse dai carabinieri.

Dopo le 23 si sarebbero perse le tracce della 22enne e il suo cellulare avrebbe anche smesso di agganciare celle e ripetitori.

Il fascicolo per sequestro di persona contro ignoti sarebbe una formalità per poter avviare tutti gli accertamenti del caso.

Le ipotesi sulla scomparsa di Annabella Martinelli

Nel corso della puntata del 14 gennaio di Dentro La Notizia, sono emerse due ipotesi che potrebbero esserci dietro la scomparsa della giovane di Teolo, in provincia di Padova.

La studentessa avrebbe potuto intraprendere uno dei due sentieri da sola, e perdersi, visto che con il passare dei giorni anche le tracce potrebbero essersi diradate.

L’altra ipotesi emersa è che avrebbe potuto incontrare qualcuno e per questo avrebbe lasciato la bicicletta.

Nel corso del programma è stato sottolineato come dopo le 23, la zona della Villa di Teolo ha scarsa illuminazione.