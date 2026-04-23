Annamaria Bernardini De Pace, l'avvocata che non esce mai da sola per paura: "Molti mi vorrebbero morta"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Annamaria Bernardini De Pace si confessa tra carriera e vita privata. Dalle minacce che la costringono a non uscire mai sola al bullismo subìto in collegio, fino al successo nato da un consiglio di Montanelli. La matrimonialista dei VIP, che ha seguito i casi di Totti e Al Bano e difeso l’ex genero Raoul Bova, presenta la sua autobiografia rivelando un’incrollabile fiducia nella giustizia.

L’autobiografia di Annamaria Bernardini De Pace

Annamaria Bernardini De Pace ha recentemente pubblicato la sua nuova opera autobiografica, intitolata “Sentimenti e sentenze”. Nel volume, l’avvocata ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, affrontando con decisione il tema della propria sicurezza personale.

Come già dichiarato in passato durante la trasmissione Belve, la matrimonialista vive sotto scorta privata da quasi vent’anni: “Da 18 anni esco sempre col mio autista, non sono mai sola”, ha spiegato, riferendo di aver ricevuto minacce pesanti a causa della sua attività professionale.

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Per l’avvocata “molta gente mi vorrebbe morta, ho quasi paura a uscire”. Tra gli episodi più gravi citati dalla professionista figura il ritrovamento, in passato, di un ordigno rudimentale posizionato davanti alla porta della sua abitazione.

Il ruolo di Indro Montanelli

La carriera di Bernardini De Pace, oggi tra le matrimonialiste più influenti d’Italia, è stata profondamente influenzata da un consiglio di Indro Montanelli. Inizialmente dedita al diritto d’autore, fu lo storico giornalista a suggerirle di cambiare ambito: “Mi disse che i divorzi sarebbero aumentati e io mi sarei arricchita. Aveva ragione”.

L’avvocata ha ricordato i primi anni di attività segnati da forti rinunce economiche, avendo scelto di non chiedere il mantenimento all’ex marito dopo la propria separazione: “Ho avuto anni da fame: non andavo dal parrucchiere, non viaggiavo, ho anche venduto vestiti”.

Nella sua lunga attività legale, ha curato i divorzi di alcuni dei personaggi più noti del panorama italiano. Tra i casi più celebri figurano la separazione tra Al Bano e Romina Power e quella, più recente, tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Riguardo al rapporto con i clienti famosi, l’avvocata ha spesso sottolineato come molti di essi ritenessero, erroneamente, di poter compensare le sue prestazioni professionali attraverso la semplice visibilità mediatica derivante dal legame tra i loro nomi.

Le esperienze difficili e la difesa di Raoul Bova

Il libro approfondisce anche episodi privati, dalle molestie subite da giovanissima al bullismo affrontato durante il periodo scolastico in collegio: “Venivo chiamata terrona e tettona, ma ho deciso di fare i compiti per tutti e gli insulti sono terminati”.

Più recentemente, Annamaria Bernardini De Pace è tornata al centro delle cronache per aver assunto la difesa dell’ex genero, l’attore Raoul Bova, in un processo che lo vedeva vittima di un tentativo di estorsione.

Nonostante i dissapori pubblici seguiti alla fine del matrimonio tra l’attore e sua figlia, Chiara Giordano, l’avvocata ha scelto di sostenere Bova elogiandone l’integrità morale: “Lui, per me, è una delle persone più buone al mondo. Sono fiera di lui per non aver accettato il ricatto”.

Oltre all’impegno professionale, l’autobiografia tocca anche la sfera sentimentale attuale dell’avvocata, citando il legame ventennale con un uomo di nome Dino, pur ribadendo la propria indipendenza: “Non chiedo, non controllo e soprattutto non possiedo”.