Annamaria Fittipaldi, l'intervista prima di Sanremo Vibes: “L’attesa è la mia condizione permanente”

L’attesa, per Annamaria Fittipaldi, non è un intervallo tra un traguardo e l’altro. È una dimensione stabile, quasi una postura dell’anima. L’ha accompagnata negli anni della formazione lontano da casa, quando dalla Basilicata si è trasferita a Roma per studiare e mantenersi da sola. L’ha messa alla prova nel mondo dello spettacolo, dove talento e studio non sempre bastano e la fortuna gioca un ruolo decisivo. E continua a interrogarla oggi, mentre tiene insieme il lavoro, l’insegnamento e la maternità. Attrice e conduttrice, fondatrice di una scuola di teatro per bambini, Annamaria Fittipaldi ha costruito il proprio percorso intrecciando rigore e adattabilità. Ha imparato a rallentare, a cambiare direzione, a rimettersi a studiare quando necessario. Ha lasciato alle spalle l’urgenza di arrivare subito e ha scelto una misura più personale del successo, legata alla coerenza e alla serenità. Su San Marino Tv Annamaria Fittipaldi conduce tutte le sere alle 18.30 Sanremo Vibes, un format itinerante che durante la settimana del Festival racconta la città oltre il Teatro Ariston. Non solo il palco ufficiale, ma il sottobosco creativo che anima Sanremo: artisti in cerca di opportunità, artigiani, professionisti, sogni che si muovono ai margini dei riflettori. Un racconto quotidiano che amplia la prospettiva e restituisce al Festival la sua dimensione più umana.

Che cos’è Sanremo Vibes, il programma che conduce su San Marino Tv con Federico Fashion Style?

“Sanremo Vibes è un contenitore che racconta ciò che accade fuori dall’Ariston, pur restando pienamente dentro il Festival. Quando si pensa al Festival di Sanremo, l’immagine va subito al teatro. In realtà, per tutta la settimana la città vive un fermento che pochi conoscono. Oltre al palco Suzuki, con gli artisti inseriti da Carlo Conti nella scaletta ufficiale, arrivano performer da tutto il mondo: comici, pittori, cantanti in cerca della propria opportunità. Il Festival non è soltanto l’Ariston, ma anche l’energia che si diffonde in tutta la città: un evento di questa portata merita di essere raccontato nella sua interezza”.

È un programma costruito “on the road”?

“Sì, è un progetto itinerante, realizzato tra le persone, per mostrare ciò che accade davvero. Raccontiamo gli artisti, l’artigiano, lo chef e tutte le realtà che gravitano attorno a un evento di tale dimensione. Ogni giornata è diversa, perché seguiamo soprattutto ciò che accade durante il giorno. Tuttavia, ciò che avviene la sera sul palco influenza inevitabilmente l’atmosfera del giorno successivo fuori dall’Ariston. È un dialogo continuo tra interno ed esterno”.

Non è possibile concedersi un attimo di pausa.

“Esattamente. Sanremo è come una lavatrice: si resta nella centrifuga per sette giorni. Non si tratta solo delle cinque serate, ma dell’intera settimana. È un ritmo incessante”.

Attesa, frenesia e sogni sono le tre parole usate per descrivere Sanremo Vibes. Cos’è l’attesa per lei? Quanta gliene è servita lungo il suo percorso?

“Tantissima, forse siamo ancora in attesa. Chi sceglie un mestiere davanti alle telecamere, nel mondo dello spettacolo, ma anche dietro le quinte, vive di attese. L’attesa è centrale. Occorre saper attendere senza restare fermi. C’è l’attesa del debutto, del successo, dell’occasione giusta. E talvolta si attende anche quando l’occasione non arriva, pronti a coglierne un’altra. È una condizione costante”.

Dal punto di vista psicologico, che esperienza è stata per lei l’attesa?

“Da bambina, e fino a qualche anno fa, è stata una fase complessa. Nel teatro, nel cinema e in televisione convivere con l’attesa richiede equilibrio. A un certo punto ho scelto di costruire un’alternativa mentre aspettavo. Ho fondato una scuola di teatro per bambini. È diventata il mio punto di riferimento: un luogo in cui fermarmi mentre attendo il prossimo traguardo. Poi si cresce. La maternità ha cambiato il mio modo di attendere. Con il tempo si impara a farlo con maggiore serenità. Non significa annullarsi o mettere da parte la carriera, ma vivere l’attesa con una prospettiva diversa”.

Fino a qualche anno fa era allieva, oggi è insegnante. Che tipo di allieva è stata?

