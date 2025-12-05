Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della ex compagna: è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’intervento, avvenuto ad Alcamo (Trapani), è stato disposto dal GIP di Trapani su richiesta della Procura, dopo anni di violenze che hanno spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Operazione condotta dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato in seguito a una richiesta della Procura della Repubblica e a un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Trapani.

Le accuse e la misura cautelare

L’arrestato è gravemente indiziato di gravi maltrattamenti ai danni della ex compagna. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto, nel corso di diversi anni, una serie di condotte di violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti della donna. Questi episodi avrebbero causato nella vittima uno stato di paura e soggezione, protrattosi fino a quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare la situazione alla Polizia.

Il coraggio della vittima e la fine della spirale di violenze

La decisione della donna di rivolgersi alle autorità ha segnato un punto di svolta, interrompendo una lunga spirale di violenze subite. La denuncia ha permesso agli investigatori di raccogliere elementi sufficienti per procedere con l’arresto dell’uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura che consente un controllo costante dei suoi spostamenti.

Un secondo intervento in meno di due settimane

L’arresto rappresenta il secondo intervento in meno di due settimane effettuato dal Commissariato di Alcamo in relazione a casi di violenza maschile contro le donne. Questo dato sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di maltrattamento e nel garantire la tutela delle vittime.

IPA