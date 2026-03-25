Annandrea Vitrano, intervista all'attrice: “Quando ho smesso di vivere per il lavoro, ho ritrovato me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono momenti in cui tutto sembra funzionare. Il lavoro cresce, i risultati arrivano, il pubblico risponde. Da fuori è il punto più alto. Da dentro, a volte, è quello più fragile. Parlare con Annandrea Vitrano significa partire proprio da lì: da una crepa che non si vede subito, ma che esiste. Un percorso costruito con disciplina, presenza, continuità. Giorno dopo giorno, senza pause, senza vuoti. Fino a quando quel ritmo, che dall’esterno si chiama successo, comincia a diventare, da dentro, qualcosa che consuma. Non è un crollo improvviso. È qualcosa che si accumula nel tempo. Finché a un certo punto il corpo si ferma, e lo fa prima della mente. E allora cambia la domanda: non più “cosa faccio adesso?”, ma “posso continuare così?”. È in questo passaggio che si colloca oggi Annandrea Vitrano. C’è una parola che ritorna spesso mentre parla: priorità. Non come concetto astratto, ma come esperienza concreta. Cambiare priorità significa spostare il centro. Significa accorgersi che il lavoro, quando occupa tutto, smette di nutrire e comincia a consumare. Significa anche accettare che quello che funzionava prima, a un certo punto, non è più abbastanza. In questo senso, Cena di classe, al cinema dal 26 marzo con Medusa e la regia di Francesco Mandelli, non è soltanto il film che accompagna questo momento. È il luogo in cui questo cambiamento trova una forma. Il film lavora su una frattura sottile ma condivisa: quella tra ciò che pensavamo saremmo diventati e ciò che siamo diventati davvero. Una generazione cresciuta con aspettative enormi e costretta, prima o poi, a fare i conti con la realtà. Non con il fallimento, ma con qualcosa di più difficile da nominare: lo scarto. Nel personaggio di Laura, Annandrea Vitrano non costruisce una distanza protettiva. Fa il contrario: attraversa qualcosa che le appartiene, senza trasformarlo in racconto esplicito. È un modo più complesso, e forse più onesto, di stare dentro un ruolo. E questa stessa qualità attraversa tutta l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Non c’è la ricerca della risposta giusta. Non c’è la costruzione di un’immagine. C’è una lucidità che passa anche dalle contraddizioni: il rapporto ancora irrisolto con la comicità, il disagio per la popolarità, il bisogno di rallentare senza smettere di cercare. Perché, alla fine, quello che emerge non è il ritratto di un’attrice in un momento di passaggio. È il racconto di una ridefinizione. Di cosa resta quando togli il ritmo, la corsa, l’abitudine. Di cosa scegli di tenere. Di cosa, finalmente, decidi di lasciare andare. E forse è proprio questo il punto in cui questa intervista smette di essere solo un’intervista. Quando non ti chiede più di ascoltare una storia, ma ti costringe con una certa delicatezza a farti la stessa domanda: io ho capito cosa voglio davvero?

Chi rappresenta Laura, il personaggio che interpreta nel film Cena di classe, per lei?

“Laura è stata, prima di tutto, un mezzo di catarsi artistica. È un personaggio nel quale mi sono riconosciuta sotto diversi aspetti. Quando si costruisce un ruolo, si cercano sempre elementi familiari e altri più distanti; Laura, per me, è stata entrambe le cose. Da un lato la sento molto vicina, dall’altro mi è lontana, ad esempio per il suo atteggiamento remissivo, che non mi appartiene fino in fondo. Allo stesso tempo, però, mi sono posta una domanda: non ho forse vissuto anch’io una relazione che sembrava predestinata? La risposta è sì, considerando una storia durata dodici anni. Quando mi è stato proposto questo ruolo, ho avvertito il desiderio di affrontarlo anche per questo motivo. Non avevo mai parlato pubblicamente della fine della mia relazione con Claudio Casisa, né sui social né nelle interviste: è sempre rimasta nella sfera più intima. Attraverso Laura ho trovato un modo per raccontarla indirettamente. È anche per questo che amo il mio lavoro: offre la possibilità di trasformare esperienze personali in racconto. È stata davvero una forma di catarsi, un percorso che mi ha permesso di attraversare qualcosa di profondo e uscirne in modo diverso. In fondo, il tema nel film è proprio questo: una relazione lunga, che dall’esterno appare perfetta, quasi inevitabile, ma che nel tempo cambia. Si cresce, si desiderano direzioni diverse, e il rischio è restare intrappolati in un legame che non corrisponde più a ciò che si è”.