“Un’allieva impaziente. Torniamo sempre all’attesa. Ho studiato con il maestro Enzo Garinei, che ripeteva: impariamo la tecnica e le regole, ma poi bisogna salire sul palcoscenico. Si apprende il mestiere facendolo. Successivamente ho avuto la fortuna di incontrare un altro maestro, Pippo Baudo, con Rai Lab, il laboratorio per nuovi talenti della Rai. Anche lì il principio era chiaro: non basta definirsi conduttrice, bisogna esercitare quel ruolo. Mi sentivo sospesa tra due strade: l’attrice, chiamata a interpretare qualcun altro, e la conduttrice, chiamata a essere se stessa. Volevo sperimentare subito, mettermi alla prova in ogni ambito”.

Quanto ha contato il desiderio di essere vista?

“Occorre essere onesti: chi svolge questo mestiere ha una componente egocentrica. In fondo, è una caratteristica comune. Da dove nasce? Dal bisogno di comunicare. Ognuno sceglie il proprio linguaggio: danza, pittura, radio, conduzione, palcoscenico o telecamera. È il desiderio di esprimere ciò che si ha dentro. Talvolta è anche la convinzione che quella sia la via più autentica per raccontarsi. Può sembrare una risposta retorica, ma in parte si tratta anche di contribuire a migliorare il mondo. La cultura è la base del cambiamento. Anche la mia scuola di teatro nasce da questa idea: offrire ai ragazzi uno spazio per esprimersi attraverso la cultura, in un contesto esterno spesso complesso”.

Ha mai messo in discussione il suo percorso?

“Moltissime volte. Accade spesso di avere la sensazione che non sia sufficiente. Si sceglie una direzione, poi si comprende che occorre cambiare, tornare a studiare, reinventarsi. Talvolta nemmeno la nuova strada funziona, e si ricomincia. A un certo punto bisogna unire le esperienze e trovare una propria sintesi. Il resto lo dirà il tempo”.

Che elemento è rimasto stabile in lei, nonostante i cambiamenti?

“La volontà di studiare e di progredire partendo da basi solide. Questo non è mai venuto meno. Ancora oggi, di fronte a una novità, occorre formarsi. La preparazione per me resta fondamentale”.

Formazione e talento: cosa ha inciso di più?

“La formazione e il talento hanno avuto entrambe, un ruolo importante. A ogni modo, serve anche una buona dose di fortuna. Oggi, a trentotto anni, posso dire che la preparazione è fondamentale, soprattutto in questo momento storico, ma senza circostanze favorevoli è difficile andare lontano”.

Ritiene che la fortuna le sia mancata?

“Forse sì. Non mi lamento, però, perché la mia formazione resta un patrimonio solido. I titoli prestigiosi sono gratificanti, ma da soli non bastano, soprattutto nel contesto attuale”.

Qual è stato il sacrificio più grande di questo percorso?

“Studiare all’università e in accademia mentre mi mantenevo da sola, fin dai vent’anni. Non sono romana: mi sono trasferita a Roma a diciotto anni, da Lauria, in Basilicata. All’inizio c’è l’entusiasmo del cambiamento, poi ci si confronta con la realtà: vivere in una grande città, studiare e lavorare contemporaneamente non è semplice. Ho frequentato il Dams a Roma Tre. Il sacrificio più grande è stato fare il doppio per poter arrivare a ciò che desideravo davvero”.

Che cosa ha lasciato alle spalle e che cosa ha scoperto di sé?

“Ho lasciato la presunzione di poter arrivare subito ai massimi livelli, di essere riconosciuta per strada. Non è più una priorità. Oggi conta vivere del mio lavoro ed esserne felice. Ho, dunque, scoperto la capacità di adattarmi. La strada non è lineare: ci sono curve, rallentamenti, soste. Occorre imparare a cambiare direzione quando necessario”.

Ha imparato a rallentare?

“Sì. A rallentare, a cambiare direzione e a fermarmi quando serve”.

Frenesia: è difficile lavorare con i sogni in un mondo che cambia così velocemente?

“È difficile, ma anche stimolante. Si parte con un’idea precisa, poi bisogna rimetterla in discussione. Restare fermi non è possibile. Se il mondo cambia, occorre evolvere con lui. Fatico ancora a gestire i social, ad esempio. Ne riconosco il valore come strumento di comunicazione e di lavoro, ma non si può improvvisare: richiedono competenza e consapevolezza. Bisogna comprendere la direzione in cui si muove il contesto attuale e seguirla, senza restare ancorati a modelli superati. Si raggiunge un traguardo e subito se ne presenta un altro. È un processo continuo”.

