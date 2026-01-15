Annabella Martinelli trovata morta impiccata a un albero a Teolo 9 giorni dopo la scomparsa, ipotesi suicidio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Annabella Martinelli è morta. La 22enne era scomparsa il 6 gennaio da Teolo, vicino Padova. Il cadavere è stato ritrovato nel bosco giovedì 15, 9 giorni dopo, in una zona dei Colli Euganei. Al momento, l’ipotesi è quella del suicidio: la ragazza si sarebbe impiccata a un albero, a poca distanza dove era stata recuperata la bicicletta.

Cosa sappiamo sulla morte di Annabella Martinelli

Le indagini hanno ricostruito gli spostamenti di Annabella Martinelli della sera del 6 gennaio, quando è scomparsa da Teolo, in provincia di Padova.

La 22enne, che studiava Giurisprudenza (a Bologna), aveva lasciato la casa (nel Padovano), in cui viveva insieme ai genitori e al fratello, circa 3 ore prima che le telecamere di videosorveglianza all’esterno del distributore di Selvazzano Dentro la riprendessero vicino alla sede del Comune di Teolo.

L’ultima sua immagine è delle 23:06 di martedì 6 gennaio, a Villa di Teolo.

Aveva detto alla madre che avrebbe trascorso la serata da un’amica, invece in sella alla sua bicicletta viola si era diretta sui Colli Euganei, percorrendo almeno 25 chilometri in salita, con temperature scese a -4°.

Il cadavere trovato in un giardino

Il cadavere è stato trovato impiccato a un albero a pochi metri dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola.

ANSA ha aggiunto che si trovava nel giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello sterrato su cui l’avevano cercata le unità cinofile, i vigili del fuoco e gli altri soccorritori.

Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ai microfoni di LaPresse ha spiegato che il cadavere era difficilmente individuabile per via della “folta vegetazione e degli abiti scuri” che indossava la ragazza.

Il corpo sarebbe stato notato da un passante: sarà portato all’Istituto di medicina legale di Padova per l’autopsia, disposta dalla Procura.

Le indagini sul suicidio

Sul posto ci sono sia il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, sia il magistrato titolare dell’indagine, Claudio Fabris, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Padova.

Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ha dichiarato a LaPresse che “sembra si sia suicidata“.

Il primo cittadino non ha escluso che nel giorno dei funerali potrebbe proclamare il lutto cittadino.

Le paure del padre

L’ipotesi è che Annabella Martinelli si sia suicidata.

Come riferito da La Stampa, sin da subito non si era escluso l’allontanamento volontario.

La 22enne si era anche lasciata da pochi mesi col fidanzato: il padre stesso avrebbe riferito agli inquirenti di avere paura che potesse essersi fatta del male.

L’incontro con Giulia

Lungo il percorso avrebbe incontrato anche una ragazza, Giulia, di 19 anni: quest’ultima, a bordo di un’auto, le aveva chiesto se avesse bisogno di aiuto, vedendola in difficoltà.

“Ho messo le quattro frecce e ho fatto scendere il finestrino del conducente. Volevo capire cosa stesse facendo in quel posto desolato e a un orario decisamente insolito. Le ho chiesto se aveva bisogno di qualcosa, se la catena della bicicletta era caduta o aveva bisogno di un passaggio. Io stavo salendo verso il centro di Teolo”.

Annabella Martinelli stava conducendo la bicicletta a mano, data la strada in salita, ha negato di avere bisogno di aiuto: così, la 19enne è ripartita in auto.

Giulia ha raccontato che due giorni dopo, leggendo la notizia della scomparsa, ha immediatamente telefonato ai familiari della 22enne, venendo successivamente contattata dai carabinieri.