Com’è stato affrontare un materiale così personale sul set?

“Avere accanto come mio marito di scena Roberto Lipari è stato fondamentale. È uno dei miei amici più cari: ci conosciamo da quindici anni. Condividere questo percorso con lui mi ha fatto sentire completamente al sicuro. Sapevo che non ci sarebbe stato alcun giudizio, né da parte sua né da parte mia. Anche nelle scene più intense ero serena, perché davanti avevo una persona che conosceva non solo il personaggio, ma anche tutto il vissuto che portavo con me. Nel film ci baciamo, ma è stato come baciare un fratello. Questo ha reso tutto naturale e protetto. Per questo Laura è stata, per me, un vero dono”.

Il modo in cui ci si lascia può dire qualcosa del rapporto vissuto?

“Credo che la separazione richieda comunque una forma di amore. Non entro nei dettagli, ma il modo in cui una relazione termina racconta molto di ciò che è stata. Rispetto, attenzione e affetto dovrebbero esserci anche nella fine, perché fanno parte del percorso condiviso. Claudio, ad esempio, ci sarà alla prima (intervista realizzata il 16 marzo, ndr) ed è una presenza che mi fa piacere. È stato invitato e sono contenta che ci sia. Così come seguo il suo lavoro e la sua crescita artistica, mi auguro che anche lui possa fare lo stesso con me. Dodici anni di vita insieme non scompaiono: restano le famiglie, gli affetti, i viaggi, tutto ciò che è stato costruito. Non è qualcosa che si cancella”.

Quando avete annunciato la vostra separazione, molti hanno pensato a una trovata pubblicitaria. Come avete vissuto quella reazione?

“Non l’abbiamo vissuta negativamente, anzi. In parte è stato persino divertente. Il modo in cui abbiamo scelto di comunicarlo era coerente con il nostro percorso e con la leggerezza che ci ha sempre contraddistinti. Leggere i commenti, anche di chi ancora oggi nutre dubbi, è stato curioso. Ma va bene così: abbiamo raccontato anche questo passaggio lasciando spazio sia a un sorriso sia a un’incertezza. In fondo è sempre stato così: anche all’inizio della nostra storia, molti faticavano a crederci”.

Ufficio stampa: Giusi Battaglia / Zebaki

C’è una battuta nel film che colpisce: “Quello che voglio davvero l’ho capito solo oggi”. Lei ha capito che cosa desidera davvero?

“Sì, e non è una consapevolezza scontata. Oggi desidero che il lavoro non occupi più il centro della mia vita. È una scelta che porto avanti da circa tre anni e che mi rende molto felice. Ho compreso che è la vita ad alimentare il lavoro, non il contrario. Se si perde il contatto con ciò che esiste al di fuori della professione, qualcosa si incrina. Per vita intendo le relazioni, i momenti semplici: il compleanno di un’amica, un viaggio condiviso, una conversazione con la propria madre. Sono queste esperienze a nutrire davvero ciò che facciamo. Per molto tempo ho trascurato questo aspetto, concentrandomi esclusivamente sugli obiettivi professionali. Oggi, invece, le priorità si sono ribaltate: desidero che sia la vita a dare senso al lavoro. Perché quando accade il contrario, il rischio è perdersi”.

