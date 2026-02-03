Annalisa Cuzzocrea attacca Vannacci che lascia la Lega, "è un razzista puro e parla come i neonazisti"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Annalisa Cuzzocrea ha definito Roberto Vannacci “un razzista puro” e uno che “parla come i neonazisti”. Commentando l’uscita del generale dalla Lega, la giornalista ha spronato la maggioranza e Giorgia Meloni a decidere cosa fare: “Il rischio è che lo vogliano tenere dentro con quelle idee, o che inseguano queste idee per batterlo”.

Annalisa Cuzzocrea contro Vannacci

A Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, Annalisa Cuzzocrea ha commentato l’uscita del generale Vannacci dalla Lega di Salvini.

“Salvini non lo vuole più con la Lega ma il resto della maggioranza che fa?”, si è chiesta la giornalista.

ANSA

Poi ha aggiunto: “Quando, come diceva Marco Travaglio, le prossime elezioni politiche si giocheranno anche con un 2% decisivo, se i sondaggi daranno quel 2% a Vannacci il centrodestra lo tiene dentro? E se lo tiene dentro, tiene dentro quelle idee?”.

Vannacci “è un razzista puro”

La Cuzzocrea ha proseguito il suo ragionamento: “Con Vannacci noi stiamo parlando della X Mas, i cui eroi andrebbero insegnati a scuola, del fatto che probabilmente è uscito dal gruppo de Patrioti al Parlamento europeo e pare che vada nel gruppo dove ci sono i neonazisti“.

“Nel suo manifesto ha scritto che anche se gli immigrati entrano in regola e rispettano le leggi, anche se lavorano non saranno mai italiani, quindi siamo al razzismo puro e dichiarato“, ha aggiunto.

Lilli Gruber poi ha sottolineato: “Vannacci nel suo manifesto ha scritto che la sua destra è pura, coerente, identitaria, forte orgogliosa e non moderata. Per lui viene prima l’Italia, poi lo Stato, le istituzioni e infine il diritto, che è abbastanza inquietante per chi crede nella democrazia”.

Vannacci fuori dalla Lega, e ora?

Secondo Annalisa Cuzzocrea poi “il rischio è che lo vogliano tenere dentro, o che inseguano queste idee per batterlo. La Meloni deve scegliere” cosa fare nei confronti del generale.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. “Proseguo la mia strada da solo”, ha detto, ammettendo che il simbolo “Futuro Nazionale da oggi è una realtà”.

Il 26 gennaio, con il deposito di “Futuro Nazionale” all’ufficio dei brevetti europei, si era fatto un passo decisivo verso la rottura Lega/Vannacci.

“Un soldato non abbandona mai il proprio posto”, ha commentato Salvini, che si è detto deluso soprattutto per “averlo accolto quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo”.