Anniversario del crollo del ponte Morandi, il programma delle celebrazioni e la prima volta al memoriale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sette anni dopo quel 14 agosto 2018 quando il crollo del ponte Morandi costò la vita a 43 persone e sconvolse la città e il Paese intero, Genova si è fermata per ricordare. Per la prima volta la cerimonia ufficiale si è svolta all’interno del Memoriale 14.08.2018, lo spazio inaugurato lo scorso dicembre accanto al pilone 9, quello collassato alle 11.36 di quel giorno nefasto.

L’anniversario del crollo del ponte Morandi

La giornata è iniziata nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, con una messa celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca alla presenza delle famiglie delle vittime, della sindaca Silvia Salis, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi e di altre autorità civili e militari.

Alle 10.45 il corteo si è spostato al memoriale per la deposizione delle corone e, alle 11.36 (l’ora esatta del crollo) la città di Genova ha osservato un minuto di silenzio, accompagnato dal suono delle sirene delle navi in porto e dalle campane della diocesi.

IPA

Genova, 14 agosto 2018 – Soccorsi dopo il crollo del ponte Morandi

È stato il momento più carico di emozione, vissuto davanti al totem che riporta i nomi delle 43 vittime, tra fiori e lacrime.

Il messaggio del presidente della Repubblica

Durante gli interventi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca Salis ha definito la tragedia “una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia” e “un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”.

L’arcivescovo Tasca ha parlato della “radura” del memoriale come “spazio di memoria, rinascita, futuro e speranza”, mentre la sindaca Salis ha auspicato che il luogo diventi una tappa educativa per le scuole.

Il presidente della Regione Bucci ha ribadito che “ricordare non significhi solo commemorare il 14 agosto: non possiamo permetterci di fare le cose male, di avere tragedie, che la sicurezza e la vita delle persone siano rovinate da errori fatti nella gestione della cosa pubblica: è totalmente inaccettabile”.

Il viceministro Rixi, che è genovese, è entrato nel concreto, dicendo “stiamo riscrivendo le regole dei concessionari e vorremmo farlo con sentenze in giudicato, per prendere decisioni consapevoli”.

Le parole della presidente del Comitato Parenti Vittime

A chiudere la cerimonia, come ogni anno, le parole di Egle Possetti, presidente del Comitato Parenti Vittime, che ha ringraziato i presenti e ammonito: “Le istituzioni devono sentire sulla loro pelle che ci sono state grandi e pesanti responsabilità. L’assenza delle istituzioni è un macigno: le responsabilità sono sul tappeto, nessuno ha vigilato. La loro presenza rappresenta la condivisione della nostra visione del futuro”.