Accade spesso un fenomeno curioso: quando si smette di dare priorità a qualcosa, quel qualcosa sembra crescere ancora di più. Il suo percorso come attrice sta diventando sempre più rilevante. Che tipo di attrice è oggi Annandrea Vitrano?

“Non sono ancora l’attrice che desidero diventare. Mi considero in evoluzione, all’interno di un percorso di scoperta. Ho acquisito una buona consapevolezza delle mie potenzialità comiche, e per questo devo molto proprio alla comicità. È uno strumento potente: consente di raccontare storie in modo diretto e spesso arriva con maggiore incisività. Allo stesso tempo continuo a formarmi. Recentemente sono stata negli Stati Uniti, allo Strasberg Institute, per approfondire lo studio della recitazione. Era un obiettivo che coltivavo da tempo e sono riuscita a realizzarlo. Mi interessa esplorare tecniche che ancora non padroneggio, studiarle a fondo. Sto lavorando sul metodo Strasberg e sul metodo Meisner, con l’idea non solo di applicarli, ma un giorno anche di insegnarli. Mi definirei, quindi, un’attrice animata dal desiderio di imparare ciò che ancora non conosce”.

Sente ancora distante la dimensione drammatica?

“In parte sì. È un ambito che mi affascina molto, sia come spettatrice sia come studiosa. Mi piace osservare il lavoro di chi si confronta con il dramma. Allo stesso tempo, però, non mi percepisco ancora del tutto credibile in ruoli di forte intensità drammatica. È una valutazione personale, non deriva da giudizi esterni. Non mi sento pronta ad affrontare personaggi particolarmente complessi e stratificati. E questa consapevolezza, paradossalmente, è positiva: indica che c’è ancora spazio per crescere”.

La comicità è stata nel suo percorso un elemento centrale. Quando ha capito di avere una predisposizione per quel linguaggio? Epifania o presa di consapevolezza?

“Il percorso verso la comicità è iniziato quasi controvoglia. Avevo circa ventidue anni quando il teatro Agricantus pubblicò un bando per una scuola di recitazione che univa teatro classico e comico, con insegnanti molto diversi tra loro. Non avevo intenzione di partecipare. È stata Claudia Palazzolo, una regista fondamentale nella mia formazione, a spingermi con decisione. Frequentavo ancora l’università, ero prossima alla laurea in lingue, e lei mi disse che, se non avessi accettato, lo avrebbe considerato il suo regalo di laurea per me. Alla fine, ho ceduto. In quel contesto ho iniziato a lavorare, ho conosciuto Claudio e ho mosso i primi passi nella scrittura e nella scena. Non ero affatto sicura di me: all’inizio portavo monologhi e salire sul palco mi metteva a disagio. La comicità, soprattutto per una donna, richiede consapevolezza del proprio corpo e la capacità di non prendersi troppo sul serio. Era un aspetto che non avevo ancora sviluppato”.

C’è stato un momento preciso in cui è cambiato qualcosa?

“Sì, in modo molto netto. La sera prima del nostro primo spettacolo, mio e di Claudio, Femmino e maschia. Non volevo più andare in scena. Ero nel panico, perché uno dei pezzi richiedeva un’esposizione molto personale, necessaria per far funzionare il meccanismo comico. Eravamo seduti in via Libertà a Palermo, io e Claudio, e piangevo dicendo che non me la sentivo. I biglietti erano già esauriti. Lui mi disse semplicemente di provare, di non tirarmi indietro, perché altrimenti mi sarebbe rimasto il dubbio. Il giorno dopo sono salita sul palco. È stato come lanciarsi nel vuoto a occhi chiusi. Ho portato quel pezzo cercando di restare concentrata, e il pubblico ha riso moltissimo. Ancora oggi è uno di quelli che viene ricordato di più. Non aveva una particolare profondità, ma funzionava, suscitava una reazione immediata. In quel momento è accaduto qualcosa di importante: quella risata mi ha aiutata a rilassarmi, a sentirmi più a mio agio. Ho compreso un principio semplice: quando mi diverto, la risposta del pubblico è più forte. Quella reazione mi ha dato la fiducia che mi mancava, come se nella caduta ci fosse qualcuno pronto a sostenermi”.

