Annabella Martinelli scomparsa da Teolo vicino Padova, si indaga per sequestro di persona contro ignoti

La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli. La 22enne, ricordiamo, è scomparsa da Teolo il 6 gennaio. Nel frattempo è stata rinvenuta la sua bicicletta nella frazione Villa di Teolo. Le indagini sono state aperte per consentire a tutte le forze di procedere a tutto campo, e il fascicolo per il momento resta contro ignoti.

Si indaga per sequestro di persona

La notizia è stata pubblicata dal Gazzettino e ripresa da Prima Padova. La Procura di Padova ha aperto un’indagine contro ignoti per sequestro di persona, nel contesto delle ricerche dopo la scomparsa della 22enne Annabella Martinelli da Teolo (Padova).

Come specifica la stampa locale, l’indagine è stata aperta per consentire ai carabinieri e ai vigili del fuoco di investigare a tutto campo nella speranza di un esito positivo.

Tante le ipotesi vagliate dalla Procura. Le due pizze acquistate da Annabella il 6 gennaio a Selvazzano lasciano intendere che la ragazza non fosse sola, anche se i titolari del locale hanno riferito di averla vista da sola. E da sola è apparsa la 22enne anche di fronte all’occhio elettronico che l’ha immortalata.

L’ultima traccia di Annabella Martinelli è la bicicletta viola assicurata con un lucchetto a Villa di Teolo, accanto alla quale sono stati rinvenuti i cartoni delle pizze e una bottiglietta d’acqua. L’ipotesi è che da quel punto la 22enne sia salita a bordo di un mezzo guidato da un conoscente.

La scomparsa di Annabella Martinelli

Come anticipato, la vicenda ha inizio il 6 gennaio. Alle ore 20 Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza nell’Università di Bologna, è uscita dall’abitazione di Teolo (Padova) in cui vive con i suoi genitori. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Il dispositivo della ragazza risulta spento e nel frattempo la famiglia, per evitare speculazioni, ha fatto sì che venissero chiusi i suoi profili Facebook e Instagram. Alle 21:45 Annabella ha ordinato due pizze da asporto presso una pizzeria di Selvazzano, contattata telefonicamente. Alle 22 la ragazza si è presentata al locale dove ha pagato il conto e si è allontanata.

Alle 22:50 – scrive Il Resto del Carlino – una telecamera di sicurezza l’ha immortalata mentre attraversa il centro di Villa di Teolo in bicicletta, sempre da sola e portando con sé le due pizze, probabilmente riposte nel cestino del mezzo.

Le ipotesi sulla 22enne di Teolo

Il Resto del Carlino scrive che da tempo Annabella Martinelli non sosteneva esami presso la sua Facoltà, ma anche che la ragazza aveva appena concluso una relazione sentimentale. Entrambe le situazioni hanno trovato riscontro: Il Resto del Carlino scrive che l’università avrebbe confermato la lunga assenza di esami e i genitori il suo stato d’animo prevalentemente malinconico.

Un periodo delicato, quindi, per la giovane scomparsa ma che per gli inquirenti potrebbe non essere rilevante come motivo della sua sparizione, né sarebbe sufficiente per una pista su un possibile gesto volontario. L’ipotesi, inoltre, è che Annabella sia partita per Bologna.