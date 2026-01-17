Annabella Martinelli trovata con un cerotto in bocca ma per chi indaga è suicidio, l'addio e l'uomo misterioso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Emergono nuovi elementi sul caso di Annabella Martinelli, la giovane scomparsa e poi trovata morta in una zona boschiva di Teolo, nel Padovano. A partire da un dettaglio inquietante: al momento del ritrovamento la 22enne aveva un cerotto che le copriva la bocca. L’ipotesi privilegiata resta quella del suicidio, secondo gli inquirenti sarebbe stata lei stessa a metterselo sulle labbra. C’è poi un piccolo giallo relativo a uno scambio sui social tra la ragazza e un uomo misterioso.

Annabella Martinelli trovata con un cerotto in bocca

Vanno avanti le indagini sulla morte di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria di Padova scomparsa la sera dell’Epifania e trovata morta giovedì 15 gennaio in un boschetto di Teolo, nei Colli Euganei.

La 22enne è stata trovata impiccata a un albero a ridosso della strada principale che porta al paese.

Nelle scorse ore, riporta il Corriere del Veneto, è emerso che la giovane aveva un grosso cerotto sulla bocca, fissato con una garza.

Un dettaglio inquietante ma che non sposterebbe nulla nelle indagini: gli inquirenti propendono per il suicidio, non ci sarebbero elementi per ipotizzare il coinvolgimenti di altri.

Secondo gli investigatori sarebbe stata la stessa ragazza a mettersi il cerotto sulle labbra: forse un gesto simbolico, oppure per non farsi sentire se avesse gridato.

Per chi indaga è suicidio

Dalla scena sul luogo del ritrovamento del cadavere fino ai messaggi di addio, tutto lascia pensare al gesto volontario.

Stando a quanto raccolto finora dagli investigatori, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, come ha spiegato il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli: “Al momento non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone”.

Nello zaino della ragazza sono stati trovati diversi bigliettini in cui Annabella Martinelli preannunciava il tragico gesto.

C’è poi una lunga lettera d’addio che i genitori avevano trovato nella sua camera alcuni giorni dopo la scomparsa, in cui la giovane avrebbe spiegato i motivi che l’avrebbero portata a togliersi la vita.

Maggiori certezze potrebbero arrivare dall’autopsia, previste per la giornata di martedì 20 gennaio.

L’uomo misterioso sui social

Nelle ultime ore è spuntato dai social anche un piccolo giallo relativo a uno scambio di messaggi con un uomo misterioso risalente a questa estate.

Nei messaggi, apparsi tra i commenti al profilo Threads di Annabella Martinelli, la 22enne scriveva: “Se crepo o mi succede qualcosa sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto”.

E poi ancora: “Sei diventato il mio stalker. T’individuo subito e ti porto ai Cpr a braccetto”. E lui: “Dicevi di non volerti zittire, ma io lo faccio per aiutarti”.

Stando alle verifiche svolte dagli inquirenti, non ci sarebbe però alcun collegamento con la morte della ragazza.