È stato quello il momento in cui ha capito di poter diventare una buona attrice comica?

“Non si è trattato tanto di stabilire se fossi ‘brava’ o meno. È stato il momento in cui ho intuito una possibilità: c’era un terreno su cui lavorare, qualcosa che poteva svilupparsi”.

Studiava già recitazione, ma da dove nasce questo desiderio? Perché voleva fare l’attrice una bambina di Misilmeri?

“L’origine precisa non saprei definirla, perché ero molto piccola. So però che ho iniziato prestissimo: la prima volta su un palco è stata all’asilo, a cinque anni. Durante una recita natalizia interpretavo una giornalista che intervistava Maria, Giuseppe, Gesù e l’angelo. Già questo, in qualche modo, racconta un’attitudine. Era tutto naturale, senza imbarazzo. E questo lo devo molto ai miei genitori: mi hanno sempre lasciata libera di esprimermi. Non ricordo divieti o limitazioni, ma una presenza costante e incoraggiante. Il sostegno della mia famiglia, di mamma Mariella e papà Antonio, è stato fondamentale nel seguire la mia inclinazione. Il percorso è poi proseguito in modo spontaneo. Alle elementari partecipavo agli spettacoli scolastici, alle medie ho scelto una sezione con un’ora aggiuntiva dedicata al teatro. Frequentavo il teatro della scuola centrale di Misilmeri e avevo un’insegnante, la professoressa Schimmenti, profondamente appassionata, che ci faceva lavorare su spettacoli durante tutto l’anno. Successivamente è arrivato Paolo Bono, il mio insegnante di riferimento. Aveva una casa trasformata in spazio teatrale, sempre piena di ragazzi. Ho iniziato a frequentarla a quindici anni. Lì è avvenuto il primo vero incontro con il teatro: lavoravamo su testi importanti, come La casa di Bernarda Alba di García Lorca. Non erano materiali semplici per quell’età. Ci faceva leggere molto, scegliere, studiare, e poi ci esibivamo nel piccolo teatro che aveva in casa. Per questo considero il mio paese anche un luogo stimolante, nonostante tutto”.

A un certo punto arriva la scelta di andare via da Misilmeri. Che significato ha avuto per lei lasciare tutto?

“Il mio percorso è stato un po’ diverso da quello di molti altri. Non sono andata via giovanissima. Dopo la laurea, a ventitré anni, mi sono trasferita a Palermo, ma restavo comunque nella mia terra. Nel frattempo, avevo iniziato a lavorare con Claudio e per anni abbiamo condotto una vita molto itinerante, tra tournée e spostamenti continui, mantenendo Palermo come base. Il vero cambiamento è arrivato nel 2020. Dopo il periodo del Covid, che ho vissuto come una forma di chiusura forzata, ho avuto una presa di coscienza: non volevo più restare lì. Avevo sempre desiderato vivere a Roma e, appena possibile, ci siamo trasferiti. Era settembre 2020, avevo trent’anni. E trasferirsi a trent’anni è molto diverso dal farlo a diciannove. Parlando con amici siciliani partiti subito dopo il diploma, ho notato che molti, dopo anni, sentono un forte desiderio di tornare. Roma è una città complessa: richiede stabilità economica, è dispersiva, e affrontarla molto giovani può essere difficile. Arrivando più tardi, con una formazione già consolidata e una direzione chiara, l’esperienza cambia. Non sono arrivata per cercare occasioni in modo generico, ma con obiettivi precisi: studiare, sostenere provini, vivere vicino ai luoghi del mio lavoro. Per questo, nel mio caso, il trasferimento è stato una scelta naturale. Non sento nemmeno l’esigenza di tornare definitivamente. La mia terra la conosco bene, ci ho vissuto trent’anni, e ci sono aspetti che non condivido. Pensando a un futuro, ad esempio a un figlio, preferirei offrirgli un contesto con maggiori opportunità. È una posizione personale, discutibile quanto si vuole, ma sincera. Questo non significa prendere le distanze dalle proprie radici. La Sicilia resta centrale nella mia vita: torno spesso, anche per lavoro, e continuo a collaborare con realtà locali tenendo anche dei corsi”.