Che rapporto ha con l’immagine?

“L’immagine per me è stata a lungo una condanna. Non sono spontanea davanti a un obiettivo quando l’attenzione è rivolta solo all’aspetto esteriore. Non amo farmi fotografare: mi irrigidisco e non mi riconosco. Viviamo in un’epoca in cui l’apparenza è centrale. Negli ultimi anni ho smesso di attribuirle un peso eccessivo. In passato ne soffrivo di più. Non sono molto alta, misura un metro e cinquanta. All’inizio era un limite che sentivo. Poi ho accettato la mia fisicità: non sarò mai la figura statuaria o la femme fatale: sono semplicemente me stessa. Se questo basta, bene; altrimenti va bene comunque. Gli occhi chiari, invece, li considero un punto di forza. È forse l’unico elemento estetico che riconosco come vantaggio”.

Si è mai sentita incasellata?

“In parte sì. Anche la scelta di diventare bionda è stata una strategia: ho scelto un’immagine più riconoscibile. C’era anche una motivazione pratica, legata ai capelli bianchi (ride, ndr). Ma, al di là di questo, l’unico vero vantaggio estetico che mi riconosco restano gli occhi chiari”.

Che cosa ha cambiato in lei il passaggio da figlia a genitore?

“Ha cambiato tutto. L’ansia per il lavoro, che prima sembrava centrale, diventa irrilevante rispetto a quella per una figlia. Si comprende il legame profondo e la paura che un genitore può provare verso un essere che è parte di sé. È un cambiamento immediato. Ci si mette nei panni dei propri genitori e si comprendono tante raccomandazioni. Allo stesso tempo si capisce che non si può proteggere un figlio da ogni esperienza. Si possono condividere i propri errori, ma la vita va lasciata vivere. Oggi mia figlia ha due anni e parlo forse con leggerezza. Quando leggo certe notizie, però, penso che non potrà crescere in una campana di vetro: il mondo va comunque affrontato ed esperito”.

Che bambina è stata? E che adolescente?

“Una bambina felice, prima di tutto. Oggi non è scontato dirlo. Fin da piccola avevo il desiderio di esibirmi: organizzavo spettacoli in casa e coinvolgevo tutti. L’adolescenza non è stata segnata da storie sentimentali. La mia passione era la danza. Passavo ore a studiare passi nuovi e a provare. Vivevo immersa nel mio universo artistico, per scelta. Una vita più spensierata, anche dal punto di vista affettivo, è arrivata intorno ai diciotto anni, con le prime esperienze e le amicizie più intense”.

Nel suo mondo artistico, quale parola la rappresenta di più?

“Rigore. E dedizione. Sono i principi che mi accompagnano da sempre. Oggi ho l’impressione che queste qualità siano meno centrali nel mestiere. Forse dovrei alleggerire un po’ questa parte di me”.

Che rapporto ha con le regole e con il “si deve”?

“Con le regole ho sempre avuto un buon rapporto. Con il “si deve” molto meno. Se ne comprendo il senso, lo accetto; se è un’imposizione priva di spiegazione, faccio fatica. È una questione caratteriale. Nutro grande rispetto per il regista, per l’autore, per chi guida il progetto. Ma deve essere qualcuno da cui posso apprendere. In caso contrario, nasce una distanza”.

Ha sempre imparato da tutti o ci sono state situazioni da cui ha preferito prendere le distanze?

“Ho incontrato persone che mi hanno insegnato molto. Quando mi sono trovata in contesti che non offrivano prospettive, ho comunque imparato: ho capito quale direzione non volevo seguire. Da ogni esperienza si trae una lezione”.

Che cosa rivede di sé in sua figlia, nonostante sia ancora piccola?

“La determinazione, il carattere. È come osservare una versione potenziata di me stessa. Anche fisicamente e artisticamente è sorprendente: a un anno e mezzo si alza sulle punte e prova l’arabesque. Guardandola, sembra che certe inclinazioni siano innate, già impresse nel codice genetico. Non la spingerò mai verso una carriera artistica, anzi. Ma è sorprendente osservare questi segnali in una bambina così piccola”.

Cosa sogna ancora oggi?

“Desidero continuare a lavorare in televisione e a teatro. Non cerco il successo mediatico. Mi interessa una realizzazione personale, essere soddisfatta del mio lavoro e condividere questa serenità con chi mi sta accanto. Il desiderio è semplice: continuare a vivere di ciò che amo fare”.