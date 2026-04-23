Anni di violenze domestiche a Casal di Principe, 52enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

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Eseguito un arresto a Casal di Principe, dove un uomo di 52 anni è stato condotto in carcere per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, è stato eseguito nel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a seguito di una sentenza definitiva che ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo per episodi di violenza domestica protrattisi dal 2020, anche in presenza della figlia minore.

L’operazione dei Carabinieri: eseguito l’ordine di carcerazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività si è svolta nel pomeriggio del 22 aprile 2026 a Casal di Principe. I militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, portando a termine un’indagine che si inserisce nel quadro delle iniziative dell’Arma a tutela delle vittime di violenza domestica. L’arrestato, un uomo di 52 anni residente in città, è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto in carcere dopo le formalità di rito.

La sentenza definitiva: anni di maltrattamenti in famiglia

Il provvedimento restrittivo è scaturito da una sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord. Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, l’uomo si è reso responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi in un arco temporale che ha avuto inizio nel 2020. Le condotte contestate si sarebbero verificate anche in presenza della figlia minore, circostanza che ha aggravato ulteriormente la posizione dell’imputato. L’azione delle forze dell’ordine si è conclusa con l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare tre anni di reclusione.

Il contrasto alla violenza domestica: l’impegno delle forze dell’ordine

L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati che colpiscono la sfera familiare, un ambito particolarmente delicato e spesso segnato da sofferenze silenziose. L’Arma dei Carabinieri ha ribadito, anche in questa occasione, l’importanza della denuncia e della collaborazione dei cittadini per interrompere tempestivamente dinamiche di violenza e garantire protezione alle vittime. L’azione svolta a Casal di Principe si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati in ambito domestico.

IPA