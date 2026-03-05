Annalisa De Simone, la scrittrice in teatro: “Scrivo per capire, per essere amata”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Una piscina vuota. Un corpo che resta in piedi anche quando l’acqua non c’è più. È da questa immagine che nasce Gertrude, il primo testo teatrale di Annalisa De Simone, prodotto dal Teatro di Roma e diretto da Mario Scandale, in scena al Teatro Torlonia dal 5 al 15 marzo. Dopo anni di romanzi, articoli, ruoli istituzionali nel mondo della cultura, Annalisa De Simone sceglie la scena per raccontare una donna che Shakespeare aveva lasciato ai margini: la madre di Amleto. Non per assolverla, non per condannarla. Per guardarla da vicino. Scrittrice nata a L’Aquila nel 1983, romana d’adozione, De Simone ha attraversato la narrativa con libri che indagano relazioni, amicizie, legami amorosi, sempre nelle loro zone meno pacificate. È stata presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo, consigliera di amministrazione di Cinecittà, oggi è consulente e producer per Rai Fiction. Ma quando le si chiede chi è, senza titoli, risponde che non sa ridursi in sintesi, che sarebbe un modo per sciupare qualcosa. Si definisce semplicemente “scrittrice”. E nell’essere artista riconosce un privilegio: la passione. Gertrude nasce da un’urgenza fisica. «L’ho immaginata da subito sopra un palco», racconta. Non poteva essere un romanzo, perché il dolore e l’amore, in questa storia, non sono simboli ma carne. Sono incarnati. Per la prima volta, la voce femminile che nei suoi libri si muove nella pagina qui prende corpo, respira, le parla durante le prove. È una gioia, dice Annalisa De Simone, incontrare il personaggio e sentirlo vicino. Ma è anche un piccolo trauma: lasciare che le proprie parole vengano abitate da altri, accettare che il ritmo cambi, che qualcosa sfugga. Poi arriva lo stupore. Le parole non sono più solo sue. Si aprono. Nel suo sguardo non c’è mai volontà di manifesto. Scrivere non è un gesto politico, ma un gesto del cuore e del corpo. Scrive per capire. Scrive per essere amata. E, mentre Annalisa De Simone racconta Gertrude, madre giudicata, donna desiderante, regina sotto pressione, emerge una riflessione più ampia sul nostro tempo: la paura di rischiare, le vite condotte in sottrazione, il bisogno di protezione che soffoca il desiderio. «La vita è rischio, non quiete», dice. E l’amore, anche quando destabilizza, resta una scoperta. C’è il potere, che la attrae e la spaventa. C’è il terrore del fallimento, la paura dell’irrilevanza. C’è la fragilità di chi sente ancora di dover essere all’altezza. Ma c’è anche una conquista: non vivere più sotto lo sguardo degli altri, permettersi di essere indolente, malinconica, leggera. Restare autentica è la forma più semplice di difesa. Quando tutto si svuota, come quella piscina che è insieme ventre e abisso, ciò che la salva sono le storie. La fantasia. È lì che continua a restare a galla.

Gertrude è il suo primo testo teatrale. Che cosa l’ha costretta a scriverlo proprio per la scena e non in forma di romanzo?

“L’ho immaginata da subito sopra un palco, desideravo darle corpo, e in effetti è venuto fuori uno spettacolo in cui il dolore e l’amore non sono mai simbolicizzati, ma sono incarnati nella protagonista”.

Ha spesso lavorato sulla voce femminile nei suoi libri. Cosa cambia quando quella voce deve rappresentarsi in un corpo reale, davanti a un pubblico?

“Una gioia! Avere un personaggio che ti parla e condivide con te i suoi dubbi su quella parola o quell’azione è il sogno di ogni scrittore, per la prima volta mi è stato concesso di incontrare la persona di cui scrivevo e di sentirla vicino a me nel processo”.

Scrivere teatro significa accettare che le proprie parole diventino anche degli altri. È una forma di perdita di controllo o di fiducia?

“La perdita di controllo è stata un piccolo trauma. Quando si scrive si dà un ritmo preciso alle parole e quel ritmo difficilmente verrà replicato come lo avevi pensato tu, capita allora che ti sembri tutto sbagliato. Poi, invece, lo stupore: mi sono accorta che le mie parole avevano mille possibilità e che grazie ai professionisti che le incarnavano viaggiavano lungo orizzonti che non avevo immaginato”.

Nel raccontare lo spettacolo, parla di “ribaltamento prospettico”. Questo gesto è politico prima ancora che artistico?

“La mia scrittura non è mai un gesto politico, rubo le parole da Natalia Ginzburg: ‘è necessario scrivere e pensare con il cuore e col corpo, e non già con la testa e col pensiero’”.

Quando scrive, sente di dover dimostrare qualcosa o di dover semplicemente capire qualcosa?

“Sono lontana dagli anni in cui volevo dimostrare qualcosa, per fortuna. Scrivo per capire, per essere amata”.

Gertrude è una madre giudicata, una donna desiderante, una regina sotto pressione. In quale di queste dimensioni si è sentita più esposta mentre la scriveva?