Che corsi tiene?

“È un interesse che nasce da lontano. Dopo la laurea ho lavorato come group leader nei viaggi studio. Da ragazza non potevo permettermi quell’esperienza, mentre una mia amica partiva ogni anno. Mi ero ripromessa che, in un modo o nell’altro, ci sarei riuscita. E così è stato, anche se in un ruolo diverso. In quell’occasione ho gestito un laboratorio teatrale con circa sessanta ragazzi: una responsabilità importante, che però ha dato risultati molto positivi. Lì ho capito di avere una predisposizione anche per l’insegnamento. Poi, per diversi anni, ho messo da parte questa dimensione. L’anno scorso ho deciso di riprenderla e ho creato un workshop di tre giorni, Work(Heart), che definisco un allenamento emotivo. Ho iniziato a Palermo, senza sapere quale sarebbe stata la risposta. Si è formato un gruppo di quattordici persone e sono stati tre giorni intensi e molto significativi. Ho applicato ciò che ho appreso negli anni e ho visto che funziona davvero. Da lì il progetto è proseguito: Palermo, Partinico, prossimamente Catania. Ogni volta è un’esperienza molto coinvolgente, anche perché i gruppi ristretti permettono un lavoro più profondo. Parallelamente continuo a studiare: l’esperienza allo Strasberg e i percorsi con insegnanti legati alla scuola di Susan Batson mi stanno dando nuovi strumenti. E ogni nuova acquisizione sento il desiderio di condividerla”.

In fondo, tutto ciò che sta raccontando richiama uno dei temi centrali del film Cena di classe: chi volevamo essere e chi siamo diventati.

“Esattamente. Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che fosse un’analisi della nostra generazione che mancava. Possiamo raccontarla davvero solo noi, perché la stiamo vivendo. Siamo cresciuti con grandi aspettative, con l’idea di poter cambiare tutto. Invece ci siamo ritrovati a essere una generazione di passaggio, i millennials”.

Lei, insieme a Claudio, è stata tra i primi a condividere la propria vita sui social e a raggiungere il milione di followers, quando era ancora un territorio poco esplorato. Il successo per I Soldi Spicci è arrivato molto rapidamente. Col senno di poi, ha mai avuto la sensazione di aver sacrificato qualcosa o accelerato troppo i tempi?

“Mentre la si vive, non si ha questa percezione. Tutto è avvenuto molto velocemente: nel giro di due anni siamo passati dallo studio ai video, fino a riempire i teatri e raggiungere numeri importanti. Ho sempre avuto, però, un rapporto particolare con la popolarità. Non mi ha mai travolta, anzi, a volte mi metteva a disagio. Ricordo situazioni in cui le persone si avvicinavano sempre di più, creando una sorta di pressione fisica che mi faceva sentire a disagio. Ho cercato di preservare uno spazio di normalità, mantenendo un contatto saldo con la realtà. E ho sempre avuto chiaro che la popolarità è un’onda: può crescere, ma anche ritirarsi. Questa consapevolezza è stata una forma di protezione. Ci sono stati momenti in cui sono arrivate opportunità più grandi di noi, potenzialmente disorientanti. Quando qualcuno come Siani propone un film, la reazione è inevitabilmente di incredulità, soprattutto senza aver ancora compiuto trent’anni. Non ho mai avuto, però, la sensazione di aver accelerato in modo innaturale. Alla base c’erano studio, preparazione e un forte legame con il mestiere. Questo ci ha mantenuti lucidi facendoci lavorare ogni giorno, senza interruzioni, per anni”.

