Annamaria Damone minacciata a San Severo, bomba esplosa davanti alla porta di casa della consigliera comunale

La consigliera comunale dell’opposizione di San Severo (Foggia), Annamaria Damone, ha subito una pesante intimidazione. Qualcuno ha fatto esplodere una bomba davanti alla sua abitazione. Il fragore si è sentito in tutto il quartiere, l’onda d’urto ha danneggiato due auto parcheggiate in strada.

La bomba davanti casa di Annamaria Damone

Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata del 21 gennaio, intorno alle 23.00, davanti all’abitazione della consigliera comunale di San Severo (Foggia) Anna Maria Damone.

Nessuno è rimasto ferito ma il boato ha spaventato tutti i residenti nella zona.

L’onda d’urto ha danneggiato due veicoli parcheggiati lungo la strada e non di proprietà della consigliera.

Al momento dell’esplosione, Damone era in casa con il marito e i suoi due figli.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. L’episodio richiama quanto accaduto pochi mesi fa al giornalista Sigfrido Ranucci, anche davanti la sua casa a Roma è stato fatto esplodere un ordigno.

Il racconto di Annamaria Damone

Anna Maria Damone, appartenente al gruppo politico Con, è anche medico della struttura di Nefrologia e dialisi dell’ospedale cittadino.

La donna ha raccontato che intorno alle 23:00 ha avvertito il boato.

“Ero in casa con la mia famiglia, i miei due figli. Non riesco a spiegarmi l’accaduto. Sono una consigliera comunale di minoranza, ma la mia principale attività è quella di medico in servizio presso il reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale del posto. Non c’è mai stato alcun alterco né con pazienti né con i cittadini, né sul fronte politico. Non riesco davvero a capire come sia potuto accadere”, ha detto all’Ansa.

Damone è stata eletta nelle amministrative del 2024 ed è alla sua prima esperienza politica come consigliera comunale.

La solidarietà alla consigliera comunale

Annamaria Damone è una consigliera comunale che fa parte del gruppo “Con“. Il suo movimento, dopo l’accaduto, ha subito espresso solidarietà.

“Si tratta di un episodio inquietante e inaccettabile – hanno fatto sapere – che desta forte preoccupazione e colpisce la serenità delle persone coinvolte e dell’intera comunità. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione e auspichiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto. Ad Anna Maria Damone e ai suoi familiari va la vicinanza sincera in questo momento difficile”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche il consigliere regionale di Fdi Giannicola De Leonardis e la consigliera regionale del M5s Rosa Barone.

Giannicola ha espresso “solidarietà alla consigliera comunale di San Severo, Anna Maria Damone, per il grave e vile attentato subito”.

“Una notizia che addolora poiché che colpisce duramente la serenità di una famiglia oggetto di un attacco violento mentre si trovava nella propria abitazione che dovrebbe essere luogo in cui vivere, in sicurezza, i propri affetti. Un episodio grave – ha proseguito – e che non accade per la prima volta nel territorio di Capitanata dove altri amministratori locali, in passato, sono stati oggetto di intimidazioni da parte di chi, evidentemente, pensa di intimidire chi fa politica attraverso gesti criminali”.

Anche per Barone quanto accaduto “non è accettabile” e ha espresso vicinanza a Damone da parte di tutto il M5S.

“L’intera comunità, che è fatta di persone perbene – è poi stata la richiesta della consigliera regionale – deve fare rete intorno a lei. Auspichiamo che vengano individuati al più presto gli autori di questa vile intimidazione. Simili episodi di violenza sono campanelli di allarme che richiedono una risposta immediata”.

L’intervento della sindaca Lidya Colangelo

A nome del consiglio e della giunta comunale, la sindaca di San Severo Lidya Colangelo ha fermamente condannato “la bomba carta fatta esplodere dinanzi all’abitazione della consigliera comunale di San Severo Annamaria Damone”.

“Confidiamo nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, siamo convinti che la verità si conoscerà presto e gli autori saranno individuati. È un episodio davvero triste, un attentato dinamitardo vile, che ha colpito una persona perbene ed una professionista seria, competente e stimata da tutti. Cara Anna Maria hai tutti noi accanto a te”, ha concluso la sindaca.