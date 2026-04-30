Annalisa Corrado eurodeputata del Pd racconta gli abusi subiti a 16 anni da un prete nel Movimento Eucaristico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado ha raccontato in un’intervista di essere stata abusata per anni da don Sauro De Luca, responsabile nazionale del Movimento eucaristico giovanile, di cui Corrado faceva parte. De Luca è morto reo confesso e i suoi abusi erano noti al pubblico fin dal 2024. Corrado si è detta preoccupata che la notizia non fosse “girata”, ma la difficoltà di diffusione delle notizie sugli abusi su minori all’interno della Chiesa cattolica in Italia è un fatto già più volte appurato da diversi giornalisti, anche stranieri.

Il racconto degli abusi subiti da Annalisa Corrado

In un’intervista al sito Fanpage, l’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado ha rivelato di essere stata abusata per anni da Sauro De Luca, per anni responsabile nazionale del Movimento eucaristico giovanile (Meg), di cui Corrado ha fatto parte.

La parlamentare ha dichiarato di aver subito abusi “psicologici e sessuali” da parte di De Luca, ma di essersi resa conto della gravità di quanto accaduto soltanto anni dopo aver lasciato il Meg, attraverso un percorso di terapia.

ANSA

Corrado ha anche affrontato direttamente, accompagnata dal suo terapista, De Luca, che ha ammesso senza nessuna remora quanto fatto, affermando di essere stato “confuso” in quel periodo.

Tutti gli abusi documentati di Sauro De Luca

Il “periodo” di durata degli abusi di De Luca è stato però di 34 anni. Lo ha spiegato Corrado stessa, sottolineando che il prete è morto reo confesso e impunito.

De Luca è deceduto nel 2012, ma i suoi abusi sono emersi solo nel 2024, attraverso un’inchiesta interna del Meg e dei Gesuiti, di cui De Luca faceva parte.

Dall’inchiesta è emerso un diario che ha permesso di documentare che il primo caso di abusi da parte di De Luca è stato nel 1964 e l’ultimo nel 1998. In tutto le denunce contro De Luca riguardavano almeno una trentina di persone.

Perché le notizie sugli abusi su minori nella Chiesa in Italia non “girano”

Nell’intervista, Corrado si è detta preoccupata che nel 2024 la notizia che De Luca, un importante gesuita, avesse molestato minorenni per 30 anni nella totale impunità non fosse “girata” sulla stampa e non avesse creato un dibattito pubblico in Italia.

In realtà la mancanza di reazione da parte del pubblico italiano a queste vicende è nota ed è stata documentata sia da giornalisti italiani, ma soprattutto di recente da molti commentatori esteri.

Testate come l’Economist nel 2024, il Telegraph nel 2022 o agenzie come Ap sempre nel 2024 hanno dedicato articoli a questo ritardo italiano nell’affrontare la questione degli abusi su minori nella Chiesa.

È opinione comune, in questi articoli, che questo dipenda anche dall’incapacità della stampa nazionale di creare una grande inchiesta che sottolinei che gli abusi nella Chiesa non sono casi isolati, ma un problema sistemico, spesso aggravato dal mondo in cui la Chiesta stessa tratta i preti responsabili.

Cos’è il Movimento eucaristico giovanile

Il Meg è un movimento fondato nel 1915 in Francia. È considerato la sezione giovanile della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, ed è interno alla Chiesa cattolica.

Si rivolge ai giovani, proponendosi di guidare il bambino fin dall’età di cinque anni all’interno del proprio percorso di vita. In Italia la sua direzione è affidata ai Gesuiti.

De Luca ha fondato la sezione italiana del Meg nel 1967, tre anni dopo il primo caso di abuso documentato a suo carico.