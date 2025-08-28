Anno scolastico 2025/2026 con vacanze di Natale più lunghe ma meno ponti: l'elenco dei giorni senza lezioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il nuovo anno scolastico 2025/2026 porta con sé un calendario fitto di novità. Studenti e famiglie dovranno fare i conti con una combinazione particolare: vacanze di Natale più lunghe del solito, ma meno ponti rispetto agli anni passati. Un mix che renderà il percorso didattico più compatto in alcuni mesi, ma con due grandi interruzioni centrali, quella di dicembre e quella di Pasqua.

Anno scolastico 2025/2026 con vacanze di Natale più lunghe

La pausa natalizia sarà particolarmente lunga. In gran parte d’Italia, le scuole chiuderanno da sabato 20 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026, con ritorno in classe mercoledì 7 gennaio.

In Emilia-Romagna, Toscana e Provincia di Bolzano l’inizio delle vacanze sarà fissato ufficialmente al 24 dicembre, ma la maggior parte degli istituti ha deciso di anticipare al 20, trattandosi di un sabato.

Questa scelta, legata all’autonomia scolastica dei singoli istituti, permetterà a studenti e insegnanti di avere ben 18 giorni consecutivi di stop, il periodo più lungo degli ultimi anni.

Lo stop di Pasqua

Il secondo grande blocco di riposo è quello pasquale. Con la Pasqua fissata per il 5 aprile 2026, le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 a martedì 7 aprile.

Solo a Trento si prolungherà fino a mercoledì 8. Una settimana piena che consentirà a molte famiglie di programmare viaggi o rientri nei luoghi d’origine.

Ponti ridotti: quando sono previsti

Se Natale e Pasqua offriranno pause generose, i ponti saranno invece pochi. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, cadrà di lunedì e garantirà un lungo weekend.

Ci sarà anche il ponte del 2 giugno, che cadrà di lunedì legandosi alla Festa della Repubblica.

Ma mancheranno altre opportunità: Ognissanti il 1° novembre sarà di sabato, il 25 aprile coinciderà con un altro sabato e la festività di Sant’Ambrogio a Milano cadrà di domenica, cancellando il tradizionale ponte dell’Immacolata.

In Trentino e Sardegna, invece, ci saranno due giorni extra: il 31 ottobre 2025 e il 28 aprile 2026.

Carnevale e chiusure regionali

Alcune regioni manterranno la tradizione di sospendere le lezioni per Carnevale.

È il caso di Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, dove si prevedono uno o più giorni liberi a febbraio. La decisione definitiva spetterà però ai singoli collegi dei docenti.

Inizio e fine della scuola

Il ritorno in classe non avverrà ovunque nello stesso giorno. La maggioranza delle regioni inizierà lunedì 15 settembre 2025 (tra cui Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e Sardegna).

Altre anticiperanno: Bolzano l’8 settembre, Trento, Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta il 10, Friuli-Venezia Giulia l’11 e Lombardia il 12. Le regioni più “tardive” saranno Calabria e Puglia, con primo giorno di scuola fissato al 16 settembre.

Per quanto riguarda la fine dell’anno scolastico, l’ultimo giorno varierà tra il 6 e l’11 giugno 2026, a seconda delle regioni. In Lombardia, ad esempio, le lezioni si concluderanno l’8 giugno.