E, quando questo ritmo si è interrotto, cosa è cambiato?

“In realtà sono stata io a fermarmi. Ho attraversato un burnout importante. Tra il 2023 e il 2024, nonostante la separazione, continuavamo a collaborare. Avevo firmato anche la regia dello spettacolo di Claudio e stavamo progettando nuovi lavori. A un certo punto, però, il corpo ha imposto uno stop. Una sera, da sola in casa, ho avuto un attacco respiratorio molto forte. Sono asmatica, ma quello è stato diverso: ho pensato di non farcela. Sono andata al pronto soccorso e sono stata ricoverata. È stato un crollo, fisico ed emotivo. Probabilmente era il mio corpo che chiedeva di fermarmi, di non tornare a ritmi che non erano più sostenibili”.

Quando una fase si interrompe bruscamente, si crea spazio. E in quello spazio si torna a respirare. È un’immagine che richiama anche il film: vivere a lungo in una dimensione chiusa e poi, quando si rompe, riscoprire se stessi.

“È stato proprio così. Ho riscoperto aspetti essenziali della vita. Osservo molti colleghi, anche all’interno di questo film: sono tutti molto talentuosi, ma spesso completamente assorbiti dalla carriera. E in alcune vite si intravedono delle fragilità. Non è un giudizio, ma uno sguardo affettuoso. Il successo, il lavoro, i risultati sono importanti, ma restiamo esseri umani. E la nostra energia non è infinita”.

È una pressione reale. Capita spesso di incontrare persone sempre sul punto di crollare, non per mancanza di capacità, ma per il bisogno costante di dimostrarsi all’altezza.

“Conosco bene queste dinamiche. Ho condiviso esperienze importanti con diversi colleghi: lavoro, convivenza, crescita. Arriva però un momento in cui bisogna fare i conti con ciò che si sta sacrificando. Dietro percorsi di successo ci sono spesso fragilità, solitudine, senso di smarrimento. Non sempre visibili, ma presenti”.

Il percorso da sola segna una rima tappa importante grazie a un regista come Ferzan Özpetek, che ha una sensibilità particolare nel raccontare l’interiorità. Lei ha preso parte a Nuovo Olimpo. Cosa ha provato quando è stata scelta?

“Non è stato un incontro casuale. Nel mio percorso, le opportunità non arrivano da sole: le cerco. Özpetek è stato per anni il mio regista di riferimento. Guardavo i suoi film insieme a mia madre, più volte, e desideravo lavorare con lui. Nel 2018, durante l’edizione del Festival di Giffoni in cui i Soldi Spicci erano ospiti, ho avuto l’occasione di incontrarlo. Ci siamo presentati, abbiamo parlato, e lui conosceva già il nostro lavoro. A quel punto mi sono chiesta come trasformare quell’incontro in un’opportunità concreta. Ho scoperto che teneva una masterclass articolata in dodici incontri. Non era tanto la scuola a interessarmi, quanto la possibilità di lavorare con lui. Era un investimento importante, ma avevo messo da parte dei risparmi e ho deciso di utilizzarli così, anche grazie al sostegno di Claudio. Durante il percorso gli ho detto chiaramente che il mio obiettivo era lavorare con lui: volevo mettermi nelle condizioni di essere vista. Dopo alcuni mesi mi ha chiamata per un provino. Il ruolo era inizialmente un altro ma è stato scelto poi un nome più noto. Nonostante questo, ha deciso di coinvolgermi comunque, proponendomi un altro ruolo”.

Questo è un esempio di autodeterminazione: se si desidera qualcosa, bisogna attivarsi.