“Non mi sento mai esposta mentre scrivo: faccio finta che quello che scrivo non lo leggerà o non lo vedrà nessuno, altrimenti finirei per censurarmi. Mi sentirò esposta il giorno della prima (intervista realizzata il 3 marzo, ndr)… c’è già un certo panico, ma è un’ansia vitale”.

Ha detto che non voleva assolverla né condannarla. È una posizione che vale anche per se stessa?

“Figuriamoci, io mi condanno ogni giorno. Per fortuna con i miei personaggi sono più indulgente (ride, ndr)”.

Quanto le interessa raccontare l’ambiguità rispetto alla purezza?

“L’ambiguità è il cuore di ogni storia perché è lì, nelle zone grigie, che ci sentiamo invischiati nella vita dei personaggi e che li sentiamo vicini. La purezza non è interessante perché non è una manifestazione di vita, ma un manifesto. Non si scrive per fare pubblicità”.

Gertrude vive dentro lo sguardo degli altri: il figlio, il marito, il regno. Lei quanto vive dentro lo sguardo altrui?

“Ho imparato a non subire più lo sguardo degli altri, ci sono voluti anni per riuscire a farlo”.

In Gertrude il desiderio “non è mai innocente”. Per lei l’amore è più forza vitale o più rischio?

“È un rischio, ma è un rischio vitale, e mi spiace che il mondo stia allevando persone così spaventate dal ribaltamento o dagli imprevisti da mettersi in protezione. Sempre più spesso vedo vite che sono condotte in sottrazione, che puntano a uno spazio autarchico – non sono pronto per un sentimento, in questo momento sono concentrato su di me – quando invece è nella nostra natura rischiare. La vita è rischio, non quiete”.

Ha spesso scritto di relazioni, di legami, di incomprensioni. L’amore è ancora un territorio di scoperta o ormai di disincanto?

“L’amore è una scoperta, persistono nei legami tante ombre che non si rischiareranno mai. Ogni romanzo e ogni storia, in fondo, sono racconti d’amore”.

Quanto pesa la colpa nel modo in cui le donne vivono il desiderio?

“In Gertrude molto, perché il suo amore viene giudicato dal figlio come illegittimo, ma non ci si può proteggere da un desiderio. È lui che ci governa, non il contrario. Vale per gli uomini e per le donne”.

Gertrude ama un uomo che il mondo considera sbagliato. Le interessa raccontare l’amore quando è fuori tempo, fuori norma, fuori giudizio?

“‘Vissero felici e contenti’ difficilmente può trasformarsi in un incipit, sarà per sempre un epilogo: le storie si nutrono di conflitti e non di aderenza alle norme”.

Nella sua esperienza personale, l’amore è stato più fondativo o più destabilizzante?

“Entrambe le cose. Ho amato chi mi ha insegnato il mondo attraverso il suo sguardo. E ho affrontato il dopo, la fine”.

Ha anche attraversato ruoli istituzionali importanti, oltre alla scrittura. Il successo in quanto affermazione professionale le ha dato libertà o nuove forme di pressione?

“Libertà. Ho la fortuna di guadagnare con il lavoro che ho sempre sognato, quello che ha a che fare con le storie e con le emozioni. Lavorare in quei mondi dove teatro, cinema, fiction e narrativa si incontrano e si contaminano mi permette di porre al centro sempre la stessa cosa: la scrittura, la cura del dettaglio”.

C’è una parte di sé che sente di dover sempre essere “all’altezza”?

“Certo. Si nutre di fragilità e di rabbia”.

La performance è diventata una richiesta costante, soprattutto per le donne. Si sente chiamata a performare anche nella vita privata?

“Prima sentivo il bisogno di aderire a certi modelli, ora mi permetto di essere profondamente me stessa: a volte indolente e malinconica, altre leggera”.

Quanto è difficile restare autentici quando si è visibili?

“È semplice, invece. Per esporsi al giudizio di un pubblico, la strada più naturale è quella di essere in difesa di sé. È molto più difficile adattarsi, perché nessuno sa come fare realmente, cosa gli è richiesto, in che modo garantirsi l’approvazione degli altri. Se sai di non esserti snaturato, questa è la tua forza”.

Si sente più scrittrice, intellettuale, autrice, o semplicemente un’artista?

“Scrittrice”.

Ma artista lo è sempre. Che cosa significa per lei“essere artista” in un tempo che chiede produttività continua?

“Essere graziata da un previlegio: la passione”.

L’arte deve consolare o disturbare?

“Deve buttare un lumicino fra le ombre”.

Ha paura dell’irrilevanza?

“Certo”.

Che rapporto ha con il fallimento?

“Pessimo, ne ho il terrore”.

Gertrude ha potere, ma non controllo sulle conseguenze. Che rapporto ha con il potere, anche quello culturale?

“Lo temo e lo bramo. Mi spaventa perché il principio del potere è una ineluttabile capacità di sopportare l’odio. Lo bramo perché ti dà margini d’azione, più libertà”.

Se dovessi dire chi è Annalisa De Simone oggi, senza ruoli, senza titoli, senza biografia, cosa direbbe?

“Non so ridurmi in sintesi, mi sembra di sciuparmi”.

Che cosa la spaventa di più: non essere amata o non essere compresa?

“Non essere amata”.

E cosa la salva, quando tutto si svuota come quella piscina in Gertrude?

“Le storie, la fantasia”.