Annabella Martinelli trovata morta impiccata a Teolo, per Roberta Bruzzone è suicidio: "Le pizze ultimo pasto"

Per Roberta Bruzzone, Annabella Martinelli si è suicidata. La nota criminologa lo ha affermato in diretta Tv commentando il ritrovamento della 22enne scomparsa da Teolo, nel Padovano, impiccata a un albero in una zona boschiva sui Colli Euganei. Secondo l’opinionista, la pista del suicidio, ritenuta al momento più probabile dagli inquirenti, sarebbe quella su cui puntare.

Il ritrovamento della 22enne morta a Teolo

Il corpo di Annabella Martinelli è stato ritrovato in un bosco tra due proprietà in località Villa di Teolo, a 9 giorni della scomparsa dall’abitazione in cui viveva con la famiglia nel comune del Padovano.

Il cadavere è stato avvistato tra la vegetazione da un passante, a distanza da un centinaio di metri dal palo a cui era stata incatenata la bicicletta della 22enne con il lucchetto, trovata insieme a due cartoni di pizza.

Secondo la testimonianza riportata da Il Mattino di Padova, l’ultima persona ad aver visto la studentessa sarebbe stata una ragazza, che l’avrebbe incrociata nella foschia della gelida sera del 6 gennaio, mentre imboccava sulla sua bici un sentiero sterrato che porta a Teolo.

La 22enne è stata ripresa intorno alle 23 dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore di Selvazzano, comune vicino dove si era fermata in una pizzeria per acquistare due pizze da portar via.

L’ipotesi del suicidio di Annabella Martinelli

Commentando la vicenda a La Vita in diretta su Rai 1, il conduttore Alberto Matano ha coinvolto Roberta Bruzzone per un parere sulla possibilità che Annabella Martinelli possa essere stata in compagnia di una persona.

“Allora, le ipotesi chiaramente oggi sono tutte al vaglio e giustamente devono essere approfondite – ha premesso la criminologa – A mio avviso però lo scenario suicidario è quello ad oggi maggiormente plausibile. È una ragazza che da quello che ho letto, anche se in maniera sommaria, parrebbe aver avuto delle criticità personologiche e diciamo anche una certa instabilità sul piano comportamentale”

Secondo la criminologa “il fatto stesso della scelta del luogo, simulare una morte come quella che insomma in questo momento stiamo illustrando e per coprire in qualche modo un omicidio e inscenare un suicidio con queste modalità è veramente complesso”.

“Quindi questo è un aspetto che a mio modo di vedere oggi lascia ampiamente intravedere l’ipotesi suicidaria come quella da privilegiare” ha aggiunto la nota psicologa.

La bicicletta e i due cartoni della pizza

Secondo Bruzzone, il ritrovamento dei due cartoni di pizza, che avrebbero inizialmente fatto ipotizzare la presenza di un’altra persona con lei, non sarebbe sufficiente a puntare sulla pista dell’omicidio:

“Le due pizze di per sé non è che necessariamente debba essere un elemento così dirimente, perché se io so che è il mio ultimo pasto, posso anche decidere di comprarmi le cose che mi piacciono di più”.

L’opinionista ha sottolineato infine come il fatto che la bicicletta sia stata assicurata alla catena con il lucchetto sarebbe un “altro parametro che non suggerisce quantomeno un’urgenza“.