“È il mio modo di vedere le cose. Non riesco a comprendere un atteggiamento passivo in attesa che le opportunità arrivino. Le occasioni vanno cercate, costruite, affrontate”.

La paura del fallimento l’ha mai spaventata?

“Sì, ma nel tempo ho cambiato completamente prospettiva. Un libro che per me è stato importante è Il magico potere del fallimento di Charles Pépin. Spiega come, nella nostra società, il fallimento venga percepito come qualcosa da evitare, mentre in realtà è un passaggio necessario. Quando si fallisce, le possibilità sono due: capire che quella direzione non interessa davvero e lasciarla andare, oppure rendersi conto che conta ancora di più e scegliere di riprovarci. In entrambi i casi si impara. Questo approccio ha cambiato anche il mio modo di vivere il lavoro. Se un provino non va bene, non penso più a un limite personale. Piuttosto mi chiedo se avrei potuto prepararmi meglio, oppure se quel ruolo non fosse adatto. E, se necessario, provo di nuovo. Il fallimento non è una perdita. Anche nella fine di un percorso importante, come quello dei Soldi Spicci, non vedo una sottrazione: è cambiata la popolarità, sono cambiate le condizioni, ma non lo considero un impoverimento”.

Quando si conclude un’esperienza condivisa, emerge anche la solitudine. Come si affronta?

“La solitudine mi ha costretta a pormi una domanda essenziale: che direzione voglio dare al mio lavoro? Avrei potuto continuare con la comicità, magari portando avanti uno spettacolo da sola. Ma la risposta è stata diversa: non voglio essere identificata esclusivamente come comica, né dedicarmi alla stand-up. Questa consapevolezza è stata un punto di partenza. Da lì ho iniziato a esplorare nuove possibilità. Ho curato la regia di uno spettacolo per Grazia Leone, scritto da Rossella Rizzi, e ho scoperto quanto mi appassioni anche questo ruolo. Poi è arrivata un’altra domanda: in che modo desidero tornare sul palco? La scena resta fondamentale per me. È il luogo in cui mi sono formata e in cui mi sento pienamente a mio agio. Ho quindi scritto uno spettacolo insieme a Carlotta Rondana. Racconta l’incontro tra Marilyn Monroe e Lyudmila Pavlichenko, la più celebre cecchina russa. È un progetto diverso dal passato: non è pura comicità, pur mantenendone alcune sfumature. È una narrazione più articolata. Abbiamo fatto una prima rappresentazione, con un riscontro positivo. Non so ancora quale sarà il suo sviluppo, ma è stato un modo per tornare in scena con un linguaggio nuovo. E questo, per me, è già significativo”.

La comicità e la recitazione che tipo di funzione hanno per lei? Non tanto se siano terapeutiche, quanto in che modo lo siano: consolatorio o provocatorio?

“Nel mio caso non è una funzione consolatoria. Il rapporto con la comicità è sempre stato complesso. Mi appartiene, ma allo stesso tempo crea una tensione interna. È un linguaggio che conosco, ma che non sento del tutto mio. Porta visibilità, e la visibilità non è qualcosa che cerco. Per questo il rapporto è stato, e in parte resta, conflittuale. Oggi cerco di accettarlo: è una parte di me con cui convivere, senza necessariamente identificarvisi completamente. La recitazione drammatica è la direzione che sento più profondamente. Il desiderio è confrontarmi con testi complessi, come le tragedie greche. Medea, ad esempio, resta un riferimento. Mi piacerebbe interpretarla, magari al Teatro Greco di Siracusa. Quando vedo alcune interpretazioni contemporanee, come quella di Jesse Buckley nel film Hamnet, resto colpita dalla capacità di raccontare il dolore con autenticità, senza eccessi, mantenendo anche una dimensione umana e sfumata. È quella profondità che mi interessa raggiungere: un tipo di cinema che mette in relazione arte e dolore. E quando accade in modo autentico è qualcosa che colpisce profondamente”.

