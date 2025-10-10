Annalisa elogia le manifestazioni in piazza per Gaza, "mi hanno emozionata, non è un discorso politico"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’occasione sono le interviste di presentazione del suo ultimo album “Ma io sono fuoco”. Come accade spesso a tanti artisti, anche la cantante Annalisa ha parlato di quanto sta accadendo in questi mesi a Gaza e ha espresso il suo parere sulle manifestazioni in piazza per la pace. L’artista ha lodato la scelta di schierarsi e far sentire la propria voce in un periodo storico così particolare. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha posto l’accento più sulla sensibilità dei manifestanti che sul loro colore politico.

Le dichiarazioni di Annalisa su Gaza

A Il Corriere della Sera Annalisa Scarrone ha risposto senza mezzi termini ad una domanda diretta su cosa ne pensa dei manifestanti scesi in piazza per Gaza.

La cantante ha spiegato di aver visto giornate emblematiche e difficili, ma che tutto ciò le lasciato un sentimento positivo.

IPA Annalisa durante un suo concerto

“Pensare ai bambini che muoiono e alle famiglie che non hanno più una casa non è un discorso di appartenenza politica” ha evidenziato l’artista.

La stessa Annalisa si è detta emozionata per la partecipazione così grande.

Per lei significa che sono in tanti riflettere sulla fortuna che si ha rispetto a chi vive l’orrore della morte e della guerra.

La voglia di partecipare

A La Repubblica ha parlato anche di speranza vedendo la gente in piazza nonostante tutto l’odio che si respira “intorno a noi”.

Annalisa si è poi schierata apertamente a favore delle manifestazioni per Gaza “ho avuto la voglia di partecipare, ho percepito che la gente ci tiene, e meno male”.

Ha inoltre aggiunto “stiamo parlando di qualcosa che va oltre tutto, di gente che muore e che cerca di sopravvivere”.

Gli artisti per Gaza

Annalisa non è l’unica artista che ha scelto di esprimersi su Gaza.

Durante un suo concerto a Napoli, Marco Mengoni ha esposto la bandiera palestinese, così come fatto anche da Gaia e Elodie.

Fiorella Mannoia ha parlato invece di “eccidio di civili inermi”, mentre è diventato virale il video di Elisa che piangeva per la Flotilla rivolgendo un appello diretto alla premier Giorgia Meloni.