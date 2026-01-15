Annabella Martinelli scomparsa da Teolo, Giulia è stata l'ultima persona a vederla: "Non voleva il mio aiuto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una studentessa di 19 anni sarebbe l’ultima persona ad aver visto Annabella Martinelli prima della sua scomparsa da Teolo. La sera del 6 gennaio, la ragazza avrebbe incontrato la giovane con la bicicletta viola per strada. Le avrebbe chiesto se le servisse aiuto perché si trovava in una strada buia e fredda, ma la 22enne avrebbe risposto per tre volte che non ne aveva bisogno.

La testimonianza di Giulia su Annabella Martinelli

Come riporta Il Mattino di Padova, Giulia era in auto la sera del 6 gennaio e ha raccontato di aver incontrato Annabella Martinelli per strada tra le 23.25 e le 23.30.

“Le ho chiesto se avesse avuto bisogno di qualcosa, se la catena della bicicletta fosse caduta o avesse necessità di un passaggio. Io stavo salendo verso il centro di Teolo”, ha riferito la 19enne.

Annabella è scomparsa proprio la notte del 6 gennaio. Dagli ultimi fotogrammi e movimenti della sua carta si sa che ha percorso una ventina di chilometri, a bordo della sua bici viola, dalla città del Santo in direzione di Teolo, che si è fermata prima in una pizzeria a prendere due margherite e poi in un’altra a comprare delle bibite.

L’incontro con Annabella Martinelli

La supertestimone Giulia ha spiegato che era a bordo della sua auto, diretta al bar Centrale di Teolo, quando ha visto Annabella da sola per strada.

“C’era buio, faceva freddo e perfino un po’ di foschia, insomma una sera da lupi – ha raccontato aggiungendo di aver visto Martinelli poco prima della seconda serpentina.

La 22enne scomparsa era sul ciglio della strada, intenta a spingere la bici col manubrio. Trovandosi di notte in un posto buio e desolato, Giulia ha pensato di chiedere alla ragazza se avesse bisogno di soccorso.

Annabella però ha rifiutato i tentativi di aiuto e non sembrava essere in difficoltà.

Dove è stata vista Annabella

Nello specifico, Giulia ha detto di aver avvistato una figura femminile dopo “il primo tornante, che permette la salita da Villa di Teolo e con il quale ti lasci alle spalle l’autovelox”.

Quasi all’altezza della seconda serpentina, nella sua stessa direzione di marcia, c’era una ragazza giovane a piedi.

“Aveva uno zaino in spalla un po’ più piccolo di quelli che si usano a scuola ed era intenta a spingere, tenendola per il manubrio, una bici viola che tra l’altro mi è rimasta davvero impressa per il colore”, ha riferito la 19enne.

Senza telefono e senza pizze

Giulia ha affermato che Annabella fosse senza telefono e senza pizze e bibite. La 19enne ha detto che le è parsa tranquilla e di aver insistito almeno tre volte con la sua offerta di aiuto.

“Poi dentro di me ho detto basta, non volevo risultare molesta, né farle pensare fossi una malintenzionata”, ha aggiunto.

Giulia ha detto che Martinelli indossava una sciarpa voluminosa e un cappellino caduto quasi fino agli occhi. Quando ha lasciato la ragazza, le è sembrato che stesse per imboccare un sentiero sterrato situato sulla destra se si sale verso Teolo.

La testimonianza ai carabinieri

Quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Annabella e sono state mostrate le immagini della bici viola, Giulia ha riconosciuto la giovane incontrata per strada il 6 gennaio e ha subito contattato i numeri indicati per dare informazioni.

Dopo aver parlato con un parente della 22enne scomparsa, la testimone è stata contattata dai Carabinieri hai quali ha spiegato l’accaduto e indicato il luogo esatto dell’incontro. Intanto proseguono le ricerche in tutta la zona.

A Storie italiane, trasmissione in onda su Rai 1, è stato sottolineato come le stesse ricerche siano “ininterrotte”, con tanto di coinvolgimento di unità cinofile e speleologi.

I social bloccati

A Storie Italiane, inoltre, è stato spiegato che probabilmente un parente di Annabella Martinelli avrebbe bloccato i social network della scomparsa.