Cosa sogna oggi l’artista Annandrea Vitrano?

“Sento di avere due desideri principali. Il primo riguarda il teatro: vorrei essere riconosciuta in modo pieno anche nella prosa. Sto scrivendo uno spettacolo insieme ad Alessio Arena, autore e docente di storia del teatro. Non è un lavoro comico, ma nasce da un’esperienza personale: l’ictus che ha colpito mia madre. Ci stiamo lavorando con attenzione, senza fretta. L’obiettivo è realizzare uno spettacolo solido, capace di entrare nel circuito teatrale. Oggi porto ancora addosso un’identità legata alla comicità, e questo rende più complesso proporre progetti diversi. Il secondo desiderio riguarda il cinema: vorrei lavorare con una regista. Finora ho collaborato solo con uomini e sento l’esigenza di confrontarmi con uno sguardo femminile”.

L’ictus di sua madre: come si affronta un evento del genere?

“Quando accade, è come se tutto crollasse. Ho avuto la sensazione che venisse meno ogni punto di riferimento. Sono uscita dall’ospedale per respirare, per cercare di comprendere. In quel momento cambiano le priorità: tutto il resto perde importanza. Ho pregato, anche se non è un’abitudine che mi appartiene. Ho rivolto un pensiero a qualcosa di più grande, persino al mare, chiedendo che mi venisse restituita. Era entrata in ospedale per un intervento vascolare riuscito, poi è arrivato l’ictus in terapia intensiva. Quando si è risvegliata, l’ho vissuto come una risposta. Da lì è nata una promessa: fare il possibile perché stesse meglio. E oggi, fortunatamente, sta meglio”.

Sono esperienze che segnano profondamente.

“Sì. Il dolore improvviso richiede tempo. Non si esaurisce in fretta, va attraversato”.

In cosa sente di assomigliare a sua madre?

“Nella determinazione, nell’austerità. Quando credeva in qualcosa, diventava molto ferma, quasi inflessibile. Riconosco in me la stessa caratteristica: quando una scelta è chiara, non mi lascio spostare. C’è poi anche un ricordo più intimo: la osservavo mentre si preparava, mentre si truccava. Era una donna molto affascinante, con i suoi lughi capelli neri. L’ho osservata tanto, e guardandomi oggi qualcosa sicuramente mi è rimasto”.

In tanta inflessibilità, qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è dedicata?

(Lungo silenzio, ndr). “Ci ho pensato un attimo… ma ce l’ho. È accaduto ieri. Ho la bronchite e, essendo asmatica, non stavo bene. Nonostante questo, sentivo il desiderio di salire in montagna. Sono partita, ho camminato e ho raggiunto la cima. Una volta arrivata, mi sono fermata, mi sono seduta e ho osservato il panorama. In quel momento ho provato un senso di gratitudine verso me stessa. Ho riconosciuto lo sforzo fatto, il fatto di essere arrivata fin lì nonostante le difficoltà”.

Oggi quali sono le sue amicizie più sincere?

“Le amicizie più profonde, per me, esistono al di fuori del lavoro. Con i colleghi si possono condividere esperienze importanti, ma è un legame diverso. Le amicizie più solide nascono prima. Nel mio caso, risalgono agli anni degli scout. Sono due e ci conosciamo da quando avevamo otto anni: ancora oggi celebriamo il nostro anniversario di amicizia. Diffido di chi non ha legami così lontani nel tempo. Gli scout sono stati fondamentali: quindici anni della mia vita. Camminare insieme, senza telefoni, condividere esperienze concrete: è in contesti così che si costruiscono legami autentici. Le persone si conoscono davvero vivendo insieme. I miei amici si chiamano Lorena e Francesco. E oggi rappresentano quella parte della mia vita più essenziale, quella che resta. Capisce perché la montagna è per me una forma di ‘autotenerezza’?”.