Annabella Martinelli scomparsa da Teolo vicino Padova dopo aver ordinato due pizze: chiuso il profilo Facebook

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza 22enne scomparsa da Teolo, vicino Padova, lo scorso 6 gennaio. Il profilo Facebook della ragazza è stato reso privato dai familiari, che hanno riferito di di non voler esporsi mediaticamente per non spaventare la ragazza “e chi potrebbe essere con lei”.

Le due pizze e gli ultimi spostamenti di Annabella Martinelli

La trasmissione Storie italiane ha ricostruito gli ultimi movimenti noti di Annabella Martinelli: la sera di martedì 6 gennaio, attorno alle 20, la ragazza è uscita di casa in bicicletta per andare a trovare un’amica.

Alle 22,08 è uscita da una pizzeria in zona Selvazzano dopo aver acquistato due pizze. Il titolare ha raccontato: “Un quarto d’ora prima aveva parlato con un mio dipendente per l’ordine, dopo è passata a ritirarle. Era incappucciata, faceva freddo. L’ho visto un po’ seria, era un po’ cupa“.

ANSA

Attorno alle 22,30-22,40, Annabella Martinelli ha acquistato una bibita nei pressi della sede del municipio del Comune nella frazione di Treponti.

Le telecamere del Comune l’hanno ripresa per l’ultima volta martedì 6 gennaio alle ore 22,49: era in bicicletta, diretta verso Teolo.

La bicicletta è stata ritrovata a 2,7 km di distanza, chiusa col lucchetto. L’ultima cella agganciata dal telefono cellulare è quella di Teolo.

Il presunto avvistamento di Annabella Martinelli

Alcuni escursionisti hanno riferito di aver visto Annabella Martinelli l’8 gennaio, ma, come sottolineato dalla trasmissione Storie italiane, non ci sono al momento riscontri che possano confermare questo presunto avvistamento.

Chiuso il profilo Facebook di Annabella Martinelli

Intanto, il profilo Facebook di Annabella Martinelli risulta chiuso.

I profili social della studentessa sono stati resi privati dai suoi stessi familiari che, a Fanpage, hanno spiegato di non voler esporsi mediaticamente per non spaventare la ragazza “e chi potrebbe essere con lei”.

Per la Procura di Padova, allo stato attuale, non ci sono elementi che farebbero pensare a una responsabilità di terze persone, anche se tutte le ipotesi rimangono al vaglio.

Secondo i familiari, Annabella era single e in famiglia non c’erano tensioni. Negli ultimi tempi la ragazza aveva messo da parte gli studi di Giurisprudenza. Un’amica ha raccontato di averla vista un po’ strana negli ultimi tempi.